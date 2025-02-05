Saint-Maximin gece yarısı olay paylaşımla taraftara seslendi: Size her şeyi anlatacağım

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, ABD ürünlerini kullanmama kararına ara verdi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depremlerinde ikinci yıl: 'Hiçbir kamu görevlisi ceza almadı'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sağlık Bakanlığı, 2023 Sağlık İstatistiklerini yayımladı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En çok kazandıran meslekler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Suriye ve bölgemizdeki gelişmeler
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
SGK’dan yemek kartlarına yeni düzenleme
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/saint-maximin-gece-yarisi-olay-paylasimla-taraftara-seslendi-size-her-seyi-anlatacagim-1093368056.html
Saint-Maximin gece yarısı olay paylaşımla taraftara seslendi: Size her şeyi anlatacağım
Saint-Maximin gece yarısı olay paylaşımla taraftara seslendi: Size her şeyi anlatacağım
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Napoli ile anlaşmasına rağmen evrakların yetişmemesi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Allan Saint-Maximin, gece yarısı sosyal medya hesabından... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T08:34+0300
2025-02-05T08:34+0300
allan saint-maximin
napoli
fenerbahçe
saha
al ahli
taraftar
spor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085936033_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_77409d357ba069e5cb5549ddefbeb1e7.jpg
Fenerbahçe'nin sezon başında Al Ahli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, transfer döneminin son saatlerinde Napoli'ye transfer olmaya çok yaklaşmıştı. Ancak gerekli evrakların zamanında yetişmemesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi ve yıldız futbolcu Sarı-Lacivertli ekipte kaldı.Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe taraftarları, Maximin’e sosyal medyada büyük destek verdi ve takımın en önemli futbolcularından biri olduğunu vurguladı.Saint-Maximin'den gece yarısı olay paylaşımTaraftar desteği sonrası Allan Saint-Maximin, gece yarısı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.Maximin, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Ayrıca yaşadığı sürecin kolay olmadığını belirten Maximin, "Anlamadığım birçok şey var, özellikle de bazı şeylerin ele alınış biçimi, söylenenler veya babamın hastalığı ve diğer şeyler... Yakında her şeyi size açıklayacağım." diyerek kafalarda soru işaretleri yarattı.Maximin: Saha dışında ne olursa olsun, savaşmaya devam edeceğimFransız futbolcu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:Bu sözleriyle Fenerbahçe taraftarına duyduğu bağlılığı gösteren Maximin, takıma olan bağlılığını vurguladı. Ancak “Yakında her şeyi açıklayacağım” ifadesi, transfer sürecinde yaşanan bilinmeyen olaylar hakkında büyük merak uyandırdı.Fenerbahçe'de Maximin krizi büyüyor mu?📌 Napoli transferinin iptali sonrası Maximin’in morali bozuldu mu?📌 Fenerbahçe yönetimi ile oyuncu arasında bir gerginlik mi yaşandı?📌 Maximin’in açıklayacağını söylediği detaylar neler?Tüm bu sorular, Fenerbahçe camiasında ve futbol kamuoyunda büyük bir merak konusu oldu. Yıldız futbolcunun ilerleyen günlerde yapacağı açıklamalar, transfer sürecinde yaşananların perde arkasını gözler önüne serebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/butun-bir-ingiltere-bunu-konusuyor-genclerbirliginin-genc-yildizi-18-yasinda-premier-lig-devine-1093364559.html
napoli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085936033_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_0eaaddca7a5aa698c2f64cdb78733555.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
allan saint-maximin, saint-maximin fenerbahçe, saint-maximin transferi, fenerbahçe napoli transferi, saint-maximin napoli'ye transfer oldu mu, saint-maximin neden gitmedi, saint-maximin açıklaması, saint-maximin sosyal medya paylaşımı, saint-maximin fenerbahçe'de kalacak mı, saint-maximin son durumu, fenerbahçe transfer haberleri, saint-maximin napoli anlaşması, saint-maximin'in transferi neden iptal oldu, fenerbahçe son dakika haberleri
allan saint-maximin, saint-maximin fenerbahçe, saint-maximin transferi, fenerbahçe napoli transferi, saint-maximin napoli'ye transfer oldu mu, saint-maximin neden gitmedi, saint-maximin açıklaması, saint-maximin sosyal medya paylaşımı, saint-maximin fenerbahçe'de kalacak mı, saint-maximin son durumu, fenerbahçe transfer haberleri, saint-maximin napoli anlaşması, saint-maximin'in transferi neden iptal oldu, fenerbahçe son dakika haberleri

Saint-Maximin gece yarısı olay paylaşımla taraftara seslendi: Size her şeyi anlatacağım

08:34 05.02.2025
© İHAFenerbahçe’nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi
Fenerbahçe’nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© İHA
Abone ol
Fenerbahçe'nin Napoli ile anlaşmasına rağmen evrakların yetişmemesi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Allan Saint-Maximin, gece yarısı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Fransız yıldız, yaşanan sürece dair çarpıcı ifadeler kullanırken, ilerleyen günlerde her şeyi açıklayacağını belirtti.
Fenerbahçe'nin sezon başında Al Ahli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, transfer döneminin son saatlerinde Napoli'ye transfer olmaya çok yaklaşmıştı. Ancak gerekli evrakların zamanında yetişmemesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi ve yıldız futbolcu Sarı-Lacivertli ekipte kaldı.
Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe taraftarları, Maximin’e sosyal medyada büyük destek verdi ve takımın en önemli futbolcularından biri olduğunu vurguladı.

Saint-Maximin'den gece yarısı olay paylaşım

Taraftar desteği sonrası Allan Saint-Maximin, gece yarısı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.
"Yakında her şeyi açıklayacağım."
Maximin, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Çok teşekkür ederim. Tüm mesajlarınızı okudum, sadece teşekkür ederim, çocuklar. Desteğinizi asla unutmayacağım. Bir şeyi bilin ve bunlar sadece kelimeler değil! Ben de sizi seviyorum."
Ayrıca yaşadığı sürecin kolay olmadığını belirten Maximin, "Anlamadığım birçok şey var, özellikle de bazı şeylerin ele alınış biçimi, söylenenler veya babamın hastalığı ve diğer şeyler... Yakında her şeyi size açıklayacağım." diyerek kafalarda soru işaretleri yarattı.

Maximin: Saha dışında ne olursa olsun, savaşmaya devam edeceğim

Fransız futbolcu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
"Saha dışında ne olursa olsun, sizin için sonuna kadar savaşacağım. Asla o nankör insanlardan biri olmayacağım. Beni kendinizden biri gibi gördüğünüz için teşekkür ederim."
Bu sözleriyle Fenerbahçe taraftarına duyduğu bağlılığı gösteren Maximin, takıma olan bağlılığını vurguladı. Ancak “Yakında her şeyi açıklayacağım” ifadesi, transfer sürecinde yaşanan bilinmeyen olaylar hakkında büyük merak uyandırdı.

Fenerbahçe'de Maximin krizi büyüyor mu?

📌 Napoli transferinin iptali sonrası Maximin’in morali bozuldu mu?
📌 Fenerbahçe yönetimi ile oyuncu arasında bir gerginlik mi yaşandı?
📌 Maximin’in açıklayacağını söylediği detaylar neler?
Tüm bu sorular, Fenerbahçe camiasında ve futbol kamuoyunda büyük bir merak konusu oldu. Yıldız futbolcunun ilerleyen günlerde yapacağı açıklamalar, transfer sürecinde yaşananların perde arkasını gözler önüne serebilir.
Sadece 3 takım teknik direktörünü değiştirmedi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
SPOR
Bütün bir İngiltere bunu konuşuyor: Gençlerbirliği'nin genç 'Yıldız'ı 18 yaşında Premier Lig devine transfer oldu
06:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала