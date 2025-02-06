https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/antalyada-ormanlik-alanda-yangin-firtina-sondurme-calismalarini-olumsuz-etkiliyor-1093425938.html
Antalya'da ormanlık alanda yangın: Fırtına söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor
Antalya'da ormanlık alanda yangın: Fırtına söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor
Sputnik Türkiye
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Bölgede fırtınanın etkisiyle müdahalede zorluklar yaşanıyor. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T14:13+0300
2025-02-06T14:13+0300
2025-02-06T14:13+0300
türkiye
antalya
konyaaltı
yangın
orman yangını
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Antalya Konyaaltı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Fırtına çalışmalara engel oluyorBölgede etkili olan fırtınanın etkisiyle ormanlık alanda büyüyen yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor. Fırtına nedeniyle havadan müdahale edilemeyen yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/misir-carsisinin-girisinde-yangin-1093421794.html
türkiye
antalya
konyaaltı
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antalya, konyaaltı, yangın, orman yangını
antalya, konyaaltı, yangın, orman yangını
Antalya'da ormanlık alanda yangın: Fırtına söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Bölgede fırtınanın etkisiyle müdahalede zorluklar yaşanıyor.
Antalya Konyaaltı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Fırtına çalışmalara engel oluyor
Bölgede etkili olan fırtınanın etkisiyle ormanlık alanda büyüyen yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor. Fırtına nedeniyle havadan müdahale edilemeyen yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor.