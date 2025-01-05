https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/besiktas-sergen-yalcin-ile-gorustu-anlasma-saglanamadi-1092372664.html
Beşiktaş, Sergen Yalçın ile görüştü: Anlaşma sağlanamadı
Beşiktaş, Sergen Yalçın ile görüştü: Anlaşma sağlanamadı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasında bugün yapılan kritik görüşmeden beklenen sonuç çıkmadı. Siyah-beyazlı taraftarların yeniden takımın... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T21:41+0300
2025-01-05T21:41+0300
2025-01-05T21:55+0300
spor
sergen yalçın
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beşiktaş jimnastik kulübü
teknik direktör
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Sergen Yalçın, kardeşinin yoğun bakımda olması nedeniyle Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi.Türk futbolunun efsane isimlerinden olan Sergen Yalçın Beşiktaş ile bugün teknik direktörlük konusunda görüşme yaptı. TRT Spor'un haberine göre; Başkan Serdar Adalı'nın teklifini kardeşi Gürsoy Yalçın'ın yoğun bakımda tedavi görmesi nedeniyle reddeden deneyimli teknik adam teşekkür etti.Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?Sergen Yalçın'ın kararının ardından Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör arayışına hız verecek. Takımın başına kimin geçeceği merakla beklenirken adaylar arasında Lucescu olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlı takımın gündemindeki diğer isimler ise Ertuğrul Sağlam, Sinan Kaloğlu, Tayfun Korkut, Tamer Tuna, İbrahim Üzülmez ve Mehmet Özdilek olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/fenerbahce-hataysporu-2-1-maglup-etti-1092370746.html
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sergen yalçın'ın kardeşi kim, gürsoy yalçın hastalığı ne, sergen yalçın beşiktaş
sergen yalçın'ın kardeşi kim, gürsoy yalçın hastalığı ne, sergen yalçın beşiktaş
Beşiktaş, Sergen Yalçın ile görüştü: Anlaşma sağlanamadı
21:41 05.01.2025 (güncellendi: 21:55 05.01.2025)
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasında bugün yapılan kritik görüşmeden beklenen sonuç çıkmadı. Siyah-beyazlı taraftarların yeniden takımın başında görmek istediği Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın yoğun bakımda olması nedeniyle görevi kabul edemeyeceğini açıkladı.
Sergen Yalçın, kardeşinin yoğun bakımda olması nedeniyle Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi.
Türk futbolunun efsane isimlerinden olan Sergen Yalçın Beşiktaş ile bugün teknik direktörlük konusunda görüşme yaptı. TRT Spor'un haberine göre; Başkan Serdar Adalı'nın teklifini kardeşi Gürsoy Yalçın'ın yoğun bakımda tedavi görmesi nedeniyle reddeden deneyimli teknik adam teşekkür etti.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?
Sergen Yalçın'ın kararının ardından Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör arayışına hız verecek. Takımın başına kimin geçeceği merakla beklenirken adaylar arasında Lucescu olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlı takımın gündemindeki diğer isimler ise Ertuğrul Sağlam, Sinan Kaloğlu, Tayfun Korkut, Tamer Tuna, İbrahim Üzülmez ve Mehmet Özdilek olacak.