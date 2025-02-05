https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/trumptan-abdnin-unesco-ve-bmdeki-katilimi-gozden-gecirme-emri-1093382419.html
Trump’tan ABD’nin UNESCO ve BM’deki katılımı gözden geçirme emri
Trump’tan ABD’nin UNESCO ve BM’deki katılımı gözden geçirme emri
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) ve UNESCO ile ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesini öngören kararnameyi imzaladı. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T13:01+0300
2025-02-05T13:01+0300
2025-02-05T13:04+0300
dünya
abd
donald trump
unesco
birleşmiş milletler (bm)
bm
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Donald Trump, dün basın mensupları karşısına çıkarak, ülkenin BM ve UNESCO ile ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesini talimatını verdiğini duyurdu.Trump, “BM potansiyelini gerçekleştiremiyor. Açıkçası, çok iyi yönetilmiyor. İşlerini yapmıyorlar” ifadesini kullandı.BM'nin orantısız bir şekilde finanse edildiğine dikkat çeken Trump, ABD'nin diğer ülkelere kıyasla BM'ye daha fazla para aktardığını belirtti.ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM İnsan Hakları Konseyinden (UNHRC) çekilmesini ve verilen fonların sonlandırılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/google-silah-uretimi-icin-yapay-zeka-kullanmama-ilkesinden-vazgecti-1093377174.html
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abd, donald trump, unesco, birleşmiş milletler (bm), bm
abd, donald trump, unesco, birleşmiş milletler (bm), bm
Trump’tan ABD’nin UNESCO ve BM’deki katılımı gözden geçirme emri
13:01 05.02.2025 (güncellendi: 13:04 05.02.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) ve UNESCO ile ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesini öngören kararnameyi imzaladı.
Donald Trump, dün basın mensupları karşısına çıkarak, ülkenin BM ve UNESCO ile ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesini talimatını verdiğini duyurdu.
Trump, “BM potansiyelini gerçekleştiremiyor. Açıkçası, çok iyi yönetilmiyor. İşlerini yapmıyorlar” ifadesini kullandı.
BM'nin orantısız bir şekilde finanse edildiğine dikkat çeken Trump, ABD'nin diğer ülkelere kıyasla BM'ye daha fazla para aktardığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM İnsan Hakları Konseyinden (UNHRC) çekilmesini ve verilen fonların sonlandırılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.