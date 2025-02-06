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ABD Hazine Bakanı Bessent: BRICS ülkeleri dolardan uzaklaşmaya çalışabilir
ABD Hazine Bakanı Bessent: BRICS ülkeleri dolardan uzaklaşmaya çalışabilir
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanı Bessent, BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışabileceğini, ancak doların rezerv para birimi statüsünü koruyacağından emin olduğunu... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
abd hazine bakanlığı
scott bessent
abd
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox News'e verdiği demeçte BRICS ülkelerinin dolar kullanımından uzaklaşmaya çalışabileceğini ancak öngörülebilir gelecekte dünyada yeni bir rezerv para birimi olmayacağını söyledi.‘Doların dünyadaki rolünün olası düşüşü ve BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşma arzusuna’ yönelik soruyu Bessent, “Diğer ülkeler dolardan uzaklaşmaktan bahsedebilir, rezerv para statümüzü elimizden almaya çalışabilirler. Ancak ufukta başka bir rezerv para birimi görünmüyor” şeklinde yanıtladı.Bessent ayrıca, dünyada hala doların alternatifi olmadığına ve rezerv para birimi statüsünü koruyacağından emin olduğunu vurguladı.
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abd hazine bakanlığı, scott bessent, abd, brics, dolar, fox news
abd hazine bakanlığı, scott bessent, abd, brics, dolar, fox news

ABD Hazine Bakanı Bessent: BRICS ülkeleri dolardan uzaklaşmaya çalışabilir

01:11 06.02.2025
© AP Photo / Matt KelleyScott Bessent
Scott Bessent - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Matt Kelley
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ABD Hazine Bakanı Bessent, BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışabileceğini, ancak doların rezerv para birimi statüsünü koruyacağından emin olduğunu belirtti.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox News'e verdiği demeçte BRICS ülkelerinin dolar kullanımından uzaklaşmaya çalışabileceğini ancak öngörülebilir gelecekte dünyada yeni bir rezerv para birimi olmayacağını söyledi.
‘Doların dünyadaki rolünün olası düşüşü ve BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşma arzusuna’ yönelik soruyu Bessent, “Diğer ülkeler dolardan uzaklaşmaktan bahsedebilir, rezerv para statümüzü elimizden almaya çalışabilirler. Ancak ufukta başka bir rezerv para birimi görünmüyor” şeklinde yanıtladı.
Bessent ayrıca, dünyada hala doların alternatifi olmadığına ve rezerv para birimi statüsünü koruyacağından emin olduğunu vurguladı.
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Trump’tan BRCIS ülkelerine yüzde 100 vergi tehdidi: ‘Dolara alternatif aramaktan vazgeçin’
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