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Trump talimat vermişti: İlk göçmen kafilesi Guantanamo’da
Trump talimat vermişti: İlk göçmen kafilesi Guantanamo’da
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın düzensiz göçmenlerin Guantanamo Körfezi'ne gönderilmesi için imzaladığı kararname uygulama koyuldu. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
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ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatına istinaden düzensiz göçmenleri Guantanamo Körfezi'ne göndermeye başladıklarını belirtti.Sosyal medya hesabından ABD askerleri ile kelepçeli insanların bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak söz konusu gelişmeyi kamuoyuna duyuran Noem, "Başkan Trump bu konuda çok açık konuştu. Guantanamo Körfezi’nde kötünün de kötüsü tutulacak. Bu uygulama bugün başladı" dedi.ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığı'na, Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik bir tesis kurmaları talimatını vermişti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tesisin göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu savunmuştu.2 Şubat’ta ABD Deniz Piyadeleri, Guantanamo Körfezi'ni düzensiz göçmenler için hazırlamak üzere körfeze ulaşmıştı.Daha önce Trump, izinsiz göçmenlerin ülkenin güney sınırından ABD topraklarına geçişini askıya alan ve sınır dışı edilmelerini emreden bir kararname imzalamıştı.ABD Savunma Bakanlığı ülkenin güney sınırına helikopter ve asker takviyesine başlamıştı. Ayrıca sınırda inşa edilen duvarın tamamlanması yönünde de karar alınmıştı.
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Trump talimat vermişti: İlk göçmen kafilesi Guantanamo’da

14:09 05.02.2025
© AP Photo / Alex BrandonUS flag flies at half-staff as seen from Camp Justice in Guantanamo Bay Naval Base, Cuba, Aug. 29, 2021.
US flag flies at half-staff as seen from Camp Justice in Guantanamo Bay Naval Base, Cuba, Aug. 29, 2021. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Başkanı Trump'ın düzensiz göçmenlerin Guantanamo Körfezi'ne gönderilmesi için imzaladığı kararname uygulama koyuldu.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatına istinaden düzensiz göçmenleri Guantanamo Körfezi'ne göndermeye başladıklarını belirtti.

Sosyal medya hesabından ABD askerleri ile kelepçeli insanların bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak söz konusu gelişmeyi kamuoyuna duyuran Noem, "Başkan Trump bu konuda çok açık konuştu. Guantanamo Körfezi’nde kötünün de kötüsü tutulacak. Bu uygulama bugün başladı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığı'na, Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik bir tesis kurmaları talimatını vermişti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tesisin göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu savunmuştu.

2 Şubat’ta ABD Deniz Piyadeleri, Guantanamo Körfezi'ni düzensiz göçmenler için hazırlamak üzere körfeze ulaşmıştı.

Daha önce Trump, izinsiz göçmenlerin ülkenin güney sınırından ABD topraklarına geçişini askıya alan ve sınır dışı edilmelerini emreden bir kararname imzalamıştı.
ABD Savunma Bakanlığı ülkenin güney sınırına helikopter ve asker takviyesine başlamıştı. Ayrıca sınırda inşa edilen duvarın tamamlanması yönünde de karar alınmıştı.
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