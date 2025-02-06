https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/altin-rekora-doymuyor-gram-altinda-son-durum-ne-1093412017.html

Altın rekora doymuyor: Gram altında son durum ne?

Altın rekora doymuyor: Gram altında son durum ne?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, küresel ekonomide yaşanan gerilimler ile faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T09:22+0300

2025-02-06T09:22+0300

2025-02-06T09:22+0300

ekonomi

altın

gram altın

çeyrek altın

rekor

son dakika

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Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor.Ons altın ne kadar?Ons altın, güne 2 bin 860 dolar ile rekor seviyeye yakın seyretti. Altının ons fiyatı, dün 2 bin 882 dolar ile zirveyi yenilemişti. Altının aylık yükselişi yüzde 3'e yaklaşmış durumda...Sarı metal, faizlerin düşeceği beklentileri ve küresel ekonomide yaşanan belirsizliklerin etkisiyle yükselişini sürdürdü.Gram altın fiyatları 6 ŞubatDün 3 bin 327 lira ile rekor kıran gram altın, yeni güne 3 bin 313 lira civarında başladı. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın ise 5 bin 440 liradan el değiştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/gram-altinda-rekor-bir-esigi-daha-asti-1093370480.html

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