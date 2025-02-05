https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/turk-tiyatrocu-nedim-serkan-durak-arjantinde-kayboldu-hayatini-kaybettigi-iddia-ediliyor-1093383035.html
Türk tiyatrocu Nedim Serkan Durak Arjantin'de kayboldu: Hayatını kaybettiği iddia ediliyor
Türk tiyatrocu Nedim Serkan Durak Arjantin'de kayboldu: Hayatını kaybettiği iddia ediliyor
Sputnik Türkiye
Arjantin'de hayatını sürdüren Türk tiyatrocu Nedim Serkan Durak kayıplara karıştı. Oyuncunun öldüğü iddia edilirken, Arjantin basını arama çalışmalarının... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T13:25+0300
2025-02-05T13:25+0300
2025-02-05T13:25+0300
yaşam
arjantin
nazım hikmet kültür merkezi
nedim serkan durak
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Arjantin'e 1.5 sene önce yerleşen Türk tiyatro sanatçısı Nedim Serkan Durak'tan bir süredir haber alınamıyor. Ailesinin 'kayıp' bildirimi yaptığı oyuncu için ülkede arama çalışmaları sürdürülürken, 55 yaşındaki oyuncunun öldüğü iddia ediliyor. Peki Nedim Serkan Durak kimdir? Arjantin'de yaşayan 55 yaşındaki tiyatro oyuncusu Nedim Serkan Durak'ın, bir süre önce Mendoza'ya gittiği aktarıldı. Arjantin basını ise ailesi ve arkadaşlarının ulaşamadığı oyuncu Durak için Arjantin polisi arama çalışmalarına başladı.Arkadaşlarına e-posta gönderdi iddiası İddiaya göre; Nedim Serkan Durak, seyahat öncesi Türkiye'den 2 ve Buenos Aires'ten de 1 arkadaşına bir veda e-postası gönderdi. Durak'ın bu e-postada, hayatına son vermeyi düşündüğünden bahsettiği öne sürüldü.Nedim Serkan Durak öldü mü?Nazım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) ise, yaptığı duyuruda "Nazım dostu, Nazım Hikmet Külter Merkezi eski emektarlarından sevgili Nedim Serkan Durak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" diyerek oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Arjantin basını ise; 1,5 yıldır Buenos Aires'te yaşayan Nedim Serkan Durak'ı arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.Nedim Serkan Durak kimdir?Nedim Serkan Durak, 1985 yılında liseye başlamasıyla beraber, tiyatro ile de tanıştı. Amatör, yarı profesyonel ve profesyonel tiyatrolarda görev aldı. 1985 yılında liseye başlamasıyla beraber, tiyatro ile de tanıştı. Amatör, yarı profesyonel ve profesyonel tiyatrolarda görev aldı.Sonrasında sırasıyla; Kartal Sanat Tiyatrosu, Evrensel Kültür Merkezi, İstanbul Özgür Üniversite, Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Nâzım Hikmet Akademisi Tiyatro Bölümü, EMO İstanbul, KarmaDrama gibi mekanlarda ve bunların yanı sıra, bazı özel kurum ve kuruluşlarda kiminde sadece tiyatro, kiminde ise buna ek olarak; 8 Sanat Disiplini üzerine eğitimler, sunumlar, deneysel çalışmalar ve sahnelemeler gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ankara-valiliginden-sahte-alkol-uyarisi-maalesef-artis-var-1093376166.html
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Türk tiyatrocu Nedim Serkan Durak Arjantin'de kayboldu: Hayatını kaybettiği iddia ediliyor
Arjantin'de hayatını sürdüren Türk tiyatrocu Nedim Serkan Durak kayıplara karıştı. Oyuncunun öldüğü iddia edilirken, Arjantin basını arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Arjantin'e 1.5 sene önce yerleşen Türk tiyatro sanatçısı Nedim Serkan Durak'tan bir süredir haber alınamıyor. Ailesinin 'kayıp' bildirimi yaptığı oyuncu için ülkede arama çalışmaları sürdürülürken, 55 yaşındaki oyuncunun öldüğü iddia ediliyor. Peki Nedim Serkan Durak kimdir?
Arjantin'de yaşayan 55 yaşındaki tiyatro oyuncusu Nedim Serkan Durak'ın, bir süre önce Mendoza'ya gittiği aktarıldı. Arjantin basını ise ailesi ve arkadaşlarının ulaşamadığı oyuncu Durak için Arjantin polisi arama çalışmalarına başladı.
Arkadaşlarına e-posta gönderdi iddiası
İddiaya göre; Nedim Serkan Durak, seyahat öncesi Türkiye'den 2 ve Buenos Aires'ten de 1 arkadaşına bir veda e-postası gönderdi. Durak'ın bu e-postada, hayatına son vermeyi düşündüğünden bahsettiği öne sürüldü.
Nedim Serkan Durak öldü mü?
Nazım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) ise, yaptığı duyuruda "Nazım dostu, Nazım Hikmet Külter Merkezi eski emektarlarından sevgili Nedim Serkan Durak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" diyerek oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Arjantin basını ise; 1,5 yıldır Buenos Aires'te yaşayan Nedim Serkan Durak'ı arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Nedim Serkan Durak kimdir?
Nedim Serkan Durak, 1985 yılında liseye başlamasıyla beraber, tiyatro ile de tanıştı. Amatör, yarı profesyonel ve profesyonel tiyatrolarda görev aldı. 1985 yılında liseye başlamasıyla beraber, tiyatro ile de tanıştı. Amatör, yarı profesyonel ve profesyonel tiyatrolarda görev aldı.
Sonrasında sırasıyla; Kartal Sanat Tiyatrosu, Evrensel Kültür Merkezi, İstanbul Özgür Üniversite, Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Nâzım Hikmet Akademisi Tiyatro Bölümü, EMO İstanbul, KarmaDrama gibi mekanlarda ve bunların yanı sıra, bazı özel kurum ve kuruluşlarda kiminde sadece tiyatro, kiminde ise buna ek olarak; 8 Sanat Disiplini üzerine eğitimler, sunumlar, deneysel çalışmalar ve sahnelemeler gerçekleştirdi.