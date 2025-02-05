https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/suriyenin-yeni-lideri-saranin-46-milyon-tllik-luks-saati-gundem-oldu-1093392673.html
Suriye'nin yeni lideri Şara'nın 4.6 milyon TL'lik lüks saati gündem oldu
Suriye'nin yeni lideri Şara'nın 4.6 milyon TL'lik lüks saati gündem oldu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye Türkiye'yi ziyaret eden Suriye lideri Ahmet Şara'nın taktığı lüks saat, sosyal medyada tartışma yarattı... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T16:34+0300
2025-02-05T16:34+0300
2025-02-05T16:34+0300
dünya
suriye
ahmed eş-şara
patek philippe
saat
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Suriye Geçiş Hükümetinin lideri Ahmet Şara'nın taktığı lüks saat sosyal medyada gündem oldu. 4 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye gelen Şara'nın kolundaki lüks saat sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.Şara'nın saatinin, dünyanın en ünlü ve lüks saat markalarından biri olan Patek Philippe World Time 5230P modeli olduğu, güncel fiyatının ise yaklaşık 100 ila 130 bin dolar (4 milyon 672 bin 538 TL) arasında değiştiği ortaya çıktı. Bu saat, platin kasası ve mavi kadranlı tasarımıyla dünyanın en lüks saat modellerinden biri. Şara, ekonomik zorluklarla boğuşan Suriye için yardım çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ahmet-saranin-esi-latife-el-durubinin-buyuk-dedesi-kim-iddialar-sosyal-medyanin-gundemi-oldu-1093387777.html
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suriye, ahmed eş-şara, patek philippe, saat
Suriye'nin yeni lideri Şara'nın 4.6 milyon TL'lik lüks saati gündem oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye Türkiye'yi ziyaret eden Suriye lideri Ahmet Şara'nın taktığı lüks saat, sosyal medyada tartışma yarattı. Yaklaşık 4.6 milyon TL değerinde olduğu belirtilen saati takan Şara, ekonomik zorluklarla boğuşan Suriye için yardım çağrısında bulunmuştu.
Suriye Geçiş Hükümetinin lideri Ahmet Şara'nın taktığı lüks saat sosyal medyada gündem oldu. 4 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye gelen Şara'nın kolundaki lüks saat sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.
Şara'nın saatinin, dünyanın en ünlü ve lüks saat markalarından biri olan Patek Philippe World Time 5230P modeli olduğu, güncel fiyatının ise yaklaşık 100 ila 130 bin dolar (4 milyon 672 bin 538 TL) arasında değiştiği ortaya çıktı. Bu saat, platin kasası ve mavi kadranlı tasarımıyla dünyanın en lüks saat modellerinden biri.
Şara, ekonomik zorluklarla boğuşan Suriye için yardım çağrısında bulunmuştu.