https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/trump-netanyahu-ile-bir-araya-geldi-abd-gazze-seridini-devralacak-1093361689.html

Trump, Netanyahu ile bir araya geldi: 'ABD Gazze Şeridi'ni devralacak'

Trump, Netanyahu ile bir araya geldi: 'ABD Gazze Şeridi'ni devralacak'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Böylece Trump'ın, yeni başkanlık döneminde Beyaz Saray'da... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T03:17+0300

2025-02-05T03:17+0300

2025-02-05T04:43+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump'ın Netanyahu'ya daveti üzerine gerçekleştirilen görüşmede Trump, Oval Ofis'te Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Trump, Gazze Şeridi sakinlerinin Ürdün ve Mısır da dâhil olmak üzere farklı ülkelere yerleştirilebileceği fikrini yineleyerek, "Ürdün olur Mısır olur veya başka ülkelerle iş birliği yaparak dört ya da beş bölge inşa edebilirsiniz. Tek bir bölge olmak zorunda değil; belirli bölgeleri alarak insanların yaşayabileceği güzel bir şehir, kaliteli konutlar inşa edebilirsiniz. Çünkü Gazze, onların geride bırakılmayacağının bir garantisidir" ifadelerini kullandı.'ABD Gazze Şeridi'ni devralacak'Trump, Netanyahu ile yaptığı ortak basın toplantısında, şu ifadeleri kullandı:Filistinlilerin Gazze'ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka alternatiflerinin olmaması olduğunu savunan Trump, bölgedeki yaklaşık 1.8 milyon Filistinlinin komşu ülkelerde inşa edilecek birden çok yeni yaşam alanına gideceğini ve orada daha iyi şekilde yaşayacağını savundu.'Tüm Ortadoğu'nun gurur duyacağı bir şey olacak'Gazze'de ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaklarını söyleyen Trump, Gazze için, "Bu barışı sağlayacağız ve orayı kalkındıracağız. Binlerce istihdam yaratacak ve tüm Ortadoğu'nun gurur duyacağı bir şey olacak" yorumunu yaptı.'Orada uzun vadeli bir sahiplik pozisyonu görüyorum'ABD'nin Gazze'deki olası pozisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, "Orada uzun vadeli bir sahiplik pozisyonu görüyorum ve bunun belki de tüm Ortadoğu'ya büyük bir istikrar getireceğini görüyorum" dedi.ABD'nin Gazze Şeridi'ne sahip olması ve orayı 'geliştirmesi' fikrini konuştuğu herkesin sevdiğini anlatan Trump, bu şekilde orada binlerce kişiye istihdam yaratacaklarını öne sürdü.Gazze'ye asker gönderme fikrine kapıyı açık bıraktıÖte yandan Trump, Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlamak için ABD askerlerinin bölgeye gitmesi olasılığına ilişkin bir soruya cevap verirken, bu olasılığı göz ardı etmediğini belirtti.Trump, asker gönderme ihtimali sorusuna, "Eğer gerekirse bunu yapacağız." diye karşılık verdi.Gazze Şeridi'ni 'uluslararası' bir yer haline getirme planıTrump, Gazze'nin yeniden inşa edilmesinden sonra orasıyla ilgili ne hayal ettiği yönündeki soruya yanıt verirken, Gazze Şeridi'nin dünyanın farklı yerlerinden insanların yaşadığı 'uluslararası' bir yer olmasını hayal ettiğini söyleyerek şu ifadelerde bulundu:'İsrail'i ve Gazze'yi ziyaret edeceğim'Orta Doğu'yu ziyaret edip etmeyeceği yönündeki soruya Trump, "İsrail'i çok seviyorum. Orayı ziyaret edeceğim, Gazze'yi de ziyaret edeceğim, Suudi Arabistan'ı da ziyaret edeceğim. Ortadoğu'daki diğer yerleri de ziyaret edeceğim. Ortadoğu inanılmaz bir yer, çok canlı, bu yüzden gerçekten güzel yerlerden biri ve harika insanları var" yanıtını verdi.

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donald trump, benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, beyaz saray, abd, israil