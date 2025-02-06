https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/abdulkadir-selvi-anket-sonuclarini-degerlendirdi-asgari-ucret-ve-emeklilere-zam-ak-partinin-1093412335.html

Abdulkadir Selvi anket sonuçlarını değerlendirdi: 'Asgari ücret ve emeklilere zam AK Parti’nin oylarını geriletmiş'

Abdulkadir Selvi anket sonuçlarını değerlendirdi: 'Asgari ücret ve emeklilere zam AK Parti’nin oylarını geriletmiş'

Sputnik Türkiye

SİYASİ tartışmalara ışık tutması açısından Betimar ile Areda-Survey kamuoyu araştırma kuruluşunun anketlerini paylaşmak istiyorum. 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T09:44+0300

2025-02-06T09:44+0300

2025-02-06T09:44+0300

politika

ak parti

chp

mhp

areda survey

betimar

abdulkadir selvi

türkiye

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi iki araştırma şirketinin anket sonuçlarını paylaştı ve sonuçların AK Parti ve CHP'ye uyarı niteliğinde olduğunu söyledi."AK Parti’nin de CHP’nin de bu çıkan sonuçları dikkate almalarında yarar var. Çünkü kamuoyu iktidara ve ana muhalefete önemli uyarılarda bulunuyor. Betimar’ın araştırması 30 Ocak tarihli, Areda-Survey’in ise 1 Ocak tarihini taşıyor. Önce Gürkan Duman’ın başkanı olduğu Betimar’ın verilerini paylaşacağım" diyen Selvi, anketteki ekonomik göstergelere dikkat çekti:'Betimar'a göre CHP birinci'Areda Survey'de AK Parti birinci'Asgari ücret ve emeklilere zam AK Parti’nin oylarını geriletmiş'Anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oy kaybetme sebebini değerlendiren Selvi, "‘Ekonomi ve hayat pahalılığı ile partilerin oy oranları arasında bir ilişki var mı’ diye araştırdım. Doğrudan ilişki var. Asgari ücret ve emeklilere zam AK Parti’nin oylarını geriletmiş. AK Parti’nin oy tabanını emekliler, asgari ücretle çalışanlar ve esnaf oluşturuyor. Emekliler ve asgari ücretliler, ekonomik programın tüm faturasının sırtlarına yüklendiği görüşünde. Bu veriler AK Parti’nin yerel seçimlerde başarısız olmasına yol açan nedenlerin başında geliyordu. AK Parti’nin yeni bir strateji oluşturması ve bu sonuçları masaya yatırmasında fayda var" dedi.

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ak parti, chp, mhp, areda survey, betimar, abdulkadir selvi, türkiye