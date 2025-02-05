https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/yeni-sosyal-medya-kurallari-aciklandi-kademeli-sistem-geliyor-yas-siniri-konulacak-platformlara-1093366266.html

Yeni sosyal medya kuralları açıklandı, kademeli sistem geliyor: Yaş sınırı konulacak, platformlara yaptırım yolda

Yeni sosyal medya kuralları açıklandı, kademeli sistem geliyor: Yaş sınırı konulacak, platformlara yaptırım yolda

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 13 yaş altı ve 13-16 yaş... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T07:48+0300

2025-02-05T07:48+0300

2025-02-05T07:48+0300

türkiye

sosyal medya

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sosyal medya yasası

sosyal medya akımı

sosyal medya düzenlemesi

sosyal medya bağımlılığı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bakan Göktaş, çocukların internet erişiminin yasaklanmayacağını ancak zararlı içeriklere karşı korunacağını vurgulayarak, yeni düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:📌 13 yaş altı ve 13-16 yaş grubuna yönelik iki farklı düzenleme yapılacak.📌 Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik denetimler artırılacak.📌 Ailelerin kontrol mekanizmaları güçlendirilecek.Dijital bağımlılığın ciddi bir sorun haline geldiğine işaret eden Göktaş, "Bu mücadele, Aile Eylem Planı’mızın da önemli bir parçası. Konuyla ilgili bir yıldır çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlıklarımız, uzmanlar, aileler, çocuklar ve sosyal medya platformlarıyla görüşmeler yapıyoruz" dedi.Sosyal medya platformlarına sıkı denetim ve yaptırımBakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesi kapsamında platformlara yönelik iki temel başlıkta çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.📌 Yaş Tespiti ve Erişim Denetimi:16 yaşından küçük çocukların hesap açması sırasında yaş doğrulama sistemlerinin sıkılaştırılması için platformlara yükümlülükler getirilecek.📌 Ebeveyn Kontrol Mekanizması:Ailelerin çocuklarının sosyal medya kullanımını daha etkin kontrol edebilmesi için çeşitli ebeveyn denetim araçları zorunlu hale getirilecek.Bu yükümlülüklere uymayan platformlara yönelik yaptırımların uygulanacağını belirten Göktaş, denetimlerin titizlikle yürütüleceğini ifade etti.'Gençler arasında sosyal medya kaynaklı şiddet artıyor'Sosyal medya düzenlemelerinin neden gerekli olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, platformların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine de değindi.Bu açıklamaların hemen ardından İstanbul Arnavutköy’de yaşanan trajik bir olay, gençler arasındaki sosyal medya kaynaklı şiddetin geldiği noktayı gözler önüne serdi.📌 Ölen de öldüren de 16 yaşındaydı!📌 Sosyal medyada başlayan tartışma cinayetle bitti.Yakup K. (16), daha önce tartıştığı Yasin Bozuklu (16) ile bir arazide buluştu. Tartışmanın büyümesiyle Yakup K., yanında getirdiği bıçakla Bozuklu’yu öldürdü. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı.Öte yandan, iki gencin sosyal medya üzerinden birbirlerine hakaret ettiği ve tartışmanın burada başladığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/calisma-hayatinda-buyuk-degisiklikler-kapida-bakan-isikhan-tek-tek-acikladi-mesai-saatleri-1093365958.html

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