'Kahraman' pilot Sully, Washington'daki uçak kazası sonrasında gece uçuşlarının zorluklarını paylaştı

'Kahraman' pilot Sully, Washington'daki uçak kazası sonrasında gece uçuşlarının zorluklarını paylaştı

Sputnik Türkiye

Ünlü pilot Sully, Washington DC'deki son uçak kazasının ardından havacılık güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Modern havacılığın üst düzey... 01.02.2025

Washington DC'de geçtiğimiz günlerde yaşanan trajik uçak kazası sonrası, ünlü pilot Chesley “Sully” Sullenberger, gece uçuşlarının zorluklarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Kazanın ardından bir televizyon programına katılan Sullenberger, gece uçuşlarının özellikle zorlayıcı olabileceğini ve bununla birlikte havacılık güvenliğinin önemini vurguladı.Sullenberger, modern havacılığın olağanüstü güvenliğine rağmen, gece uçuşlarının pilotlar için daha yüksek riskler taşıdığını belirtti. Gece uçuşlarında, pilotların uçuş sırasında diğer uçakları ve hava koşullarını daha zor algıladığını söyleyen Sullenberger, bunun da uçuş güvenliği açısından kritik bir faktör olduğunu ifade etti.Chesley “Sully” Sullenberger Kimdir?Chesley “Sully” Sullenberger, Amerikalı bir havayolu kaptanı ve havacılık güvenliği uzmanıdır. En çok, 2009 yılında New York’tan LaGuardia Havaalanı'na inen US Airways uçuşunun kazaya uğramadan Hudson Nehri'ne güvenli bir şekilde indirilmesiyle tanınır. Bu olay, Sullenberger'in kahramanlık hikayesi haline geldi ve onu tüm dünyada tanınan bir figür yaptı, hatta 2016 yılında, Hudson Nehri'ndeki kahramanlığını konu edinen "Sully" isimli bir film bile çekildi. Sully, Hudson Nehri'ne yaptığı acil inişle büyük bir övgü aldı ve bu olay "Miracle on the Hudson" (Hudson'daki Mucize) olarak adlandırıldı. Sullenberger'in bu cesur eylemi, 155 yolcu ve mürettebatın hayatını kurtardı ve havacılık tarihinin en önemli anlarından biri olarak kaydedildi. O zamandan beri, havacılık güvenliği konusunda önemli bir ses haline gelen Sullenberger, dünyanın dört bir yanındaki havacılık okullarında ve güvenlik seminerlerinde konuşmalar yapmaktadır.Sully'nin kahramanlık hikayesiSullenberger, Hudson Nehri'ne iniş yaptığı gün, pilotluk kariyerinde kazandığı tecrübesini ve sakinliğini kullanarak hayat kurtarmıştı. Uçak, motor arızası nedeniyle uçuşun ilk dakikalarında kontrolünü kaybetmişti. Ancak Sullenberger, soğukkanlılığını koruyarak uçağı nehre güvenle indirmeyi başarmış ve tüm yolcuları sağ salim kurtarmıştı. Gece uçuşlarının zorlukları ve güvenlik uyarılarıSullenberger, Washington DC'deki son kazanın ardından gece uçuşlarının daha büyük zorluklar içerdiğini vurguladı. Gece uçuşlarında, görsel referansların eksikliği ve düşük ışık koşulları nedeniyle uçuş ekibinin çevresel faktörleri doğru bir şekilde değerlendirmesi zorlaşabiliyor. Bu da pilotları daha dikkatli olmaya zorlayan bir durum yaratıyor.Ayrıca, gece uçuşlarında pilotların uçuş sırasında gördükleri diğer uçakları ve çevresel tehlikeleri daha zor fark ettiklerini belirten Sullenberger, uçuş güvenliği için sürekli eğitim ve güncel prosedürlere uyum sağlanmasının önemini vurguladı. Gece uçuşlarının artan zorluklarıyla birlikte, havacılık endüstrisinin güvenliği daha da artırmak için gerekli adımları atması gerektiğini söyledi.

