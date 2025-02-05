https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/hamas-trumpin-gazze-seridi-halkina-yonelik-aciklamasi-kaos-ve-gerginlik-yaratma-recetesi-1093363729.html
Hamas: Trump'ın Gazze Şeridi halkına yönelik açıklaması kaos ve gerginlik yaratma reçetesi
Hamas: Trump'ın Gazze Şeridi halkına yönelik açıklaması kaos ve gerginlik yaratma reçetesi
Sputnik Türkiye
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını söylediği açıklamasını reddettiğini duyurdu. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T02:57+0300
2025-02-05T02:57+0300
2025-02-05T02:57+0300
israil- filistin çatışması
ortadoğu
donald trump
sami ebu zuhri
hamas
gazze
gazze şeridi
filistin
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Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamasına sert tepki gösterdi.Ebu Zuhri, açıklamasında "Trump'ın, 'Gazze Şeridi halkının gitmekten başka çaresi yok' şeklindeki açıklamalarını reddediyor, bunu bölgede kaos ve gerginlik yaratma reçetesi olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.Gazze Şeridi sakinlerinin bu planların icraata dökülmesine izin vermeyeceğini belirten Ebu Zuhri, yapılması gerekenin Filistin halkını topraklarından sürmek değil, işgal ve saldırıların sona erdirilmesi olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/trumptan-irana-maksimum-baski-politikasi-iran-nukleer-silaha-sahip-olamaz-1093361256.html
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ortadoğu, donald trump, sami ebu zuhri, hamas, gazze, gazze şeridi, filistin
ortadoğu, donald trump, sami ebu zuhri, hamas, gazze, gazze şeridi, filistin
Hamas: Trump'ın Gazze Şeridi halkına yönelik açıklaması kaos ve gerginlik yaratma reçetesi
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını söylediği açıklamasını reddettiğini duyurdu.
Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamasına sert tepki gösterdi.
Ebu Zuhri, açıklamasında "Trump'ın, 'Gazze Şeridi halkının gitmekten başka çaresi yok' şeklindeki açıklamalarını reddediyor, bunu bölgede kaos ve gerginlik yaratma reçetesi olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.
Gazze Şeridi sakinlerinin bu planların icraata dökülmesine izin vermeyeceğini belirten Ebu Zuhri, yapılması gerekenin Filistin halkını topraklarından sürmek değil, işgal ve saldırıların sona erdirilmesi olduğunu vurguladı.