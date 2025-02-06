https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/abd-hazine-bakani-bessent-brics-ulkeleri-dolardan-uzaklasmaya-calisabilir-1093405460.html

ABD Hazine Bakanı Bessent: BRICS ülkeleri dolardan uzaklaşmaya çalışabilir

ABD Hazine Bakanı Bessent: BRICS ülkeleri dolardan uzaklaşmaya çalışabilir

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanı Bessent, BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışabileceğini, ancak doların rezerv para birimi statüsünü koruyacağından emin olduğunu... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T01:11+0300

2025-02-06T01:11+0300

2025-02-06T01:10+0300

dünya

abd hazine bakanlığı

scott bessent

abd

brics

dolar

fox news

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox News'e verdiği demeçte BRICS ülkelerinin dolar kullanımından uzaklaşmaya çalışabileceğini ancak öngörülebilir gelecekte dünyada yeni bir rezerv para birimi olmayacağını söyledi.‘Doların dünyadaki rolünün olası düşüşü ve BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşma arzusuna’ yönelik soruyu Bessent, “Diğer ülkeler dolardan uzaklaşmaktan bahsedebilir, rezerv para statümüzü elimizden almaya çalışabilirler. Ancak ufukta başka bir rezerv para birimi görünmüyor” şeklinde yanıtladı.Bessent ayrıca, dünyada hala doların alternatifi olmadığına ve rezerv para birimi statüsünü koruyacağından emin olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/trumptan-brcis-ulkelerine-yuzde-100-vergi-tehdidi-dolara-alternatif-aramaktan-vazgecin-1093224454.html

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abd hazine bakanlığı, scott bessent, abd, brics, dolar, fox news