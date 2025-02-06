https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/42-feto-hesabina-yasak-geldi-unlu-fenomen-ve-gazeteciler-dikkat-cekti-1093440648.html
42 FETÖ hesabına yasak geldi: Ünlü fenomen ve gazeteciler dikkat çekti
42 FETÖ hesabına yasak geldi: Ünlü fenomen ve gazeteciler dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, FETÖ iltisaklı olduğu tespit edilen 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi. Bu hesapların psikolojik harekat... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T22:45+0300
2025-02-06T22:45+0300
2025-02-06T22:45+0300
türkiye
fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fetö soruşturması
fetö okulu
fetö borsası
fetö medya yapılanması
fetö abileri
fetö ablaları
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FETÖ bağlantılı olduğu tespit edilen 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.İletişim Başkanlığı, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen ve psikolojik harekat yürüten 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bahse konu olan hesapların terör örgütü propagandası yaptığı, manipülatif içerikler üreterek kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı ve dezenformasyon yaydığı belirtildi. Özellikle X (eski adıyla Twitter) platformunda faaliyet gösteren bu hesapların, kamuoyunu yanlış yönlendiren içerikler üreterek Türkiye aleyhine algı operasyonları düzenlediği ifade edildi. Erişim engeli getirilen hesaplar arasında 'Turhan Bozkurt, Emre Uslu, Ahval, Dahi Oğlan' gibi isimlerin yer aldığı aktarıldı.Engel getirilen hesaplar şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakan-uraloglu-16-yas-alti-sosyal-medyaya-girmesin-istiyoruz-1093218229.html
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42 FETÖ hesabına yasak geldi: Ünlü fenomen ve gazeteciler dikkat çekti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, FETÖ iltisaklı olduğu tespit edilen 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi. Bu hesapların psikolojik harekat yürüttüğü, terör propagandası yaptığı ve dezenformasyon ürettiği belirtildi. İletişim Başkanlığı, manipülatif içeriklere karşı mücadelede kararlı adımlar atıldığını duyurdu.
FETÖ bağlantılı olduğu tespit edilen 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
İletişim Başkanlığı, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen ve psikolojik harekat yürüten 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bahse konu olan hesapların terör örgütü propagandası yaptığı, manipülatif içerikler üreterek kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı ve dezenformasyon yaydığı belirtildi. Özellikle X (eski adıyla Twitter) platformunda faaliyet gösteren bu hesapların, kamuoyunu yanlış yönlendiren içerikler üreterek Türkiye aleyhine algı operasyonları düzenlediği ifade edildi. Erişim engeli getirilen hesaplar arasında 'Turhan Bozkurt, Emre Uslu, Ahval, Dahi Oğlan' gibi isimlerin yer aldığı aktarıldı.
Engel getirilen hesaplar şu şekilde: