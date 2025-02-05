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Suudi Arabistan, İsrail'le ilişki kurmak için şartlarını açıkladı
Suudi Arabistan, İsrail'le ilişki kurmak için şartlarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Trump, Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşme için Filistin Devleti kurulması şartından vazgeçtiğini öne sürmüştü. Trump'ı tekzip eden Riyad, bu şartın... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Filistin Devleti'nin kurulması konusundaki tutumlarının kesin ve sarsılmaz olduğunu vurguladı.Bakanlık, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da bu tutumu hiçbir yoruma yer vermeyecek şekilde açık ve net bir biçimde teyit ettiğinin altını çizerek bin Selman'ın 18 Eylül 2024'te Şura Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurma yönündeki çabalarını durdurmayacağını, bu olmadan İsrail ile diplomatik ilişki kurmayacağını vurguladığını anımsattı.Veliaht Prens'in 11 Kasım 2024'te Riyad'da düzenlenen olağanüstü Arap-İslam Zirvesi'nde de bu kararlı tutumunu dile getirdiğine dikkat çeken bakanlık, söz konusu konuşmada başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bir Filistin Devleti kurma çabalarının sürdürülmesi gerektiğinin vurgulandığını, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin sona erdirilmesi talebinin yinelediğini, barışsever ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımaya çağrıldığını ve Filistin halkının haklarını desteklemek için uluslararası toplumun harekete geçirilmesinin öneminin anlatıldığını kaydetti.Suudi Arabistan'n İsrail'in yerleşim politikaları, Filistin topraklarının ilhakı veya Filistin halkını topraklarından çıkarma girişimleri yoluyla Filistin halkının meşru haklarını ihlal etmesini kesinlikle reddettiklerini de vurgulayan Dışişleri Bakanlığı, şu anda uluslararası toplumun görevinin, topraklarına bağlı kalacak ve topraklarını terk etmeyecek Filistin halkının yaşadığı ağır insanlık ızdırabını hafifletmek için çalışmak olduğunu belirtti.ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Washington'da düzenlediği basın toplantısında, "Suudi Arabistan İsrail ile normalleşme için bir Filistin Devleti'nin kurulmasını şart koşuyor mu?" sorusuna "Hayır, böyle bir talepleri yok" diye yanıt vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ermenistan-basbakani-pasinyan-turkiyeyle-surekli-temas-halindeyiz-1093373716.html
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ortadoğu, veliaht prens, muhammed bin selman, donald trump, suudi arabistan, filistin, israil, filistin devleti, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, şura meclisi
ortadoğu, veliaht prens, muhammed bin selman, donald trump, suudi arabistan, filistin, israil, filistin devleti, suudi arabistan dışişleri bakanlığı, şura meclisi

Suudi Arabistan, İsrail'le ilişki kurmak için şartlarını açıkladı

12:48 05.02.2025
© AP Photo / Mandel NganMuhammed Bin Selman
Muhammed Bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
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Trump, Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşme için Filistin Devleti kurulması şartından vazgeçtiğini öne sürmüştü. Trump'ı tekzip eden Riyad, bu şartın geçerliliğini koruduğu mesajını verdi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Filistin Devleti'nin kurulması konusundaki tutumlarının kesin ve sarsılmaz olduğunu vurguladı.

Bakanlık, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da bu tutumu hiçbir yoruma yer vermeyecek şekilde açık ve net bir biçimde teyit ettiğinin altını çizerek bin Selman'ın 18 Eylül 2024'te Şura Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurma yönündeki çabalarını durdurmayacağını, bu olmadan İsrail ile diplomatik ilişki kurmayacağını vurguladığını anımsattı.

Veliaht Prens'in 11 Kasım 2024'te Riyad'da düzenlenen olağanüstü Arap-İslam Zirvesi'nde de bu kararlı tutumunu dile getirdiğine dikkat çeken bakanlık, söz konusu konuşmada başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bir Filistin Devleti kurma çabalarının sürdürülmesi gerektiğinin vurgulandığını, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin sona erdirilmesi talebinin yinelediğini, barışsever ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımaya çağrıldığını ve Filistin halkının haklarını desteklemek için uluslararası toplumun harekete geçirilmesinin öneminin anlatıldığını kaydetti.

Suudi Arabistan'n İsrail'in yerleşim politikaları, Filistin topraklarının ilhakı veya Filistin halkını topraklarından çıkarma girişimleri yoluyla Filistin halkının meşru haklarını ihlal etmesini kesinlikle reddettiklerini de vurgulayan Dışişleri Bakanlığı, şu anda uluslararası toplumun görevinin, topraklarına bağlı kalacak ve topraklarını terk etmeyecek Filistin halkının yaşadığı ağır insanlık ızdırabını hafifletmek için çalışmak olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Washington'da düzenlediği basın toplantısında, "Suudi Arabistan İsrail ile normalleşme için bir Filistin Devleti'nin kurulmasını şart koşuyor mu?" sorusuna "Hayır, böyle bir talepleri yok" diye yanıt vermişti.
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