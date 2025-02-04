https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/valilik-duyurdu-5-subatta-okullar-tatil-ilan-edildi-1093360674.html

Valilik duyurdu: 5 Şubat'ta okullar tatil ilan edildi

Valilik duyurdu: 5 Şubat'ta okullar tatil ilan edildi

Sputnik Türkiye

Nevşehir’de etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 5 Şubat Çarşamba günü ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T23:32+0300

2025-02-04T23:32+0300

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Nevşehir il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği açıklandı.Nevşehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ve zorlu hava koşullarının şehir genelinde etkisini sürdürdüğü, bu nedenle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı ifade edildi. Açıklamada, özellikle köylerden ve beldelerden okullara taşınan öğrencilere yönelik olarak, temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencilerinin eğitimlerine 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Bu karar, öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşım sağlayamaması olasılığı göz önünde bulundurularak alındı.

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