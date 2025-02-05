https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/hamas-trumpin-gazze-seridi-halkina-yonelik-aciklamasi-kaos-ve-gerginlik-yaratma-recetesi-1093363729.html

Hamas: Trump'ın Gazze Şeridi halkına yönelik açıklaması kaos ve gerginlik yaratma reçetesi

Hamas: Trump'ın Gazze Şeridi halkına yönelik açıklaması kaos ve gerginlik yaratma reçetesi

Sputnik Türkiye

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını söylediği açıklamasını reddettiğini duyurdu. 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T02:57+0300

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2025-02-05T02:57+0300

israil- filistin çatışması

ortadoğu

donald trump

sami ebu zuhri

hamas

gazze

gazze şeridi

filistin

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Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamasına sert tepki gösterdi.Ebu Zuhri, açıklamasında "Trump'ın, 'Gazze Şeridi halkının gitmekten başka çaresi yok' şeklindeki açıklamalarını reddediyor, bunu bölgede kaos ve gerginlik yaratma reçetesi olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.Gazze Şeridi sakinlerinin bu planların icraata dökülmesine izin vermeyeceğini belirten Ebu Zuhri, yapılması gerekenin Filistin halkını topraklarından sürmek değil, işgal ve saldırıların sona erdirilmesi olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/trumptan-irana-maksimum-baski-politikasi-iran-nukleer-silaha-sahip-olamaz-1093361256.html

gazze

gazze şeridi

filistin

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ortadoğu, donald trump, sami ebu zuhri, hamas, gazze, gazze şeridi, filistin