Abdulkadir Selvi anket sonuçlarını değerlendirdi: 'Asgari ücret ve emeklilere zam AK Parti’nin oylarını geriletmiş'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Simit 20 TL'ye çıktı, denetimler başladı: Esnaf mı suçlu, maliyetler mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depreminin kayıp çocukları: ‘Bakanlık ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Memnun kalmadığımız hizmete bile “servis ücreti” adı altında bahşiş veriyoruz'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya Tersine Dönse Bile Asla İşinden Olup Aç Kalmayacak 17 Meslek Sahibi
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elon Musk ABD'nin yapay zeka stratejileriyle ilgili yaklaşımını duyurdu
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da son durum ne?
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 ay hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
17:40
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/abdulkadir-selvi-anket-sonuclarini-degerlendirdi-asgari-ucret-ve-emeklilere-zam-ak-partinin-1093412335.html
Abdulkadir Selvi anket sonuçlarını değerlendirdi: 'Asgari ücret ve emeklilere zam AK Parti’nin oylarını geriletmiş'
Abdulkadir Selvi anket sonuçlarını değerlendirdi: 'Asgari ücret ve emeklilere zam AK Parti’nin oylarını geriletmiş'
Sputnik Türkiye
SİYASİ tartışmalara ışık tutması açısından Betimar ile Areda-Survey kamuoyu araştırma kuruluşunun anketlerini paylaşmak istiyorum. 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T09:44+0300
2025-02-06T09:44+0300
politika
ak parti
chp
mhp
areda survey
betimar
abdulkadir selvi
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090552809_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f6f70194cac50d33c3fe9bf84ccdc5a1.jpg
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi iki araştırma şirketinin anket sonuçlarını paylaştı ve sonuçların AK Parti ve CHP'ye uyarı niteliğinde olduğunu söyledi."AK Parti’nin de CHP’nin de bu çıkan sonuçları dikkate almalarında yarar var. Çünkü kamuoyu iktidara ve ana muhalefete önemli uyarılarda bulunuyor. Betimar’ın araştırması 30 Ocak tarihli, Areda-Survey’in ise 1 Ocak tarihini taşıyor. Önce Gürkan Duman’ın başkanı olduğu Betimar’ın verilerini paylaşacağım" diyen Selvi, anketteki ekonomik göstergelere dikkat çekti:'Betimar'a göre CHP birinci'Areda Survey'de AK Parti birinci'Asgari ücret ve emeklilere zam AK Parti’nin oylarını geriletmiş'Anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oy kaybetme sebebini değerlendiren Selvi, "‘Ekonomi ve hayat pahalılığı ile partilerin oy oranları arasında bir ilişki var mı’ diye araştırdım. Doğrudan ilişki var. Asgari ücret ve emeklilere zam AK Parti’nin oylarını geriletmiş. AK Parti’nin oy tabanını emekliler, asgari ücretle çalışanlar ve esnaf oluşturuyor. Emekliler ve asgari ücretliler, ekonomik programın tüm faturasının sırtlarına yüklendiği görüşünde. Bu veriler AK Parti’nin yerel seçimlerde başarısız olmasına yol açan nedenlerin başında geliyordu. AK Parti’nin yeni bir strateji oluşturması ve bu sonuçları masaya yatırmasında fayda var" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/erdogan-bizim-mucadelemiz-kisisel-kariyer-mucadelesi-degildir-1093388782.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090552809_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_80b95b6b13fcc0e30ac4537e701b1fc9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ak parti, chp, mhp, areda survey, betimar, abdulkadir selvi, türkiye
ak parti, chp, mhp, areda survey, betimar, abdulkadir selvi, türkiye

Abdulkadir Selvi anket sonuçlarını değerlendirdi: 'Asgari ücret ve emeklilere zam AK Parti’nin oylarını geriletmiş'

09:44 06.02.2025
© AAYerel seçim
Yerel seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AA
Abone ol
SİYASİ tartışmalara ışık tutması açısından Betimar ile Areda-Survey kamuoyu araştırma kuruluşunun anketlerini paylaşmak istiyorum.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi iki araştırma şirketinin anket sonuçlarını paylaştı ve sonuçların AK Parti ve CHP'ye uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.
"AK Parti’nin de CHP’nin de bu çıkan sonuçları dikkate almalarında yarar var. Çünkü kamuoyu iktidara ve ana muhalefete önemli uyarılarda bulunuyor. Betimar’ın araştırması 30 Ocak tarihli, Areda-Survey’in ise 1 Ocak tarihini taşıyor. Önce Gürkan Duman’ın başkanı olduğu Betimar’ın verilerini paylaşacağım" diyen Selvi, anketteki ekonomik göstergelere dikkat çekti:
‘Türkiye’nin en önemli sorunu nedir’ sorusuna ankete katılanların yüzde 42.9’u ekonomi yanıtını veriyor. İkinci sırada ise yüzde 23.5’le enflasyon, hayat pahalılığı ve zamlar geliyor. İkisini topladığımızda ise yüzde 66.4 gibi bir sonuç çıkıyor. Peki bu sorunu kim çözer denildiğinde çıkan sonuç ilginç. Hiçbiri diyenler yüzde 30.8’le ilk sırada geliyor. Umutsuzluğu göstermesi açısından ürkütücü bir sonuç. İkinci sırada yüzde 22.7’yle ‘AK Parti çözer’ diyenler geliyor. ‘CHP çözer’ diyenler ise yüzde 16.8’de kalıyor. Hayat pahalılığının yüksek olduğu bir dönemde CHP’nin gümbür gümbür bir şekilde ilk sırada çıkması gerekiyordu. Demek ki CHP halka o güveni veremiyor. ‘Çare CHP’ dedirtemiyor.

'Betimar'a göre CHP birinci'

Ekonomiyle ilgili göstergeler AK Parti’nin oy oranını doğrudan etkilemiş. AK Parti eylül ayından bu yana yeniden birinci parti konumuna yükselmiş, söylem üstünlüğünü ele geçirmişti. Şimdi iki şirketin sonuçlarını paylaşacağım. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Betimar’ın araştırmasına göre CHP yüzde 31.6’yla birinci parti, AK Parti yüzde 31.2’yle ikinci parti çıkıyor. Onları yüzde 9.1’le MHP, yüzde 8.8’le DEM Parti, yüzde 5.1’le İYİ Parti, yüzde 4.6’yla Zafer Partisi ve yüzde 3.7’yle Yeniden Refah partisi takip ediyor. Anahtar Parti yüzde 1.6 çıkarken, TİP yüzde 1.3, kararsızlar ise yüzde 3 çıkıyor.

Areda Survey'de AK Parti birinci

Areda-Survey’in anketinde ise AK Parti yüzde 34.4’le birinci parti çıkarken, CHP yüzde 29.3’le ikinci sırada yer alıyor. DEM Parti yüzde 9.3 olurken, MHP yüzde 9.2 çıkıyor. İYİ Parti yüzde 5.5 olurken, Yeniden Refah Partisi yüzde 3.4, Zafer Partisi ise yüzde 3.1 çıkıyor. Diğer diyenlerin oranı ise yüzde 5.8.

'Asgari ücret ve emeklilere zam AK Parti’nin oylarını geriletmiş'

Anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oy kaybetme sebebini değerlendiren Selvi, "‘Ekonomi ve hayat pahalılığı ile partilerin oy oranları arasında bir ilişki var mı’ diye araştırdım. Doğrudan ilişki var. Asgari ücret ve emeklilere zam AK Parti’nin oylarını geriletmiş. AK Parti’nin oy tabanını emekliler, asgari ücretle çalışanlar ve esnaf oluşturuyor. Emekliler ve asgari ücretliler, ekonomik programın tüm faturasının sırtlarına yüklendiği görüşünde. Bu veriler AK Parti’nin yerel seçimlerde başarısız olmasına yol açan nedenlerin başında geliyordu. AK Parti’nin yeni bir strateji oluşturması ve bu sonuçları masaya yatırmasında fayda var" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
POLİTİKA
Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: 'Ne kadar başıboş, küfürbaz ve tembel varsa hepsini paratoner gibi kendine çekiyor'
Dün, 15:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала