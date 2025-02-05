https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/egede-deprem-hareketliligi-prof-dr-sukru-ersoy-yarim-saatte-ulasacak-diyerek-5-yeri-uyardi-1093370184.html

Ege'de deprem hareketliliği, Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'yarım saatte ulaşacak' diyerek 5 yeri uyardı

Ege'de deprem hareketliliği, Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'yarım saatte ulaşacak' diyerek 5 yeri uyardı

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınası, bölgedeki volkanik hareketliliği gözler önüne serdi. Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bu sarsıntıların tektonik... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T09:35+0300

2025-02-05T09:35+0300

2025-02-05T09:37+0300

türkiye

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ege

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kandilli rasathanesi

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Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası sürerken Türkiye'nin kıyı kentlerinde yaşayanlarda tedirginlik arttı. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Ege'deki depremlerin tektonik değil volkanik olduğunu vurguladı. Ersoy, "Yunanlar bile tektonik diyor ama ben baştan beri volkanik kökenli olduğunu söylüyorum. Böyle bir tektonik deprem olmaz. Sürekli 5 büyüklüğüne kadar sarsıntılar oluyor ama daha büyük bir deprem meydana gelmiyor" dedi.Yanardağlar hareketleniyorErsoy, Santorini Adası’nın deniz altındaki volkanları ve Kolumbo Yanardağı gibi henüz su yüzeyine çıkmamış volkanların aktif hale gelebileceğini belirtti. Ersoy, "Bunlar doğum sancıları, bu yüzden Ege'deki depremler tektonik değil volkanik depremler" diye konuştu.Volkanik patlamalar Türkiye'yi nasıl etkileyebilir?Ersoy, olası bir yanardağ patlamasının Türkiye’ye etkilerine dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı:"Oradaki volkan tipleri kül püskürtebilen volkanlar. Rüzgâr sistemleriyle küller Türkiye’ye kadar gelebilir."Bu durum, özellikle hava trafiğini de olumsuz etkileyebilir. 2010 yılında İzlanda’da yaşanan volkanik patlama nedeniyle Avrupa'da 100 bin uçuş iptal edilmişti. Benzer bir senaryonun Ege’de yaşanması halinde, uçuşlar tehlikeye girebilir.Türkiye kıyılarında tsunami tehlikesi varVolkanik aktivitenin neden olabileceği en büyük tehlikelerden biri de tsunami riski.Prof. Dr. Ersoy, "Eğer bir denizaltı heyelanı olursa, volkan püskürmese bile tsunami meydana gelebilir" diyerek şu açıklamayı yaptı:"Büyük bir deprem de tsunamiye neden olabilir. Böyle bir durumda ilk etkilenecek bölgelerimiz Muğla kıyıları, Bodrum, Datça, Bozburun gibi yerler olacak. Ancak tsunami dalgaları İzmir’e kadar da ulaşabilir."Türkiye'de AFAD'ın tsunami erken uyarı sistemine sahip olduğunu belirten Ersoy, Kandilli Rasathanesi’nin de bu konuda aktif çalışmalar yürüttüğünü ifade etti."Tsunami gerçekleştiğinde Türkiye kıyılarına ulaşması yaklaşık yarım saat sürecektir. Bu süre içinde erken uyarı sistemleri devreye girerek kıyı kesimlerindeki insanları bilgilendirebilir. Ancak vatandaşların siren sistemlerinin anlamlarını bilmesi ve nasıl hareket edeceğini öğrenmesi çok önemli."

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