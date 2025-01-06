https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/ilkin-aydin-zorbalik-yasadim-1092393933.html

Milli voleybolcu İlkin Aydın: Zorbalık yaşadım

Milli voleybolcu İlkin Aydın: Zorbalık yaşadım

Sputnik Türkiye

Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın, NTV'de yayınlanan Zincirleme Reaksiyon programına katıldı. İlkin Aydın, sosyal medyada zorbalık yaşadığını itiraf... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T16:06+0300

2025-01-06T16:06+0300

2025-01-06T16:06+0300

spor

filenin sultanları

ilkin aydın

zorbalık

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İlkin Aydın, NTV'de yayınlanan Zincirleme Reaksiyon programının konuğu oldu. Aydın sosyal medya üzerinden sosyal zorbalığa maruz kaldığını belirtti.'2024'ün mental kısmı daha stresliydi'2024 yılının oldukça yoğun geçtiğini ifade eden İlkin Aydın, "Tabii olimpiyatlar olunca mental kısmı daha stresliydi" dedi.'Ne ben insanlara ne onlar bana karışabilir'Sosyal medyada zorbalık yaşadığını itiraf eden İlkin Aydın, "Sosyal medyada zorbalık yaşadım ama ne ben insanların fikirlerine karışabilirim ne onlar benim fikirlerime karışabilir. Bu yüzden hepsini saygıyla kucaklıyorum diyeyim" diyerek sözlerini noktaladı.

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Sputnik Türkiye

filenin sultanları, ilkin aydın, zorbalık