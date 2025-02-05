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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 20.47'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi duyuruldu. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/afad-ve-mtadan-egedeki-depremlere-iliskin-on-degerlendirme-raporu-volkanik-hareketlilik-ve-tsunami-1093398345.html
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

21:06 05.02.2025
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AA
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AFAD tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 20.47'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi duyuruldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.
Ege Denizi'nde deprem, - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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AFAD ve MTA'dan Ege'deki depremlere ilişkin ön değerlendirme raporu: Volkanik hareketlilik ve tsunami uyarısı
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