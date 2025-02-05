https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/google-silah-uretimi-icin-yapay-zeka-kullanmama-ilkesinden-vazgecti-1093377174.html
Google, silah üretimi için yapay zeka kullanmama ilkesinden vazgeçti
Google, silah üretimi için yapay zeka kullanmama ilkesinden vazgeçti
Sputnik Türkiye
Google, yapay zekanın kullanımına ilişkin güncellediği yönergeden, silah üretiminde yapay zekayı kullanmama taahhüdünü kaldırdı. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T11:12+0300
2025-02-05T11:12+0300
2025-02-05T11:17+0300
dünya
abd
google
bloomberg
yapay zeka
silah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/11/1074726139_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7c1005f750397dcc6e8754cde605f29.jpg
Bloomberg’in haberine göre, Google yapay zekanın kullanımına ilişkin ilkelerini güncelledi.Güncellenen yönergede, ‘genel zarara neden olan veya neden olması muhtemel teknolojiler’ maddesini içeren ‘hayata geçirilmeyecek uygulamalar’ başlığının kaldırıldığı tespit edildiği aktarıldı.Haberde, “Bu ifade artık sayfada görünmüyor” ifadesi kullanıldı.Şirketten ajansa yapılan açıklamada, şirketin bloğundaki yazıya işaret edilerek şu ifadeye yer verildi:Ölümcül teknolojiler üzerinde çalışıyor olabilirGoogle'ın yapay zeka etik grubunu yöneten Margaret Mitchell, bu hamlenin “Google'da yapay zeka etiği üzerine çalışan insanların ve aktivistlerin yaptığı çalışmaları tersine çevireceğini” söyledi. Mitchell, bu maddenin şirketin ilkelerinden çıkarılmasının “Google'ın insanları öldürebilecek teknolojileri hayata geçirmek için çalışıyor olabileceği anlamına geldiğini” kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ciaden-calisanlarina-istifa-edin-tazminatinizi-alin-onerisi-1093371276.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/11/1074726139_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_14cf1bd4cd83dd91105d83dcecbf8f64.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, google, bloomberg, yapay zeka, silah
abd, google, bloomberg, yapay zeka, silah
Google, silah üretimi için yapay zeka kullanmama ilkesinden vazgeçti
11:12 05.02.2025 (güncellendi: 11:17 05.02.2025)
Google, yapay zekanın kullanımına ilişkin güncellediği yönergeden, silah üretiminde yapay zekayı kullanmama taahhüdünü kaldırdı.
Bloomberg’in haberine göre, Google yapay zekanın kullanımına ilişkin ilkelerini güncelledi.
Güncellenen yönergede, ‘genel zarara neden olan veya neden olması muhtemel teknolojiler’ maddesini içeren ‘hayata geçirilmeyecek uygulamalar’ başlığının kaldırıldığı tespit edildiği aktarıldı.
Haberde, “Bu ifade artık sayfada görünmüyor” ifadesi kullanıldı.
Şirketten ajansa yapılan açıklamada, şirketin bloğundaki yazıya işaret edilerek şu ifadeye yer verildi:
Demokrasilerin özgürlük, eşitlik ve insan haklarına saygı gibi temel değerlerin rehberliğinde yapay zeka gelişiminde lider olmaları gerektiğine inanıyoruz. Bu değerleri paylaşan şirketlerin, hükümetlerin ve kuruluşların insanları koruyan, küresel büyümeyi teşvik eden ve ulusal güvenliği destekleyen yapay zekayı geliştirmek için birlikte çalışması gerektiğine inanıyoruz.
Ölümcül teknolojiler üzerinde çalışıyor olabilir
Google'ın yapay zeka etik grubunu yöneten Margaret Mitchell, bu hamlenin “Google'da yapay zeka etiği üzerine çalışan insanların ve aktivistlerin yaptığı çalışmaları tersine çevireceğini” söyledi.
Mitchell, bu maddenin şirketin ilkelerinden çıkarılmasının “Google'ın insanları öldürebilecek teknolojileri hayata geçirmek için çalışıyor olabileceği anlamına geldiğini” kaydetti.