https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/sosyal-medyada-gundem-olan-paylasim-sonrasi-valilik-harekete-gecti-yere-dusurdugu-erzaklari-1093363486.html
Sosyal medyada gündem olan paylaşım sonrası valilik harekete geçti: Yere düşürdüğü erzakları toplarken görüntülenmişti
Sosyal medyada gündem olan paylaşım sonrası valilik harekete geçti: Yere düşürdüğü erzakları toplarken görüntülenmişti
Sputnik Türkiye
Aydın'da yere düşürdüğü erzaklarını toplarken görüntülenen adam sosyal medyada gündem olmasının ardından valiliğin girişimiyle özel bir bakım merkezine... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T02:43+0300
2025-02-05T02:43+0300
2025-02-05T02:43+0300
türkiye
kuşadası
koli
erzak
vali
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Aydın'da yere düşürdüğü erzaklarını toplarken görüntülenen kişinin kim olduğunu bulmak isteyen Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne konuyla ilgili talimatta bulundu.Yapılan araştırma sonunda görüntülerde yer alan kişinin sokakta yaşayan 66 yaşındaki Maksut Yüzer olduğu belirlendi. Kendini ifade etmekte güçlük çeken Yüzer, ekiplere yalnız yaşadığını söyledi.Yüzer, valilik ekiplerince Kuşadası ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel bakım merkezine yerleştirdi.Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda bir kişinin kolide taşıdığı gıda erzaklarını yere düşürdükten sonra topladığı anların yer aldığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/valilik-duyurdu-5-subatta-okullar-tatil-ilan-edildi-1093360674.html
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kuşadası, koli, erzak , vali
kuşadası, koli, erzak , vali
Sosyal medyada gündem olan paylaşım sonrası valilik harekete geçti: Yere düşürdüğü erzakları toplarken görüntülenmişti
Aydın'da yere düşürdüğü erzaklarını toplarken görüntülenen adam sosyal medyada gündem olmasının ardından valiliğin girişimiyle özel bir bakım merkezine yerleştirildi.
Aydın'da yere düşürdüğü erzaklarını toplarken görüntülenen kişinin kim olduğunu bulmak isteyen Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne konuyla ilgili talimatta bulundu.
Yapılan araştırma sonunda görüntülerde yer alan kişinin sokakta yaşayan 66 yaşındaki Maksut Yüzer olduğu belirlendi. Kendini ifade etmekte güçlük çeken Yüzer, ekiplere yalnız yaşadığını söyledi.
Yüzer, valilik ekiplerince Kuşadası ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel bakım merkezine yerleştirdi.
Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda bir kişinin kolide taşıdığı gıda erzaklarını yere düşürdükten sonra topladığı anların yer aldığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.