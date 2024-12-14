https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/kadir-inanirin-yogun-bakim-sonrasi-son-hali-ortaya-cikti-ilk-fotograf-paylasildi-1091530359.html

Kadir İnanır'ın yoğun bakım sonrası son hali ortaya çıktı: İlk fotoğraf paylaşıldı

Kadir İnanır'ın yoğun bakım sonrası son hali ortaya çıktı: İlk fotoğraf paylaşıldı

Sputnik Türkiye

Beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilen usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

kadir inanır

oyuncu

sağlık

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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, geçtiğimiz mart ayında beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Bu süreçte yaklaşık 4 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu, temmuz ayında taburcu edilmiş ancak kısa bir süre sonra akciğer enfeksiyonu nedeniyle tekrar yoğun bakıma alınmıştı. İnanır’ın ikinci yoğun bakım sürecinde felç geçirip konuşamadığına dair iddialar gündeme gelmişti.Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?Süreç Film'in sahibi ve yapımcı Ali Gündoğdu, geçtiğimiz günlerde Kadir İnanır’ı evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından sanatçının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Gündoğdu, "Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz" notunu düştü.Sosyal medyada ünlü oyuncuya yönelik destek mesajları yağdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/oyuncu-ipek-tuzcuoglundan-duygusal-paylasim-kotu-haberi-duyurdu-dualarinizi-eksik-etmeyin-1091525499.html

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kadir inanır, oyuncu, sağlık