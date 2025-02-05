Trump’tan ABD’nin UNESCO ve BM’deki katılımı gözden geçirme emri

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, ABD ürünlerini kullanmama kararına ara verdi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depremlerinde ikinci yıl: 'Hiçbir kamu görevlisi ceza almadı'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sağlık Bakanlığı, 2023 Sağlık İstatistiklerini yayımladı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En çok kazandıran meslekler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Yeniden Refah Partili Bekin: Suriye’de Türkiye-İran-Rusya iş birliği sürmeli
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Simit 20 TL'ye çıktı, denetimler başladı: Esnaf mı suçlu, maliyetler mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat felaketinin kayıp 38 çocuğu
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Ekrem İmamoğlu, CHP'nin ön seçim kararını destekledi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya Tersine Dönse Bile Asla İşinden Olup Aç Kalmayacak 17 Meslek Sahibi
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elon Musk ABD'nin yapay zeka stratejileriyle ilgili yaklaşımını duyurdu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/trumptan-abdnin-unesco-ve-bmdeki-katilimi-gozden-gecirme-emri-1093382419.html
Trump’tan ABD’nin UNESCO ve BM’deki katılımı gözden geçirme emri
Trump’tan ABD’nin UNESCO ve BM’deki katılımı gözden geçirme emri
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) ve UNESCO ile ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesini öngören kararnameyi imzaladı. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T13:01+0300
2025-02-05T13:04+0300
dünya
abd
donald trump
unesco
birleşmiş milletler (bm)
bm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092887616_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_461aa0664252565524360d7838b498ab.jpg
Donald Trump, dün basın mensupları karşısına çıkarak, ülkenin BM ve UNESCO ile ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesini talimatını verdiğini duyurdu.Trump, “BM potansiyelini gerçekleştiremiyor. Açıkçası, çok iyi yönetilmiyor. İşlerini yapmıyorlar” ifadesini kullandı.BM'nin orantısız bir şekilde finanse edildiğine dikkat çeken Trump, ABD'nin diğer ülkelere kıyasla BM'ye daha fazla para aktardığını belirtti.ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM İnsan Hakları Konseyinden (UNHRC) çekilmesini ve verilen fonların sonlandırılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/google-silah-uretimi-icin-yapay-zeka-kullanmama-ilkesinden-vazgecti-1093377174.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092887616_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7e61e8a7a622a117433006cdf2b3261b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, unesco, birleşmiş milletler (bm), bm
abd, donald trump, unesco, birleşmiş milletler (bm), bm

Trump’tan ABD’nin UNESCO ve BM’deki katılımı gözden geçirme emri

13:01 05.02.2025 (güncellendi: 13:04 05.02.2025)
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) ve UNESCO ile ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesini öngören kararnameyi imzaladı.
Donald Trump, dün basın mensupları karşısına çıkarak, ülkenin BM ve UNESCO ile ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesini talimatını verdiğini duyurdu.
Trump, “BM potansiyelini gerçekleştiremiyor. Açıkçası, çok iyi yönetilmiyor. İşlerini yapmıyorlar” ifadesini kullandı.
BM'nin orantısız bir şekilde finanse edildiğine dikkat çeken Trump, ABD'nin diğer ülkelere kıyasla BM'ye daha fazla para aktardığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM İnsan Hakları Konseyinden (UNHRC) çekilmesini ve verilen fonların sonlandırılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.
Google - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
DÜNYA
Google, silah üretimi için yapay zeka kullanmama ilkesinden vazgeçti
11:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала