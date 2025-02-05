https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/zelenskiyden-putin-ile-gorusme-ihtimali-aciklamasi-bir-adim-atacagiz-1093364070.html

Zelenskiy'den Putin ile görüşme ihtimali açıklaması: 'Bir adım atacağız'

Zelenskiy'den Putin ile görüşme ihtimali açıklaması: 'Bir adım atacağız'

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajda, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T04:36+0300

2025-02-05T04:36+0300

2025-02-05T04:36+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

moskova. kremlin. putin

vladimir zelenskiy

ukrayna

piers morgan

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Zelenskiy, Putin ile müzakere masasında nasıl hissedeceği sorulduğunda, "Bu, Ukrayna vatandaşlarına barış getirebileceğimiz ve insan kaybını önleyebileceğimiz tek düzenlemedir. Kesinlikle, bu dört katılımcıyla (Rusya, ABD, AB, Ukrayna) görüşmek için böyle bir adım atacağız" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta Putin, 'Moskova. Kremlin. Putin' programının yazarı Pavel Zarubin'e, uzlaşmacı bir çözüm bulunması isteniyorsa, Ukrayna konusunda herkesle müzakere yapılabileceğini belirtmiş, ayrıca, Zelenskiy'in meşruiyetinin olmadığı için hiçbir şey imzalama hakkına sahip olmadığını vurgulamıştı.

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rusya, vladimir putin, moskova. kremlin. putin, vladimir zelenskiy, ukrayna, piers morgan