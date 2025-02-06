https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/aden-korfezi-tezkeresi-uzatildi-turk-askeri-1-yil-daha-gorev-yapacak-1093405570.html

Aden Körfezi tezkeresi uzatıldı: Türk askeri 1 yıl daha görev yapacak

Aden Körfezi tezkeresi uzatıldı: Türk askeri 1 yıl daha görev yapacak

Sputnik Türkiye

TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2025'ten itibaren 1 yıl daha... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T01:48+0300

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türkiye

aden körfezi

somali

arap denizi

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

cumhurbaşkanlığı

güvenlik konseyi

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde vuku bulan deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleri hakkında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2008-2021 yılları arasında kabul ettiği kararlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 10/2/2009 tarihli ve 934 sayılı Kararıyla bir yıl için verdiği ve son olarak 17/1/2024 tarihli ve 1401 sayılı bir yıl süreyle uzattığı alındığı anımsatılan tezkerede, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla , 10 Şubat 2025'ten itibaren TSK unsurlarının söz konusu bölgede görevi bir yıl uzatıldığı bildirildi.TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin 10 Şubat'tan itibaren bir yıl uzatılmasına karar verildi.

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türkiye

aden körfezi

somali

arap denizi

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aden körfezi, somali, arap denizi, türk silahlı kuvvetleri (tsk), cumhurbaşkanlığı, güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi