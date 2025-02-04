https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/valilik-duyurdu-5-subatta-okullar-tatil-ilan-edildi-1093360674.html
Valilik duyurdu: 5 Şubat'ta okullar tatil ilan edildi
Valilik duyurdu: 5 Şubat'ta okullar tatil ilan edildi
Sputnik Türkiye
Nevşehir’de etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 5 Şubat Çarşamba günü ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T23:32+0300
2025-02-04T23:32+0300
2025-02-04T23:32+0300
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Nevşehir il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği açıklandı.Nevşehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ve zorlu hava koşullarının şehir genelinde etkisini sürdürdüğü, bu nedenle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı ifade edildi. Açıklamada, özellikle köylerden ve beldelerden okullara taşınan öğrencilere yönelik olarak, temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencilerinin eğitimlerine 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Bu karar, öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşım sağlayamaması olasılığı göz önünde bulundurularak alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/thyden-bazi-sefere-iptal-karari-yarin-ve-persembe-gunu-yapilamayacak-1093359362.html
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Valilik duyurdu: 5 Şubat'ta okullar tatil ilan edildi
Nevşehir’de etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 5 Şubat Çarşamba günü ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek riskler göz önünde bulundurularak bu kararın alındığı belirtildi. Köy ve beldelerden taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Nevşehir il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği açıklandı.
Nevşehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ve zorlu hava koşullarının şehir genelinde etkisini sürdürdüğü, bu nedenle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı ifade edildi. Açıklamada, özellikle köylerden ve beldelerden okullara taşınan öğrencilere yönelik olarak, temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencilerinin eğitimlerine 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Bu karar, öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşım sağlayamaması olasılığı göz önünde bulundurularak alındı.