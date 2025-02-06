https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/altin-rekora-doymuyor-gram-altinda-son-durum-ne-1093412017.html
Altın rekora doymuyor: Gram altında son durum ne?
Altın rekora doymuyor: Gram altında son durum ne?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, küresel ekonomide yaşanan gerilimler ile faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T09:22+0300
2025-02-06T09:22+0300
2025-02-06T09:22+0300
ekonomi
altın
gram altın
çeyrek altın
rekor
son dakika
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Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor.Ons altın ne kadar?Ons altın, güne 2 bin 860 dolar ile rekor seviyeye yakın seyretti. Altının ons fiyatı, dün 2 bin 882 dolar ile zirveyi yenilemişti. Altının aylık yükselişi yüzde 3'e yaklaşmış durumda...Sarı metal, faizlerin düşeceği beklentileri ve küresel ekonomide yaşanan belirsizliklerin etkisiyle yükselişini sürdürdü.Gram altın fiyatları 6 ŞubatDün 3 bin 327 lira ile rekor kıran gram altın, yeni güne 3 bin 313 lira civarında başladı. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın ise 5 bin 440 liradan el değiştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/gram-altinda-rekor-bir-esigi-daha-asti-1093370480.html
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altın, gram altın, çeyrek altın, rekor, son dakika
altın, gram altın, çeyrek altın, rekor, son dakika
Altın rekora doymuyor: Gram altında son durum ne?
Ayrıntılar geliyor
Altın fiyatları, küresel ekonomide yaşanan gerilimler ile faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor.
Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor.
Ons altın, güne 2 bin 860 dolar ile rekor seviyeye yakın seyretti. Altının ons fiyatı, dün 2 bin 882 dolar ile zirveyi yenilemişti. Altının aylık yükselişi yüzde 3'e yaklaşmış durumda...
Sarı metal, faizlerin düşeceği beklentileri ve küresel ekonomide yaşanan belirsizliklerin etkisiyle yükselişini sürdürdü.
Gram altın fiyatları 6 Şubat
Dün 3 bin 327 lira ile rekor kıran gram altın, yeni güne 3 bin 313 lira civarında başladı.
Çeyrek altın ise 5 bin 440 liradan el değiştirdi.