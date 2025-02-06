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Altın rekora doymuyor: Gram altında son durum ne?
Altın rekora doymuyor: Gram altında son durum ne?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, küresel ekonomide yaşanan gerilimler ile faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
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Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor.Ons altın ne kadar?Ons altın, güne 2 bin 860 dolar ile rekor seviyeye yakın seyretti. Altının ons fiyatı, dün 2 bin 882 dolar ile zirveyi yenilemişti. Altının aylık yükselişi yüzde 3'e yaklaşmış durumda...Sarı metal, faizlerin düşeceği beklentileri ve küresel ekonomide yaşanan belirsizliklerin etkisiyle yükselişini sürdürdü.Gram altın fiyatları 6 ŞubatDün 3 bin 327 lira ile rekor kıran gram altın, yeni güne 3 bin 313 lira civarında başladı. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın ise 5 bin 440 liradan el değiştirdi.
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altın, gram altın, çeyrek altın, rekor, son dakika
altın, gram altın, çeyrek altın, rekor, son dakika

Altın rekora doymuyor: Gram altında son durum ne?

09:22 06.02.2025
© AAAltın alımı
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Altın fiyatları, küresel ekonomide yaşanan gerilimler ile faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor.
Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor.

Ons altın ne kadar?

Ons altın, güne 2 bin 860 dolar ile rekor seviyeye yakın seyretti. Altının ons fiyatı, dün 2 bin 882 dolar ile zirveyi yenilemişti. Altının aylık yükselişi yüzde 3'e yaklaşmış durumda...

Sarı metal, faizlerin düşeceği beklentileri ve küresel ekonomide yaşanan belirsizliklerin etkisiyle yükselişini sürdürdü.

Gram altın fiyatları 6 Şubat

Dün 3 bin 327 lira ile rekor kıran gram altın, yeni güne 3 bin 313 lira civarında başladı.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın ise 5 bin 440 liradan el değiştirdi.
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
EKONOMİ
Gram altın rekora doymuyor: 3 bin 307 liranın üzerinde
Dün, 09:32
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