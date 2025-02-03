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David Beckham’ın oğlu Romeo İstanbul’a geldi: Sosyal medyada Türk Bayrağı’nı paylaştı
David Beckham’ın oğlu Romeo İstanbul’a geldi: Sosyal medyada Türk Bayrağı’nı paylaştı
Sputnik Türkiye
Ünlü İngiliz futbolcu David Beckham’ın oğlu Romeo Beckham, sevgilisiyle birlikte İstanbul’a geldi. Genç Beckham, ziyaretine dair ilk paylaşımını sosyal medya... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
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David Beckham’ın kendisi gibi futbolcu oğlu Romeo Beckham, sevgilisiyle birlikte İstanbul’da görüntülendi.Romeo Beckham, İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için sevgilisiyle birlikte Kapalıçarşı’yı gezdi. Çift, çarşının labirent gibi sokaklarında el yapımı takılar, geleneksel halılar ve hediyelik eşyalarla ilgilendi. Romeo ve sevgilisinin özellikle antika dükkanlarına ve geleneksel Türk el sanatlarına ilgi gösterdiği görüldü. Ziyaret sırasında bazı hayranlarıyla samimi pozlar veren genç Beckham, Türk misafirperverliğinden oldukça memnun kaldı.Romeo Beckham’ın İstanbul’dan yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri, “Türkiye’ye hoş geldin” mesajlarıyla genç Beckham’ı selamlarken, bazı kullanıcılar da İstanbul’un eşsiz güzelliklerine dair önerilerde bulundu. Türk takipçiler ise Romeo’nun paylaştığı Türk Bayrağı fotoğrafını büyük bir beğeniyle karşıladı.
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david beckham, romeo, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ziyaret, futbol, moda, moda tasarımcısı, ingiliz moda ödülleri, maç
david beckham, romeo, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ziyaret, futbol, moda, moda tasarımcısı, ingiliz moda ödülleri, maç

David Beckham’ın oğlu Romeo İstanbul’a geldi: Sosyal medyada Türk Bayrağı’nı paylaştı

21:47 03.02.2025
© Fotoğraf : Romeo Beckham instagramRomeo Beckham
Romeo Beckham - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© Fotoğraf : Romeo Beckham instagram
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Ünlü İngiliz futbolcu David Beckham’ın oğlu Romeo Beckham, sevgilisiyle birlikte İstanbul’a geldi. Genç Beckham, ziyaretine dair ilk paylaşımını sosyal medya hesabından yaparak Türk Bayrağı’nın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. İstanbul’un tarihi dokusuna hayran kalan Romeo Beckham, sevgilisiyle birlikte Kapalıçarşı’yı gezdi.
David Beckham’ın kendisi gibi futbolcu oğlu Romeo Beckham, sevgilisiyle birlikte İstanbul’da görüntülendi.
Romeo Beckham, İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için sevgilisiyle birlikte Kapalıçarşı’yı gezdi. Çift, çarşının labirent gibi sokaklarında el yapımı takılar, geleneksel halılar ve hediyelik eşyalarla ilgilendi. Romeo ve sevgilisinin özellikle antika dükkanlarına ve geleneksel Türk el sanatlarına ilgi gösterdiği görüldü. Ziyaret sırasında bazı hayranlarıyla samimi pozlar veren genç Beckham, Türk misafirperverliğinden oldukça memnun kaldı.
Romeo Beckham’ın İstanbul’dan yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri, “Türkiye’ye hoş geldin” mesajlarıyla genç Beckham’ı selamlarken, bazı kullanıcılar da İstanbul’un eşsiz güzelliklerine dair önerilerde bulundu. Türk takipçiler ise Romeo’nun paylaştığı Türk Bayrağı fotoğrafını büyük bir beğeniyle karşıladı.
Victoria ve David Beckham - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
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Efsane futbolcu David Beckham: Türk futbolunun büyük hayranıyım
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