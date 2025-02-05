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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/hamas-trumpin-gazze-seridi-halkina-yonelik-aciklamasi-kaos-ve-gerginlik-yaratma-recetesi-1093363729.html
Hamas: Trump'ın Gazze Şeridi halkına yönelik açıklaması kaos ve gerginlik yaratma reçetesi
Hamas: Trump'ın Gazze Şeridi halkına yönelik açıklaması kaos ve gerginlik yaratma reçetesi
Sputnik Türkiye
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını söylediği açıklamasını reddettiğini duyurdu. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T02:57+0300
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Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamasına sert tepki gösterdi.Ebu Zuhri, açıklamasında "Trump'ın, 'Gazze Şeridi halkının gitmekten başka çaresi yok' şeklindeki açıklamalarını reddediyor, bunu bölgede kaos ve gerginlik yaratma reçetesi olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.Gazze Şeridi sakinlerinin bu planların icraata dökülmesine izin vermeyeceğini belirten Ebu Zuhri, yapılması gerekenin Filistin halkını topraklarından sürmek değil, işgal ve saldırıların sona erdirilmesi olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/trumptan-irana-maksimum-baski-politikasi-iran-nukleer-silaha-sahip-olamaz-1093361256.html
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ortadoğu, donald trump, sami ebu zuhri, hamas, gazze, gazze şeridi, filistin
ortadoğu, donald trump, sami ebu zuhri, hamas, gazze, gazze şeridi, filistin

Hamas: Trump'ın Gazze Şeridi halkına yönelik açıklaması kaos ve gerginlik yaratma reçetesi

02:57 05.02.2025
© AAHamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri
Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AA
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Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını söylediği açıklamasını reddettiğini duyurdu.
Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamasına sert tepki gösterdi.
Ebu Zuhri, açıklamasında "Trump'ın, 'Gazze Şeridi halkının gitmekten başka çaresi yok' şeklindeki açıklamalarını reddediyor, bunu bölgede kaos ve gerginlik yaratma reçetesi olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.
Gazze Şeridi sakinlerinin bu planların icraata dökülmesine izin vermeyeceğini belirten Ebu Zuhri, yapılması gerekenin Filistin halkını topraklarından sürmek değil, işgal ve saldırıların sona erdirilmesi olduğunu vurguladı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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