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42 FETÖ hesabına yasak geldi: Ünlü fenomen ve gazeteciler dikkat çekti
42 FETÖ hesabına yasak geldi: Ünlü fenomen ve gazeteciler dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, FETÖ iltisaklı olduğu tespit edilen 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi. Bu hesapların psikolojik harekat... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
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FETÖ bağlantılı olduğu tespit edilen 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.İletişim Başkanlığı, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen ve psikolojik harekat yürüten 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bahse konu olan hesapların terör örgütü propagandası yaptığı, manipülatif içerikler üreterek kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı ve dezenformasyon yaydığı belirtildi. Özellikle X (eski adıyla Twitter) platformunda faaliyet gösteren bu hesapların, kamuoyunu yanlış yönlendiren içerikler üreterek Türkiye aleyhine algı operasyonları düzenlediği ifade edildi. Erişim engeli getirilen hesaplar arasında 'Turhan Bozkurt, Emre Uslu, Ahval, Dahi Oğlan' gibi isimlerin yer aldığı aktarıldı.Engel getirilen hesaplar şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakan-uraloglu-16-yas-alti-sosyal-medyaya-girmesin-istiyoruz-1093218229.html
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fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, fetö okulu, fetö borsası, fetö medya yapılanması, fetö abileri, fetö ablaları, fetö okulları, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, dezenformasyon
fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, fetö okulu, fetö borsası, fetö medya yapılanması, fetö abileri, fetö ablaları, fetö okulları, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya akımı, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, dezenformasyon

42 FETÖ hesabına yasak geldi: Ünlü fenomen ve gazeteciler dikkat çekti

22:45 06.02.2025
sosyal medya
sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, FETÖ iltisaklı olduğu tespit edilen 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi. Bu hesapların psikolojik harekat yürüttüğü, terör propagandası yaptığı ve dezenformasyon ürettiği belirtildi. İletişim Başkanlığı, manipülatif içeriklere karşı mücadelede kararlı adımlar atıldığını duyurdu.
FETÖ bağlantılı olduğu tespit edilen 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
İletişim Başkanlığı, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen ve psikolojik harekat yürüten 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bahse konu olan hesapların terör örgütü propagandası yaptığı, manipülatif içerikler üreterek kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı ve dezenformasyon yaydığı belirtildi. Özellikle X (eski adıyla Twitter) platformunda faaliyet gösteren bu hesapların, kamuoyunu yanlış yönlendiren içerikler üreterek Türkiye aleyhine algı operasyonları düzenlediği ifade edildi. Erişim engeli getirilen hesaplar arasında 'Turhan Bozkurt, Emre Uslu, Ahval, Dahi Oğlan' gibi isimlerin yer aldığı aktarıldı.

Engel getirilen hesaplar şu şekilde:

DahiOglan
AtiiSubeTR
boldborsa
BOLDnews
DailyNews_TR
derfokus
DeutscheBold
drgokhangunes
EgurbasTRO3
EmreUsluEng
bayiyimser
avomerturanli
ahval_tr
30ARTITV
TurhanBozkurTV
gaffarmudur34
15temmuzgercegi
abdbozkurt
ATAISIK_
e_eroglul111
4PeacefulAction
BarbarossaKaya
BasriDogan68
bedrettinugur
BOOMERANG2468
Boyle_Viya
BRHMC
bugungzt
DagliEmin
DenizinFeryadi
EEbrar7
EnsarNur74
erkam3Odakika
ezelbahar1
eyupensaruur
EskiMktplil
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
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