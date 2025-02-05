https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/google-silah-uretimi-icin-yapay-zeka-kullanmama-ilkesinden-vazgecti-1093377174.html

Google, silah üretimi için yapay zeka kullanmama ilkesinden vazgeçti

Google, silah üretimi için yapay zeka kullanmama ilkesinden vazgeçti

Sputnik Türkiye

Google, yapay zekanın kullanımına ilişkin güncellediği yönergeden, silah üretiminde yapay zekayı kullanmama taahhüdünü kaldırdı. 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T11:12+0300

2025-02-05T11:12+0300

2025-02-05T11:17+0300

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Bloomberg’in haberine göre, Google yapay zekanın kullanımına ilişkin ilkelerini güncelledi.Güncellenen yönergede, ‘genel zarara neden olan veya neden olması muhtemel teknolojiler’ maddesini içeren ‘hayata geçirilmeyecek uygulamalar’ başlığının kaldırıldığı tespit edildiği aktarıldı.Haberde, “Bu ifade artık sayfada görünmüyor” ifadesi kullanıldı.Şirketten ajansa yapılan açıklamada, şirketin bloğundaki yazıya işaret edilerek şu ifadeye yer verildi:Ölümcül teknolojiler üzerinde çalışıyor olabilirGoogle'ın yapay zeka etik grubunu yöneten Margaret Mitchell, bu hamlenin “Google'da yapay zeka etiği üzerine çalışan insanların ve aktivistlerin yaptığı çalışmaları tersine çevireceğini” söyledi. Mitchell, bu maddenin şirketin ilkelerinden çıkarılmasının “Google'ın insanları öldürebilecek teknolojileri hayata geçirmek için çalışıyor olabileceği anlamına geldiğini” kaydetti.

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abd, google, bloomberg, yapay zeka, silah