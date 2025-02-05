https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/yunanistan-basbakani-micotakisden-yeni-aciklama-daha-iyimseriz-1093401757.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'den yeni açıklama: 'Daha iyimseriz'
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'den yeni açıklama: 'Daha iyimseriz'
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde devam eden sismik hareketlilikle ilgili değerlendirme yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Bugün, düne göre daha iyimseriz" dedi ve "Depremler... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T22:37+0300
2025-02-05T22:37+0300
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı'nda,Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe ilişkin toplantıya katıldı.Toplantıda durum değerlendirmesi yapan Miçotakis, Santorini Adası'nın uzmanlar için 'jeolojik bir atölye' niteliğinde olduğunu ifade etti.Toplantıda sumun yapan uzmanların uyarılarına kulak vermenin önemini vurgu yapan Miçotakis, "Bugün, düne göre daha iyimseriz. Öte yandan vurgulamak isterim ki depremler tabii ki öngörülebilir değildir" dedi.Miçotakis, Santorini'de bulunmanın adalılarda neden olduğu endişeyi anladığını dile getirerek, "Lütfen soğukkanlı ve yetkililerle işbirliği içinde olsunlar" hatırlatmasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/afad-duyurdu-ege-denizinde-48-buyuklugunde-deprem-1093400590.html
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ege denizi, santorini adası, santorini, deprem, kiryakos miçotakis
ege denizi, santorini adası, santorini, deprem, kiryakos miçotakis
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'den yeni açıklama: 'Daha iyimseriz'
22:37 05.02.2025 (güncellendi: 22:38 05.02.2025)
Ege Denizi'nde devam eden sismik hareketlilikle ilgili değerlendirme yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Bugün, düne göre daha iyimseriz" dedi ve "Depremler tabii ki öngörülebilir değildir" diye sözlerine ekledi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı'nda,Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe ilişkin toplantıya katıldı.
Toplantıda durum değerlendirmesi yapan Miçotakis, Santorini Adası'nın uzmanlar için 'jeolojik bir atölye' niteliğinde olduğunu ifade etti.
Toplantıda sumun yapan uzmanların uyarılarına kulak vermenin önemini vurgu yapan Miçotakis, "Bugün, düne göre daha iyimseriz. Öte yandan vurgulamak isterim ki depremler tabii ki öngörülebilir değildir" dedi.
Miçotakis, Santorini'de bulunmanın adalılarda neden olduğu endişeyi anladığını dile getirerek, "Lütfen soğukkanlı ve yetkililerle işbirliği içinde olsunlar" hatırlatmasında bulundu.