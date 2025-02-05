https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ahmet-saranin-esi-latife-el-durubinin-buyuk-dedesi-kim-iddialar-sosyal-medyanin-gundemi-oldu-1093387777.html

Ahmet Şara'nın eşi Latife El Durubi'nin büyük dedesi kim? İddialar sosyal medyanın gündemi oldu

Ahmet Şara'nın eşi Latife El Durubi'nin büyük dedesi kim? İddialar sosyal medyanın gündemi oldu

Sputnik Türkiye

Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın eşi Latife El Durubi'nin büyük dedesinin, Osmanlı bürokratı ve Sultan Abdülhamid'in doktoru olduğu iddia... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T14:55+0300

2025-02-05T14:55+0300

2025-02-05T14:55+0300

türkiye

ahmed eş-şara

suriye

latife el durubi

alaaddin el durubi

türkiye

osmanlı imparatorluğu

sultan 2. abdülhamid han

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Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El Durubi, dün resmi ziyaretler için Türkiye'ye geldi. Şara'nın eşi Latife El Durubi'nin Osmanlı bürokratı ve Sultan Abdülhamid'in doktoru Alaaddin El Durubi'nin torunu olduğu iddiaları ise sosyal medyanın en çok konuştuğu konu oldu. İddialarla ilgili ise resmi bir açıklama yapılmadı. Dedesi Suriye siyasetinde etkin bir isimdiSözcü'nün haberine göre, Latife El Durubi 1984 doğumlu ve Humus’a bağlı Al Karyatayn beldesinde yaşayan köklü Durubi ailesinin bir ferdi. Arap Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmış olan Durubi, üç erkek çocuk annesi. Ailesinin siyasetle bağlantısı ise Osmanlı dönemine kadar uzanıyor.İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdiOsmanlı döneminde Durubi ailesinden Alaaddin El Durubi'nin vali ve büyükelçi olarak görev yaptığı biliniyor. Latife El Durubi’nin büyük dedelerinden Alaaddin El Durubi, Osmanlı sancaklarında önemli görevler üstlendi ve Suriye siyasetinde etkili bir isim oldu. Osmanlı döneminde, ailesinden birçok ismin valilik yaptığı biliniyor.1870’lerde Humus’ta köklü ve varlıklı bir ailede doğan Alaaddin El Durubi’nin babası, şehrin belediye başkanlığını birkaç dönem yürütmüştü. İlk ve orta öğrenimini Trablus ve Beyrut’ta tamamlayan Durubi, yükseköğrenimini ise bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak bilinen Mekteb-i Şahane’de bitirdi. Sadece tıp alanında değil, siyaset konusunda da eğitim aldı.Sultan Abdülhamit'in doktoruyduArapça’nın yanı sıra Türkçe ve Fransızca’ya da ileri seviyede hâkimdi. Osmanlı bürokrasisindeki ilk görevine İçişleri Bakanlığı’nda başladı. Suriye Valiliği’nde ise stajyer memur olarak yer aldı.Kariyerinde hızla yükselen Alaaddin El Durubi, Anadolu’nun pek çok şehrinde görev yaptı.Aydın’da kaymakamlık, Sivas, Kosova ve Basra’da valilik yaptı. Ayrıca Balkanlar ve Yemen’de büyükelçilik görevlerinde bulundu.Suriye'nin ikinci başbakanıydıSadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda Sultan Abdülhamid’in doktorlarından biriydi.Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı sonrasında Suriye’den çekilmesiyle Şam’a döndü ve 1920’lerde Kral Faysal’a bağlılık yemini etti. Faysal tarafından İçişleri Bakanı olarak atandı.Fransız işgali sırasında Suriye’nin ikinci başbakanı oldu. Ancak bu görevi yalnızca bir ay sürdürebildi.Suikaste uğradı 21 Ağustos 1920’de düzenlenen bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Durubi ailesi, Fransız mandasına karşı Suriye’nin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol üstlendi.Emine Erdoğan ile görüştü Latife El Durubi, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile bir araya geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ingiliz-basini-yazdi-ulkelerine-donen-suriyeliler-turkiyeye-geri-gelmek-istiyor-1093386728.html

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latife el durubi, latife el durubi'nin dedesi kim