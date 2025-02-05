https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/afad-duyurdu-ege-denizinde-48-buyuklugunde-deprem-1093400590.html
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 20.47'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi duyuruldu. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T21:06+0300
2025-02-05T21:06+0300
2025-02-05T21:06+0300
son depremler
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ege denizi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/afad-ve-mtadan-egedeki-depremlere-iliskin-on-degerlendirme-raporu-volkanik-hareketlilik-ve-tsunami-1093398345.html
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afad deprem, afad deprem son dakika, afad deprem ege denizi, afad ege denizi, ege denizi deprem, deprem son dakika
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 20.47'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi duyuruldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.