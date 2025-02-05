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Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Aylarca hastanede yatan ve hala fizik tedavisi süren usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T15:57+0300
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kadir inanır
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Türk sinemasında bir çok başarılı yapıma adını yazdıran ve geçtiğimiz aylarda rahatsızlanarak hayranlarını üzen usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı. Sosyal medyadaki İnanır'ın fotoğrafına hayranları beğeni yağdırırken, 'Kadir İnanır yıkılır mı' diye yorum yaptılar. Uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştüBeyin damarına pıhtı atması sonucunda hastaneye kaldırılan ve uzun süre Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır, hayranlarını korkutmuştu. Sağlık durumu yakından takip edilen İnanır, hala belli aralıkla hastaneye gidiyor. Ünlü oyuncunun son fotoğrafını ise iş insanı Mithat Erdem yayımladı. Kadir İnanır'ın son hali sosyal medyada hızla yayıldı ve gündem oldu. Kadir İnanır'ı görenler "Çok iyi görünüyor", "Valla iyi görünüyor sevindim", "Kadir İnanır yıkılır mı be" yorumlarında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/kadir-inanirin-yogun-bakim-sonrasi-son-hali-ortaya-cikti-ilk-fotograf-paylasildi-1091530359.html
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kadir inanır son hali, kadir inanır,

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

15:57 05.02.2025
Kadir İnanır
Kadir İnanır - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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Aylarca hastanede yatan ve hala fizik tedavisi süren usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.
Türk sinemasında bir çok başarılı yapıma adını yazdıran ve geçtiğimiz aylarda rahatsızlanarak hayranlarını üzen usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı. Sosyal medyadaki İnanır'ın fotoğrafına hayranları beğeni yağdırırken, 'Kadir İnanır yıkılır mı' diye yorum yaptılar.
Kadir İnanır
Kadir İnanır - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
Kadir İnanır

Uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü

Beyin damarına pıhtı atması sonucunda hastaneye kaldırılan ve uzun süre Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır, hayranlarını korkutmuştu. Sağlık durumu yakından takip edilen İnanır, hala belli aralıkla hastaneye gidiyor.
Ünlü oyuncunun son fotoğrafını ise iş insanı Mithat Erdem yayımladı. Kadir İnanır'ın son hali sosyal medyada hızla yayıldı ve gündem oldu. Kadir İnanır'ı görenler "Çok iyi görünüyor", "Valla iyi görünüyor sevindim", "Kadir İnanır yıkılır mı be" yorumlarında bulundu.
Kadir İnanır - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
YAŞAM
Kadir İnanır'ın yoğun bakım sonrası son hali ortaya çıktı: İlk fotoğraf paylaşıldı
14 Aralık 2024, 12:15
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