https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/turabinin-sarkisina-erisim-engeli-getirildi-1093317527.html
Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirildi
Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirildi
Sputnik Türkiye
Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce Turabi'nin sosyal medyada tepki çeken şarkısına erişim engeli getirildi. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T20:03+0300
2025-02-03T20:03+0300
2025-02-03T20:12+0300
türkiye
ankara
turabi çamkıran
erişim engeli
şarkı
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Turabi'nin şarkısına erişim engeli talep etmesinin ardından Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.Bakanlık, Survivor yarışmasıyla ünlenen Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçmişti.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitelerinde yayımlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulunmuştu.Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.Turabi kimdir?Mersin doğumlu olan Turabi Çamkıran, 2008 yılında 'Benimle Dans Eder Misin?' adlı yarışmaya katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' adlı yarışmada da boy gösteren Çamkıran, 2014 yılında katıldığı Survivor'da sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ardından 2015 yılında Survivor All Star’a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı. Bir çok filmde de oynayan Turabi, son olarak çıkardığı şarkı ile gündeme geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/los-angelestaki-yangin-survivor-turabiyi-vurdu-gidecek-yerim-kalmadi-diyerek-duyurdu-1092532768.html
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ankara, turabi çamkıran, erişim engeli, şarkı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
ankara, turabi çamkıran, erişim engeli, şarkı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirildi
20:03 03.02.2025 (güncellendi: 20:12 03.02.2025)
Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce Turabi'nin sosyal medyada tepki çeken şarkısına erişim engeli getirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Turabi'nin şarkısına erişim engeli talep etmesinin ardından Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.
Bakanlık, Survivor yarışmasıyla ünlenen Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçmişti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitelerinde yayımlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulunmuştu.
Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.
Mersin doğumlu olan Turabi Çamkıran, 2008 yılında 'Benimle Dans Eder Misin?' adlı yarışmaya katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' adlı yarışmada da boy gösteren Çamkıran, 2014 yılında katıldığı Survivor'da sezonu şampiyon olarak tamamladı.
Ardından 2015 yılında Survivor All Star’a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı. Bir çok filmde de oynayan Turabi, son olarak çıkardığı şarkı ile gündeme geldi.