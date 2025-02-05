https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/yunanistan-basbakani-micotakisden-yeni-aciklama-daha-iyimseriz-1093401757.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'den yeni açıklama: 'Daha iyimseriz'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'den yeni açıklama: 'Daha iyimseriz'

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nde devam eden sismik hareketlilikle ilgili değerlendirme yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Bugün, düne göre daha iyimseriz" dedi ve "Depremler... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T22:37+0300

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dünya

ege denizi

santorini adası

santorini

deprem

kiryakos miçotakis

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı'nda,Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe ilişkin toplantıya katıldı.Toplantıda durum değerlendirmesi yapan Miçotakis, Santorini Adası'nın uzmanlar için 'jeolojik bir atölye' niteliğinde olduğunu ifade etti.Toplantıda sumun yapan uzmanların uyarılarına kulak vermenin önemini vurgu yapan Miçotakis, "Bugün, düne göre daha iyimseriz. Öte yandan vurgulamak isterim ki depremler tabii ki öngörülebilir değildir" dedi.Miçotakis, Santorini'de bulunmanın adalılarda neden olduğu endişeyi anladığını dile getirerek, "Lütfen soğukkanlı ve yetkililerle işbirliği içinde olsunlar" hatırlatmasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/afad-duyurdu-ege-denizinde-48-buyuklugunde-deprem-1093400590.html

ege denizi

santorini adası

santorini

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ege denizi, santorini adası, santorini, deprem, kiryakos miçotakis