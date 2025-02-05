https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/yeni-sosyal-medya-kurallari-aciklandi-kademeli-sistem-geliyor-yas-siniri-konulacak-platformlara-1093366266.html
Yeni sosyal medya kuralları açıklandı, kademeli sistem geliyor: Yaş sınırı konulacak, platformlara yaptırım yolda
Yeni sosyal medya kuralları açıklandı, kademeli sistem geliyor: Yaş sınırı konulacak, platformlara yaptırım yolda
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 13 yaş altı ve 13-16 yaş... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T07:48+0300
2025-02-05T07:48+0300
2025-02-05T07:48+0300
türkiye
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
sosyal medya yasası
sosyal medya akımı
sosyal medya düzenlemesi
sosyal medya bağımlılığı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bakan Göktaş, çocukların internet erişiminin yasaklanmayacağını ancak zararlı içeriklere karşı korunacağını vurgulayarak, yeni düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:📌 13 yaş altı ve 13-16 yaş grubuna yönelik iki farklı düzenleme yapılacak.📌 Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik denetimler artırılacak.📌 Ailelerin kontrol mekanizmaları güçlendirilecek.Dijital bağımlılığın ciddi bir sorun haline geldiğine işaret eden Göktaş, "Bu mücadele, Aile Eylem Planı’mızın da önemli bir parçası. Konuyla ilgili bir yıldır çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlıklarımız, uzmanlar, aileler, çocuklar ve sosyal medya platformlarıyla görüşmeler yapıyoruz" dedi.Sosyal medya platformlarına sıkı denetim ve yaptırımBakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesi kapsamında platformlara yönelik iki temel başlıkta çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.📌 Yaş Tespiti ve Erişim Denetimi:16 yaşından küçük çocukların hesap açması sırasında yaş doğrulama sistemlerinin sıkılaştırılması için platformlara yükümlülükler getirilecek.📌 Ebeveyn Kontrol Mekanizması:Ailelerin çocuklarının sosyal medya kullanımını daha etkin kontrol edebilmesi için çeşitli ebeveyn denetim araçları zorunlu hale getirilecek.Bu yükümlülüklere uymayan platformlara yönelik yaptırımların uygulanacağını belirten Göktaş, denetimlerin titizlikle yürütüleceğini ifade etti.'Gençler arasında sosyal medya kaynaklı şiddet artıyor'Sosyal medya düzenlemelerinin neden gerekli olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, platformların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine de değindi.Bu açıklamaların hemen ardından İstanbul Arnavutköy’de yaşanan trajik bir olay, gençler arasındaki sosyal medya kaynaklı şiddetin geldiği noktayı gözler önüne serdi.📌 Ölen de öldüren de 16 yaşındaydı!📌 Sosyal medyada başlayan tartışma cinayetle bitti.Yakup K. (16), daha önce tartıştığı Yasin Bozuklu (16) ile bir arazide buluştu. Tartışmanın büyümesiyle Yakup K., yanında getirdiği bıçakla Bozuklu’yu öldürdü. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı.Öte yandan, iki gencin sosyal medya üzerinden birbirlerine hakaret ettiği ve tartışmanın burada başladığı öğrenildi.
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mahinur özdemir göktaş, sosyal medya düzenlemesi, çocuklar için sosyal medya yasağı, sosyal medya yaş sınırı, 13 yaş altı internet kullanımı, 13-16 yaş sosyal medya düzenlemesi, dijital bağımlılık nasıl önlenir, ebeveyn kontrolü uygulamaları, sosyal medya platformlarına yaptırım, internet çocuklar için güvenli mi, sosyal medya bağımlılığı, çocukları internetten nasıl koruruz, dijital dünya ve çocuklar, sosyal medya hesap açma yaş sınırı
mahinur özdemir göktaş, sosyal medya düzenlemesi, çocuklar için sosyal medya yasağı, sosyal medya yaş sınırı, 13 yaş altı internet kullanımı, 13-16 yaş sosyal medya düzenlemesi, dijital bağımlılık nasıl önlenir, ebeveyn kontrolü uygulamaları, sosyal medya platformlarına yaptırım, internet çocuklar için güvenli mi, sosyal medya bağımlılığı, çocukları internetten nasıl koruruz, dijital dünya ve çocuklar, sosyal medya hesap açma yaş sınırı
Yeni sosyal medya kuralları açıklandı, kademeli sistem geliyor: Yaş sınırı konulacak, platformlara yaptırım yolda
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 13 yaş altı ve 13-16 yaş grubu için iki kademeli bir sistem üzerinde çalışıldığını belirten Bakan, çocukların dijital bağımlılıktan korunması için sosyal medya platformlarına sıkı yükümlülükler getirileceğini söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bakan Göktaş, çocukların internet erişiminin yasaklanmayacağını ancak zararlı içeriklere karşı korunacağını vurgulayarak, yeni düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:
📌 13 yaş altı ve 13-16 yaş grubuna yönelik iki farklı düzenleme yapılacak.
📌 Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik denetimler artırılacak.
📌 Ailelerin kontrol mekanizmaları güçlendirilecek.
Dijital bağımlılığın ciddi bir sorun haline geldiğine işaret eden Göktaş, "Bu mücadele, Aile Eylem Planı’mızın da önemli bir parçası. Konuyla ilgili bir yıldır çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlıklarımız, uzmanlar, aileler, çocuklar ve sosyal medya platformlarıyla görüşmeler yapıyoruz" dedi.
Sosyal medya platformlarına sıkı denetim ve yaptırım
Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesi kapsamında platformlara yönelik iki temel başlıkta çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.
📌 Yaş Tespiti ve Erişim Denetimi:
16 yaşından küçük çocukların hesap açması sırasında yaş doğrulama sistemlerinin sıkılaştırılması için platformlara yükümlülükler getirilecek.
📌 Ebeveyn Kontrol Mekanizması:
Ailelerin çocuklarının sosyal medya kullanımını daha etkin kontrol edebilmesi için çeşitli ebeveyn denetim araçları zorunlu hale getirilecek.
Bu yükümlülüklere uymayan platformlara yönelik yaptırımların uygulanacağını belirten Göktaş, denetimlerin titizlikle yürütüleceğini ifade etti.
'Gençler arasında sosyal medya kaynaklı şiddet artıyor'
Sosyal medya düzenlemelerinin neden gerekli olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, platformların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine de değindi.
Bu açıklamaların hemen ardından İstanbul Arnavutköy’de yaşanan trajik bir olay, gençler arasındaki sosyal medya kaynaklı şiddetin geldiği noktayı gözler önüne serdi.
📌 Ölen de öldüren de 16 yaşındaydı!
📌 Sosyal medyada başlayan tartışma cinayetle bitti.
Yakup K. (16), daha önce tartıştığı Yasin Bozuklu (16) ile bir arazide buluştu. Tartışmanın büyümesiyle Yakup K., yanında getirdiği bıçakla Bozuklu’yu öldürdü. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, iki gencin sosyal medya üzerinden birbirlerine hakaret ettiği ve tartışmanın burada başladığı öğrenildi.