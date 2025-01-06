https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/ilkin-aydin-zorbalik-yasadim-1092393933.html
Milli voleybolcu İlkin Aydın: Zorbalık yaşadım
Milli voleybolcu İlkin Aydın: Zorbalık yaşadım
Sputnik Türkiye
Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın, NTV'de yayınlanan Zincirleme Reaksiyon programına katıldı. İlkin Aydın, sosyal medyada zorbalık yaşadığını itiraf... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T16:06+0300
2025-01-06T16:06+0300
2025-01-06T16:06+0300
spor
filenin sultanları
ilkin aydın
zorbalık
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İlkin Aydın, NTV'de yayınlanan Zincirleme Reaksiyon programının konuğu oldu. Aydın sosyal medya üzerinden sosyal zorbalığa maruz kaldığını belirtti.'2024'ün mental kısmı daha stresliydi'2024 yılının oldukça yoğun geçtiğini ifade eden İlkin Aydın, "Tabii olimpiyatlar olunca mental kısmı daha stresliydi" dedi.'Ne ben insanlara ne onlar bana karışabilir'Sosyal medyada zorbalık yaşadığını itiraf eden İlkin Aydın, "Sosyal medyada zorbalık yaşadım ama ne ben insanların fikirlerine karışabilirim ne onlar benim fikirlerime karışabilir. Bu yüzden hepsini saygıyla kucaklıyorum diyeyim" diyerek sözlerini noktaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/narin-durusmasinda-gulben-ergen-protestosu-gece-yarisi-mezarini-ziyaret-ettim-dedi-ve-adli-sicil-1090141785.html
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filenin sultanları, ilkin aydın, zorbalık
filenin sultanları, ilkin aydın, zorbalık
Milli voleybolcu İlkin Aydın: Zorbalık yaşadım
Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın, NTV'de yayınlanan Zincirleme Reaksiyon programına katıldı. İlkin Aydın, sosyal medyada zorbalık yaşadığını itiraf etti.
İlkin Aydın, NTV'de yayınlanan Zincirleme Reaksiyon programının konuğu oldu. Aydın sosyal medya üzerinden sosyal zorbalığa maruz kaldığını belirtti.
'2024'ün mental kısmı daha stresliydi'
2024 yılının oldukça yoğun geçtiğini ifade eden İlkin Aydın, "Tabii olimpiyatlar olunca mental kısmı daha stresliydi" dedi.
'Ne ben insanlara ne onlar bana karışabilir'
Sosyal medyada zorbalık yaşadığını itiraf eden İlkin Aydın, "Sosyal medyada zorbalık yaşadım ama ne ben insanların fikirlerine karışabilirim ne onlar benim fikirlerime karışabilir. Bu yüzden hepsini saygıyla kucaklıyorum diyeyim" diyerek sözlerini noktaladı.