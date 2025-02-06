Abdulkadir Selvi anket sonuçlarını değerlendirdi: 'Asgari ücret ve emeklilere zam AK Parti’nin oylarını geriletmiş'
© AAYerel seçim
© AA
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SİYASİ tartışmalara ışık tutması açısından Betimar ile Areda-Survey kamuoyu araştırma kuruluşunun anketlerini paylaşmak istiyorum.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi iki araştırma şirketinin anket sonuçlarını paylaştı ve sonuçların AK Parti ve CHP'ye uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.
"AK Parti’nin de CHP’nin de bu çıkan sonuçları dikkate almalarında yarar var. Çünkü kamuoyu iktidara ve ana muhalefete önemli uyarılarda bulunuyor. Betimar’ın araştırması 30 Ocak tarihli, Areda-Survey’in ise 1 Ocak tarihini taşıyor. Önce Gürkan Duman’ın başkanı olduğu Betimar’ın verilerini paylaşacağım" diyen Selvi, anketteki ekonomik göstergelere dikkat çekti:
‘Türkiye’nin en önemli sorunu nedir’ sorusuna ankete katılanların yüzde 42.9’u ekonomi yanıtını veriyor. İkinci sırada ise yüzde 23.5’le enflasyon, hayat pahalılığı ve zamlar geliyor. İkisini topladığımızda ise yüzde 66.4 gibi bir sonuç çıkıyor. Peki bu sorunu kim çözer denildiğinde çıkan sonuç ilginç. Hiçbiri diyenler yüzde 30.8’le ilk sırada geliyor. Umutsuzluğu göstermesi açısından ürkütücü bir sonuç. İkinci sırada yüzde 22.7’yle ‘AK Parti çözer’ diyenler geliyor. ‘CHP çözer’ diyenler ise yüzde 16.8’de kalıyor. Hayat pahalılığının yüksek olduğu bir dönemde CHP’nin gümbür gümbür bir şekilde ilk sırada çıkması gerekiyordu. Demek ki CHP halka o güveni veremiyor. ‘Çare CHP’ dedirtemiyor.
'Betimar'a göre CHP birinci'
Ekonomiyle ilgili göstergeler AK Parti’nin oy oranını doğrudan etkilemiş. AK Parti eylül ayından bu yana yeniden birinci parti konumuna yükselmiş, söylem üstünlüğünü ele geçirmişti. Şimdi iki şirketin sonuçlarını paylaşacağım. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Betimar’ın araştırmasına göre CHP yüzde 31.6’yla birinci parti, AK Parti yüzde 31.2’yle ikinci parti çıkıyor. Onları yüzde 9.1’le MHP, yüzde 8.8’le DEM Parti, yüzde 5.1’le İYİ Parti, yüzde 4.6’yla Zafer Partisi ve yüzde 3.7’yle Yeniden Refah partisi takip ediyor. Anahtar Parti yüzde 1.6 çıkarken, TİP yüzde 1.3, kararsızlar ise yüzde 3 çıkıyor.
Areda Survey'de AK Parti birinci
Areda-Survey’in anketinde ise AK Parti yüzde 34.4’le birinci parti çıkarken, CHP yüzde 29.3’le ikinci sırada yer alıyor. DEM Parti yüzde 9.3 olurken, MHP yüzde 9.2 çıkıyor. İYİ Parti yüzde 5.5 olurken, Yeniden Refah Partisi yüzde 3.4, Zafer Partisi ise yüzde 3.1 çıkıyor. Diğer diyenlerin oranı ise yüzde 5.8.
'Asgari ücret ve emeklilere zam AK Parti’nin oylarını geriletmiş'
Anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oy kaybetme sebebini değerlendiren Selvi, "‘Ekonomi ve hayat pahalılığı ile partilerin oy oranları arasında bir ilişki var mı’ diye araştırdım. Doğrudan ilişki var. Asgari ücret ve emeklilere zam AK Parti’nin oylarını geriletmiş. AK Parti’nin oy tabanını emekliler, asgari ücretle çalışanlar ve esnaf oluşturuyor. Emekliler ve asgari ücretliler, ekonomik programın tüm faturasının sırtlarına yüklendiği görüşünde. Bu veriler AK Parti’nin yerel seçimlerde başarısız olmasına yol açan nedenlerin başında geliyordu. AK Parti’nin yeni bir strateji oluşturması ve bu sonuçları masaya yatırmasında fayda var" dedi.