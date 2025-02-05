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Sıfır otomobil satışlarında büyük değişim: Ocak 2025’in en çok satanları belli oldu, kredi faiz indirimi gelecek mi?
Sıfır otomobil satışlarında büyük değişim: Ocak 2025’in en çok satanları belli oldu, kredi faiz indirimi gelecek mi?
Sputnik Türkiye
Türkiye otomotiv sektöründe 2025 yılına büyük değişikliklerle başlandı. Geçtiğimiz yılın lider markaları gerilerken, bazı yeni oyuncular dikkat çekici çıkışlar... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T09:31+0300
2025-02-05T09:31+0300
ekonomi
volkswagen (vw)
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Türkiye’de sıfır otomobil satışlarında önemli değişimler yaşandı. Özellikle ikinci el piyasasında yaşanan durgunluk devam ederken, 2025 yılı sıfır otomobil satışlarına hareketli bir başlangıç yaptı.📌 ÖTV muafiyetinden yararlanan engelli vatandaşların araç alımındaki değişiklikler, ikinci el piyasasını da etkiliyor.📌 Otomobil fiyatlarında büyük bir artış beklenmezken, ikinci el araçların satılma süresinin uzayacağı öngörülüyor.📌 Kredi faizlerindeki düşüş ise talebi kısmen canlandırabilir.Tüm bu gelişmeler ışığında sıfır otomobil satışlarında hangi markaların öne çıktığı büyük merak konusu oldu.Ocak ayında en çok satılan marka belli olduTürkiye otomotiv pazarında Ocak 2025 itibarıyla en fazla araç satışı yapan marka Renault oldu.📌 Renault: 8 bin 424 adet satış – yüzde 10.57 pazar payı📌 Ford: 6 bin 178 adet satış – 2. sırada📌 Fiat: 6 bin 17 adet satış – 3. sıradaGeçen yılın lideri Fiat, bu yıl üçüncü sıraya gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Volkswagen ise 2024’te güçlü bir satış performansı gösterirken, bu yıl dördüncü sıraya düştü.Chery büyük gerileme yaşadı📌 Geçtiğimiz yıl Ocak ayında 6. sırada yer alan Chery, bu yıl yalnızca 1.016 araç satışı yaparak 19. sıraya geriledi.Bu büyük düşüş, Çinli markanın Türkiye pazarındaki rekabet gücünü kaybetmeye başladığına dair yorumlara neden oldu.BYD Türkiye’de i̇lk 10’a girdiÇin’in elektrikli otomobil üreticisi BYD, 2024’ün son çeyreğinde Türkiye pazarına yeniden giriş yaptı ve hızla yükseldi.📌 Ocak ayında 2 bin 758 adet satış yaparak en çok satan 10 marka arasına girmeyi başardı.📌 2024’ün son ayında 6 bin 194 araç satan BYD, 2025’e güçlü bir başlangıç yaptı.Bu yükseliş, Türkiye’de elektrikli otomobillere olan ilginin arttığını ve Çinli markaların piyasada daha fazla söz sahibi olmaya başladığını gösteriyor.Toyota satışlarını korudu, Volkswagen geriledi📌 Toyota, Ocak ayında 5 bin 265 adet satış gerçekleştirerek geçtiğimiz yıl olduğu gibi beşinci sıradaki yerini korudu.📌 Volkswagen ise bu yıl dördüncü sıraya gerileyerek ilk üçteki yerini kaybetti.Sıfır otomobil pazarında yaşanan bu değişiklikler, tüketicilerin farklı tercihlere yöneldiğini ve rekabetin giderek kızıştığını gösteriyor.
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sıfır otomobil satışları 2025, en çok satan otomobiller, ocak ayı otomobil satış rakamları, renault satış lideri, fiat satışları düştü, volkswagen sıralamada geriledi, byd türkiye’de ilk 10’a girdi, chery satışları düştü, ikinci el otomobil piyasası, türkiye otomotiv pazarı 2025
sıfır otomobil satışları 2025, en çok satan otomobiller, ocak ayı otomobil satış rakamları, renault satış lideri, fiat satışları düştü, volkswagen sıralamada geriledi, byd türkiye’de ilk 10’a girdi, chery satışları düştü, ikinci el otomobil piyasası, türkiye otomotiv pazarı 2025

Sıfır otomobil satışlarında büyük değişim: Ocak 2025’in en çok satanları belli oldu, kredi faiz indirimi gelecek mi?

09:31 05.02.2025
© AAotomotiv pazarı
otomotiv pazarı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AA
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Türkiye otomotiv sektöründe 2025 yılına büyük değişikliklerle başlandı. Geçtiğimiz yılın lider markaları gerilerken, bazı yeni oyuncular dikkat çekici çıkışlar yaptı. Ocak ayında en çok satılan sıfır otomobil markası Renault olurken, Fiat ve Volkswagen sıralamada geriye düştü. Çinli marka BYD ise sürpriz bir yükselişle ilk 10’a girdi. İşte detaylar
Türkiye’de sıfır otomobil satışlarında önemli değişimler yaşandı. Özellikle ikinci el piyasasında yaşanan durgunluk devam ederken, 2025 yılı sıfır otomobil satışlarına hareketli bir başlangıç yaptı.
📌 ÖTV muafiyetinden yararlanan engelli vatandaşların araç alımındaki değişiklikler, ikinci el piyasasını da etkiliyor.
📌 Otomobil fiyatlarında büyük bir artış beklenmezken, ikinci el araçların satılma süresinin uzayacağı öngörülüyor.
📌 Kredi faizlerindeki düşüş ise talebi kısmen canlandırabilir.
Tüm bu gelişmeler ışığında sıfır otomobil satışlarında hangi markaların öne çıktığı büyük merak konusu oldu.

Ocak ayında en çok satılan marka belli oldu

Türkiye otomotiv pazarında Ocak 2025 itibarıyla en fazla araç satışı yapan marka Renault oldu.
📌 Renault: 8 bin 424 adet satış – yüzde 10.57 pazar payı
📌 Ford: 6 bin 178 adet satış – 2. sırada
📌 Fiat: 6 bin 17 adet satış – 3. sırada
Geçen yılın lideri Fiat, bu yıl üçüncü sıraya gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Volkswagen ise 2024’te güçlü bir satış performansı gösterirken, bu yıl dördüncü sıraya düştü.

Chery büyük gerileme yaşadı

📌 Geçtiğimiz yıl Ocak ayında 6. sırada yer alan Chery, bu yıl yalnızca 1.016 araç satışı yaparak 19. sıraya geriledi.
Bu büyük düşüş, Çinli markanın Türkiye pazarındaki rekabet gücünü kaybetmeye başladığına dair yorumlara neden oldu.

BYD Türkiye’de i̇lk 10’a girdi

Çin’in elektrikli otomobil üreticisi BYD, 2024’ün son çeyreğinde Türkiye pazarına yeniden giriş yaptı ve hızla yükseldi.
📌 Ocak ayında 2 bin 758 adet satış yaparak en çok satan 10 marka arasına girmeyi başardı.
📌 2024’ün son ayında 6 bin 194 araç satan BYD, 2025’e güçlü bir başlangıç yaptı.
Bu yükseliş, Türkiye’de elektrikli otomobillere olan ilginin arttığını ve Çinli markaların piyasada daha fazla söz sahibi olmaya başladığını gösteriyor.

Toyota satışlarını korudu, Volkswagen geriledi

📌 Toyota, Ocak ayında 5 bin 265 adet satış gerçekleştirerek geçtiğimiz yıl olduğu gibi beşinci sıradaki yerini korudu.
📌 Volkswagen ise bu yıl dördüncü sıraya gerileyerek ilk üçteki yerini kaybetti.
Sıfır otomobil pazarında yaşanan bu değişiklikler, tüketicilerin farklı tercihlere yöneldiğini ve rekabetin giderek kızıştığını gösteriyor.
Yaz saati, saatlerin ileri ve geri alınması neden var? Ne zaman başladı? Neden bazıları kullanmıyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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