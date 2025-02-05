https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/zelenskiyden-putin-ile-gorusme-ihtimali-aciklamasi-bir-adim-atacagiz-1093364070.html
Zelenskiy'den Putin ile görüşme ihtimali açıklaması: 'Bir adım atacağız'
Zelenskiy'den Putin ile görüşme ihtimali açıklaması: 'Bir adım atacağız'
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajda, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T04:36+0300
2025-02-05T04:36+0300
2025-02-05T04:36+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
moskova. kremlin. putin
vladimir zelenskiy
ukrayna
piers morgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086084778_0:38:745:457_1920x0_80_0_0_82c688bef8bef1b4fbe8c9e6cf8ab34b.png
Zelenskiy, Putin ile müzakere masasında nasıl hissedeceği sorulduğunda, "Bu, Ukrayna vatandaşlarına barış getirebileceğimiz ve insan kaybını önleyebileceğimiz tek düzenlemedir. Kesinlikle, bu dört katılımcıyla (Rusya, ABD, AB, Ukrayna) görüşmek için böyle bir adım atacağız" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta Putin, 'Moskova. Kremlin. Putin' programının yazarı Pavel Zarubin'e, uzlaşmacı bir çözüm bulunması isteniyorsa, Ukrayna konusunda herkesle müzakere yapılabileceğini belirtmiş, ayrıca, Zelenskiy'in meşruiyetinin olmadığı için hiçbir şey imzalama hakkına sahip olmadığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/ukrayna-ordusunun-kaybi-buyuyor-bin-200den-fazla-asker-daha-etkisiz-hale-getirildi-1093339395.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086084778_44:0:703:494_1920x0_80_0_0_7019013b0922a54b17675af465380382.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, moskova. kremlin. putin, vladimir zelenskiy, ukrayna, piers morgan
rusya, vladimir putin, moskova. kremlin. putin, vladimir zelenskiy, ukrayna, piers morgan
Zelenskiy'den Putin ile görüşme ihtimali açıklaması: 'Bir adım atacağız'
Vladimir Zelenskiy, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajda, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme olasılığını göz ardı etmedi.
Zelenskiy, Putin ile müzakere masasında nasıl hissedeceği sorulduğunda, "Bu, Ukrayna vatandaşlarına barış getirebileceğimiz ve insan kaybını önleyebileceğimiz tek düzenlemedir. Kesinlikle, bu dört katılımcıyla (Rusya, ABD, AB, Ukrayna) görüşmek için böyle bir adım atacağız" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta Putin, 'Moskova. Kremlin. Putin' programının yazarı Pavel Zarubin'e, uzlaşmacı bir çözüm bulunması isteniyorsa, Ukrayna konusunda herkesle müzakere yapılabileceğini belirtmiş, ayrıca, Zelenskiy'in meşruiyetinin olmadığı için hiçbir şey imzalama hakkına sahip olmadığını vurgulamıştı.