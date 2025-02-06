https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/antalyada-ormanlik-alanda-yangin-firtina-sondurme-calismalarini-olumsuz-etkiliyor-1093425938.html

Antalya'da ormanlık alanda yangın: Fırtına söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor

Antalya'da ormanlık alanda yangın: Fırtına söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor

Sputnik Türkiye

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Bölgede fırtınanın etkisiyle müdahalede zorluklar yaşanıyor. 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T14:13+0300

2025-02-06T14:13+0300

2025-02-06T14:13+0300

türkiye

antalya

konyaaltı

yangın

orman yangını

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Antalya Konyaaltı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Fırtına çalışmalara engel oluyorBölgede etkili olan fırtınanın etkisiyle ormanlık alanda büyüyen yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor. Fırtına nedeniyle havadan müdahale edilemeyen yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/misir-carsisinin-girisinde-yangin-1093421794.html

türkiye

antalya

konyaaltı

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antalya, konyaaltı, yangın, orman yangını