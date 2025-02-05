Gram altında rekor: Bir eşiği daha aştı

Türkiye
SON DAKİKA | Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor: 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, ABD ürünlerini kullanmama kararına ara verdi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depremlerinde ikinci yıl: 'Hiçbir kamu görevlisi ceza almadı'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sağlık Bakanlığı, 2023 Sağlık İstatistiklerini yayımladı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En çok kazandıran meslekler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Suriye ve bölgemizdeki gelişmeler
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Simit 20 TL'ye çıktı, denetimler başladı: Esnaf mı suçlu, maliyetler mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/gram-altinda-rekor-bir-esigi-daha-asti-1093370480.html
Gram altında rekor: Bir eşiği daha aştı
Gram altında rekor: Bir eşiği daha aştı
Sputnik Türkiye
Gram altında yükseliş eğilimi sürüyor. Yeni hafta da rekorlarla geldi. Gram altın 3 bin 300 lira seviyesini de aşarak yeni bir sınırı daha geride bırakmış... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T09:32+0300
2025-02-05T09:32+0300
ekonomi
altın
gram altın
çeyrek altın
ons altın
piyasa
dolar
euro
euro/tl
altın fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092275157_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_838807b84b336afddcd7d7f8ca8ee9df.jpg
Altın fiyatları, ticarette yaşanan belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyelerde dolanıyor.Gram altın ne kadar?Gram altın şu sıralarda 3 bin 300 lira seviyesini de aştı ve 3 bin 307 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın 5 bin 358 liradan alıcı buluyor.ONS altın 5 ŞubatOns altın güne 2844 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2839 dolar, en yüksek de 2860 dolar oldu. Şu sıralar 2859 dolardan işlem geçiyor.Kapalıçarşı'da altınKapalıçarşı'da gram altın 3284 liradan alınırken 3323 liradan satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/dolar-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-36-lira-sinirinda-1093314123.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092275157_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1a94831f3bd00bcdc9447807d5864b39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gram altın, altın fiyatları 5 şubat, altın rekor, altın fiyatları son durum, çeyrek altın 5 şubat, altın fiyat listesi, altın rekor son dakika, gram altın ne kadar
gram altın, altın fiyatları 5 şubat, altın rekor, altın fiyatları son durum, çeyrek altın 5 şubat, altın fiyat listesi, altın rekor son dakika, gram altın ne kadar

Gram altında rekor: Bir eşiği daha aştı

09:32 05.02.2025
© AAAltın alımı
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Gram altında yükseliş eğilimi sürüyor. Yeni hafta da rekorlarla geldi. Gram altın 3 bin 300 lira seviyesini de aşarak yeni bir sınırı daha geride bırakmış oldu. Çeyrek altın ise 5 bin 358 liradan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ticarette yaşanan belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyelerde dolanıyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın şu sıralarda 3 bin 300 lira seviyesini de aştı ve 3 bin 307 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 5 bin 358 liradan alıcı buluyor.

ONS altın 5 Şubat

Ons altın güne 2844 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2839 dolar, en yüksek de 2860 dolar oldu. Şu sıralar 2859 dolardan işlem geçiyor.

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da gram altın 3284 liradan alınırken 3323 liradan satılıyor.
dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
EKONOMİ
Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı: 36 lira sınırında
3 Şubat, 16:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала