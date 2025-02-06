https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/42-feto-hesabina-yasak-geldi-unlu-fenomen-ve-gazeteciler-dikkat-cekti-1093440648.html

42 FETÖ hesabına yasak geldi: Ünlü fenomen ve gazeteciler dikkat çekti

42 FETÖ hesabına yasak geldi: Ünlü fenomen ve gazeteciler dikkat çekti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, FETÖ iltisaklı olduğu tespit edilen 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi. Bu hesapların psikolojik harekat... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T22:45+0300

2025-02-06T22:45+0300

2025-02-06T22:45+0300

türkiye

fetö

fetö/pdy

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

fetö soruşturması

fetö okulu

fetö borsası

fetö medya yapılanması

fetö abileri

fetö ablaları

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FETÖ bağlantılı olduğu tespit edilen 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.İletişim Başkanlığı, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen ve psikolojik harekat yürüten 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bahse konu olan hesapların terör örgütü propagandası yaptığı, manipülatif içerikler üreterek kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı ve dezenformasyon yaydığı belirtildi. Özellikle X (eski adıyla Twitter) platformunda faaliyet gösteren bu hesapların, kamuoyunu yanlış yönlendiren içerikler üreterek Türkiye aleyhine algı operasyonları düzenlediği ifade edildi. Erişim engeli getirilen hesaplar arasında 'Turhan Bozkurt, Emre Uslu, Ahval, Dahi Oğlan' gibi isimlerin yer aldığı aktarıldı.Engel getirilen hesaplar şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakan-uraloglu-16-yas-alti-sosyal-medyaya-girmesin-istiyoruz-1093218229.html

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