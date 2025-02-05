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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/zelenskiyden-putin-ile-gorusme-ihtimali-aciklamasi-bir-adim-atacagiz-1093364070.html
Zelenskiy'den Putin ile görüşme ihtimali açıklaması: 'Bir adım atacağız'
Zelenskiy'den Putin ile görüşme ihtimali açıklaması: 'Bir adım atacağız'
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajda, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T04:36+0300
2025-02-05T04:36+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
moskova. kremlin. putin
vladimir zelenskiy
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Zelenskiy, Putin ile müzakere masasında nasıl hissedeceği sorulduğunda, "Bu, Ukrayna vatandaşlarına barış getirebileceğimiz ve insan kaybını önleyebileceğimiz tek düzenlemedir. Kesinlikle, bu dört katılımcıyla (Rusya, ABD, AB, Ukrayna) görüşmek için böyle bir adım atacağız" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta Putin, 'Moskova. Kremlin. Putin' programının yazarı Pavel Zarubin'e, uzlaşmacı bir çözüm bulunması isteniyorsa, Ukrayna konusunda herkesle müzakere yapılabileceğini belirtmiş, ayrıca, Zelenskiy'in meşruiyetinin olmadığı için hiçbir şey imzalama hakkına sahip olmadığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/ukrayna-ordusunun-kaybi-buyuyor-bin-200den-fazla-asker-daha-etkisiz-hale-getirildi-1093339395.html
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rusya, vladimir putin, moskova. kremlin. putin, vladimir zelenskiy, ukrayna, piers morgan
rusya, vladimir putin, moskova. kremlin. putin, vladimir zelenskiy, ukrayna, piers morgan

Zelenskiy'den Putin ile görüşme ihtimali açıklaması: 'Bir adım atacağız'

04:36 05.02.2025
Vladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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Vladimir Zelenskiy, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajda, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme olasılığını göz ardı etmedi.
Zelenskiy, Putin ile müzakere masasında nasıl hissedeceği sorulduğunda, "Bu, Ukrayna vatandaşlarına barış getirebileceğimiz ve insan kaybını önleyebileceğimiz tek düzenlemedir. Kesinlikle, bu dört katılımcıyla (Rusya, ABD, AB, Ukrayna) görüşmek için böyle bir adım atacağız" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta Putin, 'Moskova. Kremlin. Putin' programının yazarı Pavel Zarubin'e, uzlaşmacı bir çözüm bulunması isteniyorsa, Ukrayna konusunda herkesle müzakere yapılabileceğini belirtmiş, ayrıca, Zelenskiy'in meşruiyetinin olmadığı için hiçbir şey imzalama hakkına sahip olmadığını vurgulamıştı.
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