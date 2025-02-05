https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/gram-altinda-rekor-bir-esigi-daha-asti-1093370480.html
Gram altında rekor: Bir eşiği daha aştı
Gram altında rekor: Bir eşiği daha aştı
Sputnik Türkiye
Gram altında yükseliş eğilimi sürüyor. Yeni hafta da rekorlarla geldi. Gram altın 3 bin 300 lira seviyesini de aşarak yeni bir sınırı daha geride bırakmış... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T09:32+0300
2025-02-05T09:32+0300
2025-02-05T09:32+0300
ekonomi
altın
gram altın
çeyrek altın
ons altın
piyasa
dolar
euro
euro/tl
altın fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092275157_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_838807b84b336afddcd7d7f8ca8ee9df.jpg
Altın fiyatları, ticarette yaşanan belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyelerde dolanıyor.Gram altın ne kadar?Gram altın şu sıralarda 3 bin 300 lira seviyesini de aştı ve 3 bin 307 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın 5 bin 358 liradan alıcı buluyor.ONS altın 5 ŞubatOns altın güne 2844 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2839 dolar, en yüksek de 2860 dolar oldu. Şu sıralar 2859 dolardan işlem geçiyor.Kapalıçarşı'da altınKapalıçarşı'da gram altın 3284 liradan alınırken 3323 liradan satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/dolar-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-36-lira-sinirinda-1093314123.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092275157_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1a94831f3bd00bcdc9447807d5864b39.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gram altın, altın fiyatları 5 şubat, altın rekor, altın fiyatları son durum, çeyrek altın 5 şubat, altın fiyat listesi, altın rekor son dakika, gram altın ne kadar
gram altın, altın fiyatları 5 şubat, altın rekor, altın fiyatları son durum, çeyrek altın 5 şubat, altın fiyat listesi, altın rekor son dakika, gram altın ne kadar
Gram altında rekor: Bir eşiği daha aştı
Ayrıntılar geliyor
Gram altında yükseliş eğilimi sürüyor. Yeni hafta da rekorlarla geldi. Gram altın 3 bin 300 lira seviyesini de aşarak yeni bir sınırı daha geride bırakmış oldu. Çeyrek altın ise 5 bin 358 liradan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ticarette yaşanan belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyelerde dolanıyor.
Gram altın şu sıralarda 3 bin 300 lira seviyesini de aştı ve 3 bin 307 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın 5 bin 358 liradan alıcı buluyor.
Ons altın güne 2844 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2839 dolar, en yüksek de 2860 dolar oldu. Şu sıralar 2859 dolardan işlem geçiyor.
Kapalıçarşı'da gram altın 3284 liradan alınırken 3323 liradan satılıyor.