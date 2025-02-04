https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/ukrayna-ordusunun-kaybi-buyuyor-bin-200den-fazla-asker-daha-etkisiz-hale-getirildi-1093339395.html
Ukrayna ordusunun kaybı büyüyor: Bin 200’den fazla asker daha etkisiz hale getirildi
Ukrayna ordusunun kaybı büyüyor: Bin 200’den fazla asker daha etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesinde, tüm cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusunun son 24 saat içerisinde bin 265 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T12:51+0300
2025-02-04T12:51+0300
2025-02-04T12:47+0300
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rus ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus güçler, daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusu bin 265 asker, üç tank ve ABD yapımı Bradley dahil 13 zırhlı savaş aracı kaybetti.Ukrayna’nın 149 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, İHA üretim ve depolama yerleri, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun Neptun uzun menzilli güdümlü füzesi, ABD yapımı HIMARS füzesi ve 68 uçak tipi İHA’sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/zaporojyede-bir-okul-otobusune-iha-saldirisi-bes-cocuk-yaralandi-1093338724.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, ukrayna, ukrayna ordusu, bradley, himars, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, ukrayna, ukrayna ordusu, bradley, himars, insansız hava aracı (iha)
Ukrayna ordusunun kaybı büyüyor: Bin 200’den fazla asker daha etkisiz hale getirildi
Özel askeri harekat bölgesinde, tüm cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusunun son 24 saat içerisinde bin 265 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus güçler, daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusu bin 265 asker, üç tank ve ABD yapımı Bradley dahil 13 zırhlı savaş aracı kaybetti.
Ukrayna’nın 149 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, İHA üretim ve depolama yerleri, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun Neptun uzun menzilli güdümlü füzesi, ABD yapımı HIMARS füzesi ve 68 uçak tipi İHA’sını imha etti.