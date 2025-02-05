https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/gram-altinda-rekor-bir-esigi-daha-asti-1093370480.html

Gram altında rekor: Bir eşiği daha aştı

Gram altında rekor: Bir eşiği daha aştı

Sputnik Türkiye

Gram altında yükseliş eğilimi sürüyor. Yeni hafta da rekorlarla geldi. Gram altın 3 bin 300 lira seviyesini de aşarak yeni bir sınırı daha geride bırakmış... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T09:32+0300

2025-02-05T09:32+0300

2025-02-05T09:32+0300

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Altın fiyatları, ticarette yaşanan belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyelerde dolanıyor.Gram altın ne kadar?Gram altın şu sıralarda 3 bin 300 lira seviyesini de aştı ve 3 bin 307 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın 5 bin 358 liradan alıcı buluyor.ONS altın 5 ŞubatOns altın güne 2844 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2839 dolar, en yüksek de 2860 dolar oldu. Şu sıralar 2859 dolardan işlem geçiyor.Kapalıçarşı'da altınKapalıçarşı'da gram altın 3284 liradan alınırken 3323 liradan satılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/dolar-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-36-lira-sinirinda-1093314123.html

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