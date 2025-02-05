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Şarkıcı Işın Karaca, 4 ayda nasıl 22 kilo verdiğini anlattı
Şarkıcı Işın Karaca, 4 ayda nasıl 22 kilo verdiğini anlattı
Sputnik Türkiye
4 ayda 22 kilo veren ünlü şarkıcı Işın Karaca nasıl zayıfladığını ve beslenme şeklini anlattı. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T16:41+0300
2025-02-05T16:41+0300
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Bir süredir sacckıranla mücadele eden ünlü şarkıcı Işın Karaca, 4 ayda nasıl 22 kilo verdiğini anlattı. Karaca 24 saatte bir yemek yediğini anlatırken bunu doktor kontrolünde sürdürdüğünü de ifade etti. 'Bizon sülalesi olarak...'Ece Erken'in Bugün Gel Konuşalım isimli programına konuk olan Işın Karaca sağlığıyla ilgili konuştu. Karaca 'alopesi üniversalis' hastalığı nedeniyle saçlarını kaybettiğini ve üç yıldır mücadele ettiğini anlattı. Bu süreçte kilo aldığını da dile getiren Karaca, "Biz bizon sülalesi olarak yaşadığımız için o dönem, gayet yemeği içmeyi seven bir aileydik. Ben tabii bu tedavi sürecimde inanılmaz kortizon kullandım ve o da kilo yaptı" dedi.Tedaviyi bırakıp kilo vermeye karar verdimKilo verme sürecinden bahseden Karaca, sözlerine şöyle devam etti: "Yeter tedavi de olmuyorum artık tedavileri de bırakıyorum kilo vereceğim dedim. Hadi biz bir zayıflayalım dedik. Tedavi 2 yıl gördüm bir şey olmadı. Bir sene önceki halime bakın yanaklarım bizon. Bu halim de güzel ama kiloluyum." 24 saatte bir yarım saat Karaca yeni zayıflama yöntemi hakkında da '24 saatte bir besleniyoruz. Aralığım yok, bir tane yiyorum, yarım saatim var her şeyi yiyorum' dedi. Bu süreci doktor kontrolünde yaptığını söyleyen Işın Karaca, "Bayağı sağlıklı yaşama döndük, sigarayı da bıraktım" ifadelerini kullandı.Karaca'nın bu açıklamaları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen sunucu Ece Erken ise Ama aralığın yok ki... Sabah, kahvaltın yok, öğle yemeğin yok" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kilo-vermeyi-neden-basaramiyorum-diyenlere-uzmanindan-uyari-3-buyuk-hataya-dusmeyin-1093074386.html
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işın karaca, ece erken, diyet, diyetisyen, kilo verme, kilo vermek
işın karaca, ece erken, diyet, diyetisyen, kilo verme, kilo vermek

Şarkıcı Işın Karaca, 4 ayda nasıl 22 kilo verdiğini anlattı

16:41 05.02.2025
© İHAIşın Karaca
Işın Karaca - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© İHA
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4 ayda 22 kilo veren ünlü şarkıcı Işın Karaca nasıl zayıfladığını ve beslenme şeklini anlattı.
Bir süredir sacckıranla mücadele eden ünlü şarkıcı Işın Karaca, 4 ayda nasıl 22 kilo verdiğini anlattı. Karaca 24 saatte bir yemek yediğini anlatırken bunu doktor kontrolünde sürdürdüğünü de ifade etti.

'Bizon sülalesi olarak...'

Ece Erken'in Bugün Gel Konuşalım isimli programına konuk olan Işın Karaca sağlığıyla ilgili konuştu. Karaca 'alopesi üniversalis' hastalığı nedeniyle saçlarını kaybettiğini ve üç yıldır mücadele ettiğini anlattı. Bu süreçte kilo aldığını da dile getiren Karaca, "Biz bizon sülalesi olarak yaşadığımız için o dönem, gayet yemeği içmeyi seven bir aileydik. Ben tabii bu tedavi sürecimde inanılmaz kortizon kullandım ve o da kilo yaptı" dedi.

Tedaviyi bırakıp kilo vermeye karar verdim

Kilo verme sürecinden bahseden Karaca, sözlerine şöyle devam etti: "Yeter tedavi de olmuyorum artık tedavileri de bırakıyorum kilo vereceğim dedim. Hadi biz bir zayıflayalım dedik. Tedavi 2 yıl gördüm bir şey olmadı. Bir sene önceki halime bakın yanaklarım bizon. Bu halim de güzel ama kiloluyum."

24 saatte bir yarım saat

Karaca yeni zayıflama yöntemi hakkında da '24 saatte bir besleniyoruz. Aralığım yok, bir tane yiyorum, yarım saatim var her şeyi yiyorum' dedi. Bu süreci doktor kontrolünde yaptığını söyleyen Işın Karaca, "Bayağı sağlıklı yaşama döndük, sigarayı da bıraktım" ifadelerini kullandı.
Karaca'nın bu açıklamaları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen sunucu Ece Erken ise Ama aralığın yok ki... Sabah, kahvaltın yok, öğle yemeğin yok" şeklinde konuştu.
Kilo – kilo verme - şişmanlık – diyet - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
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