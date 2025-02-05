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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/yargitaydan-iban-ile-kira-odeyenleri-ilgilendiren-emsal-karar-o-farka-dikkat-etmeyen-kiraci-tahliye-1093376475.html
Yargıtay'dan IBAN ile kira ödeyenleri ilgilendiren emsal karar: O farka dikkat etmeyen kiracı tahliye edilebilir
Yargıtay'dan IBAN ile kira ödeyenleri ilgilendiren emsal karar: O farka dikkat etmeyen kiracı tahliye edilebilir
Sputnik Türkiye
Yargıtay, kirasını IBAN üzerinden ödeyen kiracılar için emsal bir karara imza attı ve ödemelerinde o noktaya dikkat etmeyen kiracının tahliye edilmesine karar... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T11:12+0300
2025-02-05T11:12+0300
ekonomi
kiracı
ev sahibi
yargıtay
yargıtay hukuk genel kurulu
kira davası
tahliye
havale
iban
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Ev sahipleri ve kiracılar arasında kira ve tahliye davaları sorunu giderek büyüyor. Taraflar bu nedenle karşı karşıya gelirken yapılan 'ufak hatalar' davaların kaybedilmesine neden oluyor. En son örnek ise Yargıtay'ın aldığı karar oldu. Yargıtay kirasını IBAN üzerinden ödeyen ama 'havale' ücretini ödemeyen kiracının 'eksik ödeme'den dolayı tahliye edilmesine karar verirken bu karar aynı zamanda 'emsal' karar oldu. Kirasını ödedi ama havale ücretini unuttuYargıtay'ın verdiği kararda, kiracı, başlangıçta kira bedelini ev sahibine elden ödemek üzere anlaşmışken, sonradan ödeme yöntemini IBAN aracılığıyla gerçekleştirmeye karar verdi. Ancak, banka üzerinden yapılan ödeme sırasında kesilen havale ücreti nedeniyle ev sahibine eksik ödeme yapıldığı iddia edildi. Ev sahibi bu durumu mahkemeye taşıyarak kiracının tahliye edilmesini talep etti.Ekonomim'in haberine göre, ev sahibi, kiracının bankaya havale yaparken oluşan işlem ücretini ödemediğini belirterek, kira bedelinin eksik ödendiğini savundu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bu iddiayı dikkate alarak önemli bir karar verdi.Havale ücreti kiracıya aitKarara göre, banka üzerinden yapılan kira ödemelerinde havale ücreti kiracıya ait olmalı. Yargıtay, ödeme sırasında kesilen havale ücretinin, kiracının sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, bu ücreti ödemeyen kiracının tahliyesinin söz konusu olabileceğini belirtti.Mahkeme, banka hesapları üzerinden yapılan kira ödemelerinde havale ücretinin kiracı tarafından karşılanması gerektiğini belirtti. Aksi takdirde, yapılan ödeme eksik sayılacak ve yasal olarak kabul edilmeyecektir. Bu durumda ev sahibine eksik ödeme yapılmış olacağı için, kiracının tahliye edilmesine karar verilebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/81-ilde-tokinin-yeni-sosyal-konut-projesi-milyonlari-ev-sahibi-yapacak-basvurular-ne-zaman-basliyor-1093326195.html
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kiracı, ev sahibi , yargıtay, yargıtay hukuk genel kurulu, kira davası, tahliye, havale, iban
kiracı, ev sahibi , yargıtay, yargıtay hukuk genel kurulu, kira davası, tahliye, havale, iban

Yargıtay'dan IBAN ile kira ödeyenleri ilgilendiren emsal karar: O farka dikkat etmeyen kiracı tahliye edilebilir

11:12 05.02.2025
© HASAN TİK-AW261267Kiracı
Kiracı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© HASAN TİK-AW261267
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Yargıtay, kirasını IBAN üzerinden ödeyen kiracılar için emsal bir karara imza attı ve ödemelerinde o noktaya dikkat etmeyen kiracının tahliye edilmesine karar verdi.
Ev sahipleri ve kiracılar arasında kira ve tahliye davaları sorunu giderek büyüyor. Taraflar bu nedenle karşı karşıya gelirken yapılan 'ufak hatalar' davaların kaybedilmesine neden oluyor. En son örnek ise Yargıtay'ın aldığı karar oldu. Yargıtay kirasını IBAN üzerinden ödeyen ama 'havale' ücretini ödemeyen kiracının 'eksik ödeme'den dolayı tahliye edilmesine karar verirken bu karar aynı zamanda 'emsal' karar oldu.

Kirasını ödedi ama havale ücretini unuttu

Yargıtay'ın verdiği kararda, kiracı, başlangıçta kira bedelini ev sahibine elden ödemek üzere anlaşmışken, sonradan ödeme yöntemini IBAN aracılığıyla gerçekleştirmeye karar verdi. Ancak, banka üzerinden yapılan ödeme sırasında kesilen havale ücreti nedeniyle ev sahibine eksik ödeme yapıldığı iddia edildi. Ev sahibi bu durumu mahkemeye taşıyarak kiracının tahliye edilmesini talep etti.
Ekonomim'in haberine göre, ev sahibi, kiracının bankaya havale yaparken oluşan işlem ücretini ödemediğini belirterek, kira bedelinin eksik ödendiğini savundu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bu iddiayı dikkate alarak önemli bir karar verdi.

Havale ücreti kiracıya ait

Karara göre, banka üzerinden yapılan kira ödemelerinde havale ücreti kiracıya ait olmalı. Yargıtay, ödeme sırasında kesilen havale ücretinin, kiracının sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, bu ücreti ödemeyen kiracının tahliyesinin söz konusu olabileceğini belirtti.
Mahkeme, banka hesapları üzerinden yapılan kira ödemelerinde havale ücretinin kiracı tarafından karşılanması gerektiğini belirtti. Aksi takdirde, yapılan ödeme eksik sayılacak ve yasal olarak kabul edilmeyecektir. Bu durumda ev sahibine eksik ödeme yapılmış olacağı için, kiracının tahliye edilmesine karar verilebilir.

Bu noktalara dikkat

Banka üzerinden yapılan her ödemede havale ücreti gibi masraflar kesilebilir. Bu masrafların kiracı tarafından ödenmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Eğer ödeme eksik yapılırsa, ev sahibi ödeme eksikliğini ileri sürerek tahliye davası açabilir. Bu tür durumlarda, kiracının tahliye edilmesi mümkün olabilir.

Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
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