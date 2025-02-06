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Aden Körfezi tezkeresi uzatıldı: Türk askeri 1 yıl daha görev yapacak
Aden Körfezi tezkeresi uzatıldı: Türk askeri 1 yıl daha görev yapacak
Sputnik Türkiye
TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2025'ten itibaren 1 yıl daha... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
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güvenlik konseyi
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Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde vuku bulan deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleri hakkında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2008-2021 yılları arasında kabul ettiği kararlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 10/2/2009 tarihli ve 934 sayılı Kararıyla bir yıl için verdiği ve son olarak 17/1/2024 tarihli ve 1401 sayılı bir yıl süreyle uzattığı alındığı anımsatılan tezkerede, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla , 10 Şubat 2025'ten itibaren TSK unsurlarının söz konusu bölgede görevi bir yıl uzatıldığı bildirildi.TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin 10 Şubat'tan itibaren bir yıl uzatılmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/kartalkayadaki-otel-yangini-sorusturmasinda-2-kisi-daha-tutuklandi-1093405138.html
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aden körfezi, somali, arap denizi, türk silahlı kuvvetleri (tsk), cumhurbaşkanlığı, güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
aden körfezi, somali, arap denizi, türk silahlı kuvvetleri (tsk), cumhurbaşkanlığı, güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

Aden Körfezi tezkeresi uzatıldı: Türk askeri 1 yıl daha görev yapacak

01:48 06.02.2025
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© İHA
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TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2025'ten itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde vuku bulan deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleri hakkında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2008-2021 yılları arasında kabul ettiği kararlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 10/2/2009 tarihli ve 934 sayılı Kararıyla bir yıl için verdiği ve son olarak 17/1/2024 tarihli ve 1401 sayılı bir yıl süreyle uzattığı alındığı anımsatılan tezkerede, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla , 10 Şubat 2025'ten itibaren TSK unsurlarının söz konusu bölgede görevi bir yıl uzatıldığı bildirildi.
TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin 10 Şubat'tan itibaren bir yıl uzatılmasına karar verildi.
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