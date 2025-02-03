https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/david-beckhamin-oglu-romeo-istanbula-geldi-sosyal-medyada-turk-bayragini-paylasti-1093318649.html

David Beckham’ın oğlu Romeo İstanbul’a geldi: Sosyal medyada Türk Bayrağı’nı paylaştı

David Beckham’ın oğlu Romeo İstanbul’a geldi: Sosyal medyada Türk Bayrağı’nı paylaştı

Sputnik Türkiye

Ünlü İngiliz futbolcu David Beckham’ın oğlu Romeo Beckham, sevgilisiyle birlikte İstanbul’a geldi. Genç Beckham, ziyaretine dair ilk paylaşımını sosyal medya... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T21:47+0300

2025-02-03T21:47+0300

2025-02-03T21:47+0300

türkiye

david beckham

romeo

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ziyaret

futbol

moda

moda tasarımcısı

ingiliz moda ödülleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/03/1093318477_0:330:750:752_1920x0_80_0_0_31a332fe1195f754a612e4c5259460ac.jpg

David Beckham’ın kendisi gibi futbolcu oğlu Romeo Beckham, sevgilisiyle birlikte İstanbul’da görüntülendi.Romeo Beckham, İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için sevgilisiyle birlikte Kapalıçarşı’yı gezdi. Çift, çarşının labirent gibi sokaklarında el yapımı takılar, geleneksel halılar ve hediyelik eşyalarla ilgilendi. Romeo ve sevgilisinin özellikle antika dükkanlarına ve geleneksel Türk el sanatlarına ilgi gösterdiği görüldü. Ziyaret sırasında bazı hayranlarıyla samimi pozlar veren genç Beckham, Türk misafirperverliğinden oldukça memnun kaldı.Romeo Beckham’ın İstanbul’dan yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri, “Türkiye’ye hoş geldin” mesajlarıyla genç Beckham’ı selamlarken, bazı kullanıcılar da İstanbul’un eşsiz güzelliklerine dair önerilerde bulundu. Türk takipçiler ise Romeo’nun paylaştığı Türk Bayrağı fotoğrafını büyük bir beğeniyle karşıladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/efsane-futbolcu-david-beckham-turk-futbolunun-buyuk-hayraniyim-1092880596.html

türkiye

istanbul

moda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

david beckham, romeo, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ziyaret, futbol, moda, moda tasarımcısı, ingiliz moda ödülleri, maç