https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/kadir-inanirin-yogun-bakim-sonrasi-son-hali-ortaya-cikti-ilk-fotograf-paylasildi-1091530359.html
Kadir İnanır'ın yoğun bakım sonrası son hali ortaya çıktı: İlk fotoğraf paylaşıldı
Kadir İnanır'ın yoğun bakım sonrası son hali ortaya çıktı: İlk fotoğraf paylaşıldı
Sputnik Türkiye
Beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilen usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T12:15+0300
2024-12-14T12:15+0300
2024-12-14T12:15+0300
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, geçtiğimiz mart ayında beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Bu süreçte yaklaşık 4 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu, temmuz ayında taburcu edilmiş ancak kısa bir süre sonra akciğer enfeksiyonu nedeniyle tekrar yoğun bakıma alınmıştı. İnanır’ın ikinci yoğun bakım sürecinde felç geçirip konuşamadığına dair iddialar gündeme gelmişti.Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?Süreç Film'in sahibi ve yapımcı Ali Gündoğdu, geçtiğimiz günlerde Kadir İnanır’ı evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından sanatçının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Gündoğdu, "Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz" notunu düştü.Sosyal medyada ünlü oyuncuya yönelik destek mesajları yağdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/oyuncu-ipek-tuzcuoglundan-duygusal-paylasim-kotu-haberi-duyurdu-dualarinizi-eksik-etmeyin-1091525499.html
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kadir inanır, oyuncu, sağlık
kadir inanır, oyuncu, sağlık
Kadir İnanır'ın yoğun bakım sonrası son hali ortaya çıktı: İlk fotoğraf paylaşıldı
Beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilen usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili bir gelişme yaşandı. Kadir İnanır'ın son hali sosyal medyadan paylaşıldı ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, geçtiğimiz mart ayında beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Bu süreçte yaklaşık 4 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu, temmuz ayında taburcu edilmiş ancak kısa bir süre sonra akciğer enfeksiyonu nedeniyle tekrar yoğun bakıma alınmıştı. İnanır’ın ikinci yoğun bakım sürecinde felç geçirip konuşamadığına dair iddialar gündeme gelmişti.
Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?
Süreç Film'in sahibi ve yapımcı Ali Gündoğdu, geçtiğimiz günlerde Kadir İnanır’ı evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından sanatçının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Gündoğdu, "Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz" notunu düştü.
Sosyal medyada ünlü oyuncuya yönelik destek mesajları yağdı.