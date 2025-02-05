https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/sosyal-medya-paylasimlarina-vergi-istinasi-ders-videolari-yayinlayanlari-da-ilgilendiriyor-1093372391.html

Sosyal medya paylaşımlarına vergi istinası: Ders videoları yayınlayanları da ilgilendiriyor

Sosyal medya paylaşımlarına vergi istinası: Ders videoları yayınlayanları da ilgilendiriyor

Sputnik Türkiye

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan içerik üreticilerinin kazançları, 2025 yılı için 4 milyon 300 bin TL’yi aşmaması kaydıyla gelir vergisinden muaf olacak. 05.02.2025, Sputnik Türkiye

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vergi dairesi

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Sosyal medya paylaşımlarına ilişki vergi istisnaları geliyor.Muafiyetten yararlanacaklarMilliyet'in haberine göre eğitim amaçlı ders videoları yayımlayan bir kişi, abonelik gelirleri ile reklamlardan elde ettiği kazanç için, internetten reklam yapan bir kişi de karşılığında aldığı cep telefonunu, nakit karşılığını istisna kapsamında açılan hesaplara yatırması halinde muafiyetten yararlanabilecek.Gelir İdaresi Başkanlığı’nın rehberine göre; cep telefonları için oyun gibi uygulamalar geliştirenler de ücretli uygulama satış geliri, reklam geliri, uygulama içi satış geliri, sponsorluk geliri, ücretli abonelik geliri gibi kalemler için gelir vergisinden muaf olacak.Kimler gelir vergisi ödeyecek?Gelir vergisi muafiyetine rağmen, internet gelirlerinin yatırıldığı bankalar, hasılat üzerinden stopaj kesecek. Yalnızca bireysel kullanıcıları kapsayan düzenleme uyarınca belirlenen limitleri geçenler, kazançların tamamı için gelir vergisi ödeyecek.Online ders de bu kapsamdaKendi internet sitesi üzerinden ders videoları yayımlayan bir kişi, üye olanların ödediği abonelik gelirleri ile videoların izlenmesi esnasında yayınlanan reklamlardan elde ettiği kazanç için istisnadan yararlanabilecek.İnternetten ürün tanıtımı yapanlarİnternetten ürün tanıtımı yapan bir kişi de bunun karşılığında aldığı cep telefonunu, telefonun rayiç bedeli kadar nakiti istisna kapsamında açılan hesaplara yatırması halinde muafiyetten yararlanabilecek.

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sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya düzenlemesi, gelir idaresi başkanlığı, uygulama, vergi, vergi dairesi