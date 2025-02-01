'Kahraman' pilot Sully, Washington'daki uçak kazası sonrasında gece uçuşlarının zorluklarını paylaştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DUAYEN GAZETECİ
Türk basınında devrim yarattı
11:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
MODERN HALK OZANI
İsmini savaş yıllarında barışa duyulan özlemden almıştı
13:31
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/kahraman-pilot-sully-washingtondaki-ucak-kazasi-sonrasinda-gece-ucuslarinin-zorluklarini-paylasti-1093270924.html
'Kahraman' pilot Sully, Washington'daki uçak kazası sonrasında gece uçuşlarının zorluklarını paylaştı
'Kahraman' pilot Sully, Washington'daki uçak kazası sonrasında gece uçuşlarının zorluklarını paylaştı
Sputnik Türkiye
Ünlü pilot Sully, Washington DC’deki son uçak kazasının ardından havacılık güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Modern havacılığın üst düzey... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T23:55+0300
2025-02-01T23:55+0300
dünya
abd
sully
hudson nehri
washington dc
washington
uçak kazası
chesley “sully” sullenberger
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/01/1093271048_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_a9412fb05496e59d3a8a61214a8b5dd5.jpg
Washington DC'de geçtiğimiz günlerde yaşanan trajik uçak kazası sonrası, ünlü pilot Chesley “Sully” Sullenberger, gece uçuşlarının zorluklarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Kazanın ardından bir televizyon programına katılan Sullenberger, gece uçuşlarının özellikle zorlayıcı olabileceğini ve bununla birlikte havacılık güvenliğinin önemini vurguladı.Sullenberger, modern havacılığın olağanüstü güvenliğine rağmen, gece uçuşlarının pilotlar için daha yüksek riskler taşıdığını belirtti. Gece uçuşlarında, pilotların uçuş sırasında diğer uçakları ve hava koşullarını daha zor algıladığını söyleyen Sullenberger, bunun da uçuş güvenliği açısından kritik bir faktör olduğunu ifade etti.Chesley “Sully” Sullenberger Kimdir?Chesley “Sully” Sullenberger, Amerikalı bir havayolu kaptanı ve havacılık güvenliği uzmanıdır. En çok, 2009 yılında New York’tan LaGuardia Havaalanı'na inen US Airways uçuşunun kazaya uğramadan Hudson Nehri'ne güvenli bir şekilde indirilmesiyle tanınır. Bu olay, Sullenberger'in kahramanlık hikayesi haline geldi ve onu tüm dünyada tanınan bir figür yaptı, hatta 2016 yılında, Hudson Nehri'ndeki kahramanlığını konu edinen "Sully" isimli bir film bile çekildi. Sully, Hudson Nehri'ne yaptığı acil inişle büyük bir övgü aldı ve bu olay "Miracle on the Hudson" (Hudson'daki Mucize) olarak adlandırıldı. Sullenberger'in bu cesur eylemi, 155 yolcu ve mürettebatın hayatını kurtardı ve havacılık tarihinin en önemli anlarından biri olarak kaydedildi. O zamandan beri, havacılık güvenliği konusunda önemli bir ses haline gelen Sullenberger, dünyanın dört bir yanındaki havacılık okullarında ve güvenlik seminerlerinde konuşmalar yapmaktadır.Sully'nin kahramanlık hikayesiSullenberger, Hudson Nehri'ne iniş yaptığı gün, pilotluk kariyerinde kazandığı tecrübesini ve sakinliğini kullanarak hayat kurtarmıştı. Uçak, motor arızası nedeniyle uçuşun ilk dakikalarında kontrolünü kaybetmişti. Ancak Sullenberger, soğukkanlılığını koruyarak uçağı nehre güvenle indirmeyi başarmış ve tüm yolcuları sağ salim kurtarmıştı. Gece uçuşlarının zorlukları ve güvenlik uyarılarıSullenberger, Washington DC'deki son kazanın ardından gece uçuşlarının daha büyük zorluklar içerdiğini vurguladı. Gece uçuşlarında, görsel referansların eksikliği ve düşük ışık koşulları nedeniyle uçuş ekibinin çevresel faktörleri doğru bir şekilde değerlendirmesi zorlaşabiliyor. Bu da pilotları daha dikkatli olmaya zorlayan bir durum yaratıyor.Ayrıca, gece uçuşlarında pilotların uçuş sırasında gördükleri diğer uçakları ve çevresel tehlikeleri daha zor fark ettiklerini belirten Sullenberger, uçuş güvenliği için sürekli eğitim ve güncel prosedürlere uyum sağlanmasının önemini vurguladı. Gece uçuşlarının artan zorluklarıyla birlikte, havacılık endüstrisinin güvenliği daha da artırmak için gerekli adımları atması gerektiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/trump-washington-ucak-kazasinda-cesitlilik-politikalarini-sucladi-1093236309.html
hudson nehri
washington dc
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/01/1093271048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2670b386eb63e8c5bae403e17852cada.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chesley sully sullenberger, washington dc uçak kazası, gece uçuşlarının zorlukları, uçuş güvenliği, hudson nehri olayı, havacılık güvenliği, pilot eğitim, uçak kazası, havacılık kahramanı, us airways hudson, uçuş riskleri, havacılık güvenliği uzmanı
chesley sully sullenberger, washington dc uçak kazası, gece uçuşlarının zorlukları, uçuş güvenliği, hudson nehri olayı, havacılık güvenliği, pilot eğitim, uçak kazası, havacılık kahramanı, us airways hudson, uçuş riskleri, havacılık güvenliği uzmanı

'Kahraman' pilot Sully, Washington'daki uçak kazası sonrasında gece uçuşlarının zorluklarını paylaştı

23:55 01.02.2025
© AP Photo / Seth WenigChesley 'Sully' Sullenberger
Chesley 'Sully' Sullenberger - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Abone ol
Ünlü pilot Sully, Washington DC’deki son uçak kazasının ardından havacılık güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Modern havacılığın üst düzey güvenliğine rağmen, gece uçuşlarının normalden yüksek risklerinden bahseden Sully, uçuş sırasında hava koşullarının daha zor algılandığını söyledi.
Washington DC'de geçtiğimiz günlerde yaşanan trajik uçak kazası sonrası, ünlü pilot Chesley “Sully” Sullenberger, gece uçuşlarının zorluklarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Kazanın ardından bir televizyon programına katılan Sullenberger, gece uçuşlarının özellikle zorlayıcı olabileceğini ve bununla birlikte havacılık güvenliğinin önemini vurguladı.
Sullenberger, modern havacılığın olağanüstü güvenliğine rağmen, gece uçuşlarının pilotlar için daha yüksek riskler taşıdığını belirtti. Gece uçuşlarında, pilotların uçuş sırasında diğer uçakları ve hava koşullarını daha zor algıladığını söyleyen Sullenberger, bunun da uçuş güvenliği açısından kritik bir faktör olduğunu ifade etti.

Chesley “Sully” Sullenberger Kimdir?

Chesley “Sully” Sullenberger, Amerikalı bir havayolu kaptanı ve havacılık güvenliği uzmanıdır. En çok, 2009 yılında New York’tan LaGuardia Havaalanı'na inen US Airways uçuşunun kazaya uğramadan Hudson Nehri'ne güvenli bir şekilde indirilmesiyle tanınır. Bu olay, Sullenberger'in kahramanlık hikayesi haline geldi ve onu tüm dünyada tanınan bir figür yaptı, hatta 2016 yılında, Hudson Nehri'ndeki kahramanlığını konu edinen "Sully" isimli bir film bile çekildi.
Sully, Hudson Nehri'ne yaptığı acil inişle büyük bir övgü aldı ve bu olay "Miracle on the Hudson" (Hudson'daki Mucize) olarak adlandırıldı. Sullenberger'in bu cesur eylemi, 155 yolcu ve mürettebatın hayatını kurtardı ve havacılık tarihinin en önemli anlarından biri olarak kaydedildi. O zamandan beri, havacılık güvenliği konusunda önemli bir ses haline gelen Sullenberger, dünyanın dört bir yanındaki havacılık okullarında ve güvenlik seminerlerinde konuşmalar yapmaktadır.

Sully'nin kahramanlık hikayesi

Sullenberger, Hudson Nehri'ne iniş yaptığı gün, pilotluk kariyerinde kazandığı tecrübesini ve sakinliğini kullanarak hayat kurtarmıştı. Uçak, motor arızası nedeniyle uçuşun ilk dakikalarında kontrolünü kaybetmişti. Ancak Sullenberger, soğukkanlılığını koruyarak uçağı nehre güvenle indirmeyi başarmış ve tüm yolcuları sağ salim kurtarmıştı.

Gece uçuşlarının zorlukları ve güvenlik uyarıları

Sullenberger, Washington DC'deki son kazanın ardından gece uçuşlarının daha büyük zorluklar içerdiğini vurguladı. Gece uçuşlarında, görsel referansların eksikliği ve düşük ışık koşulları nedeniyle uçuş ekibinin çevresel faktörleri doğru bir şekilde değerlendirmesi zorlaşabiliyor. Bu da pilotları daha dikkatli olmaya zorlayan bir durum yaratıyor.
Ayrıca, gece uçuşlarında pilotların uçuş sırasında gördükleri diğer uçakları ve çevresel tehlikeleri daha zor fark ettiklerini belirten Sullenberger, uçuş güvenliği için sürekli eğitim ve güncel prosedürlere uyum sağlanmasının önemini vurguladı. Gece uçuşlarının artan zorluklarıyla birlikte, havacılık endüstrisinin güvenliği daha da artırmak için gerekli adımları atması gerektiğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
DÜNYA
Trump, Washington uçak kazasında 'çeşitlilik politikalarını' suçladı
Dün, 12:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала