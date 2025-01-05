https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/besiktas-sergen-yalcin-ile-gorustu-anlasma-saglanamadi-1092372664.html

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile görüştü: Anlaşma sağlanamadı

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile görüştü: Anlaşma sağlanamadı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasında bugün yapılan kritik görüşmeden beklenen sonuç çıkmadı. Siyah-beyazlı taraftarların yeniden takımın... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T21:41+0300

2025-01-05T21:41+0300

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spor

sergen yalçın

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü derneği

beşiktaş jimnastik kulübü

teknik direktör

transfer

transfermarkt

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Sergen Yalçın, kardeşinin yoğun bakımda olması nedeniyle Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi.Türk futbolunun efsane isimlerinden olan Sergen Yalçın Beşiktaş ile bugün teknik direktörlük konusunda görüşme yaptı. TRT Spor'un haberine göre; Başkan Serdar Adalı'nın teklifini kardeşi Gürsoy Yalçın'ın yoğun bakımda tedavi görmesi nedeniyle reddeden deneyimli teknik adam teşekkür etti.Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?Sergen Yalçın'ın kararının ardından Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör arayışına hız verecek. Takımın başına kimin geçeceği merakla beklenirken adaylar arasında Lucescu olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlı takımın gündemindeki diğer isimler ise Ertuğrul Sağlam, Sinan Kaloğlu, Tayfun Korkut, Tamer Tuna, İbrahim Üzülmez ve Mehmet Özdilek olacak.

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