https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/yildiz-tilbenin-yuzunde-yaniklar-olustu-son-halini-paylasti-sacima-boya-surmeyecegim-1093371539.html

Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanıklar oluştu, son halini paylaştı: Saçıma boya sürmeyeceğim

Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanıklar oluştu, son halini paylaştı: Saçıma boya sürmeyeceğim

Sputnik Türkiye

Kendine özgü tarzı ve açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen Yıldız Tilbe, saç boyası nedeniyle yüzünde kimyasal yanıklar oluştuğunu duyurdu. Sosyal medya... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T09:54+0300

2025-02-05T09:54+0300

2025-02-05T09:54+0300

yaşam

yıldız tilbe

yanık

saç boyası

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"Delikanlım", "Hastayım Sana", "Haberi Olsun" ve "Çabuk Olalım Aşkım" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra beklenmedik bir olay yaşadı.Ünlü şarkıcı, kimyasal yanıklar nedeniyle yüzünde ciddi tahrişler oluştuğunu ve bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu belirterek, Instagram hesabından takipçileriyle son halini paylaştı.'Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim'Tilbe, yüzündeki yanık izlerinin net bir şekilde göründüğü fotoğraflarına şu notu ekledi:"Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum."Bu açıklamanın ardından hayranlarından "geçmiş olsun" mesajları yağarken, ünlü sanatçının paylaşımı sosyal medyada hızla gündem oldu.Yıldız Tilbe, yaşadığı sağlık sorununa karşı hemen doktora gittiğini ve gerekli tedaviyi uyguladığını da belirtti.Hayranlarının yoğun ilgisine yanıt veren sanatçı, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" dedi.

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Sputnik Türkiye

yıldız tilbe, yanık, saç boyası