https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/yildiz-tilbenin-yuzunde-yaniklar-olustu-son-halini-paylasti-sacima-boya-surmeyecegim-1093371539.html
Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanıklar oluştu, son halini paylaştı: Saçıma boya sürmeyeceğim
Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanıklar oluştu, son halini paylaştı: Saçıma boya sürmeyeceğim
Sputnik Türkiye
Kendine özgü tarzı ve açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen Yıldız Tilbe, saç boyası nedeniyle yüzünde kimyasal yanıklar oluştuğunu duyurdu. Sosyal medya... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T09:54+0300
2025-02-05T09:54+0300
2025-02-05T09:54+0300
yaşam
yıldız tilbe
yanık
saç boyası
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"Delikanlım", "Hastayım Sana", "Haberi Olsun" ve "Çabuk Olalım Aşkım" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra beklenmedik bir olay yaşadı.Ünlü şarkıcı, kimyasal yanıklar nedeniyle yüzünde ciddi tahrişler oluştuğunu ve bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu belirterek, Instagram hesabından takipçileriyle son halini paylaştı.'Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim'Tilbe, yüzündeki yanık izlerinin net bir şekilde göründüğü fotoğraflarına şu notu ekledi:"Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum."Bu açıklamanın ardından hayranlarından "geçmiş olsun" mesajları yağarken, ünlü sanatçının paylaşımı sosyal medyada hızla gündem oldu.Yıldız Tilbe, yaşadığı sağlık sorununa karşı hemen doktora gittiğini ve gerekli tedaviyi uyguladığını da belirtti.Hayranlarının yoğun ilgisine yanıt veren sanatçı, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/egede-deprem-hareketliligi-prof-dr-sukru-ersoy-yarim-saatte-ulasacak-diyerek-5-yeri-uyardi-1093370184.html
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yıldız tilbe, yanık, saç boyası
yıldız tilbe, yanık, saç boyası
Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanıklar oluştu, son halini paylaştı: Saçıma boya sürmeyeceğim
Kendine özgü tarzı ve açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen Yıldız Tilbe, saç boyası nedeniyle yüzünde kimyasal yanıklar oluştuğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü sanatçı, son halini paylaştı.
"Delikanlım", "Hastayım Sana", "Haberi Olsun" ve "Çabuk Olalım Aşkım" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra beklenmedik bir olay yaşadı.
Ünlü şarkıcı, kimyasal yanıklar nedeniyle yüzünde ciddi tahrişler oluştuğunu ve bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu belirterek, Instagram hesabından takipçileriyle son halini paylaştı.
'Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim'
Tilbe, yüzündeki yanık izlerinin net bir şekilde göründüğü fotoğraflarına şu notu ekledi:
"Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum."
Bu açıklamanın ardından hayranlarından "geçmiş olsun" mesajları yağarken, ünlü sanatçının paylaşımı sosyal medyada hızla gündem oldu.
Yıldız Tilbe, yaşadığı sağlık sorununa karşı hemen doktora gittiğini ve gerekli tedaviyi uyguladığını da belirtti.
Hayranlarının yoğun ilgisine yanıt veren sanatçı, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" dedi.