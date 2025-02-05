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Santorini Adası’nda halk kaçıyor, deprem fırtınası durmak bilmiyor: Ege sabaha kadar sallandı
Santorini Adası’nda halk kaçıyor, deprem fırtınası durmak bilmiyor: Ege sabaha kadar sallandı
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde dün gece başlayan depremler sabaha kadar devam etti. En büyüğü 4,5 büyüklüğünde olan sarsıntılar Türkiye ve Yunanistan’da paniğe yol açarken... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
ege denizi
izmir
afad
deprem
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
kandilli
kandilli rasathanesi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde 5 Şubat sabahı üç ayrı deprem meydana geldi.📌 İlk deprem: Saat 05.16 – 4.0 büyüklüğünde, 7 km derinlikte.📌 İkinci deprem: Saat 05.21 – 4.5 büyüklüğünde, 7 km derinlikte.📌 Üçüncü deprem: Saat 05.28 – 3.5 büyüklüğünde, 7 km derinlikte.Depremler, başta İzmir, Aydın, Muğla ve Çanakkale olmak üzere Türkiye’nin batı kıyılarında hissedildi. Peş peşe gelen sarsıntılar nedeniyle halk tedirginlik yaşarken, yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor.Uzmanlardan tsunami uyarısıDepremlerin ardından uzmanlar, Ege Denizi’nde oluşabilecek bir tsunaminin Türkiye kıyılarını da etkileyebileceğini belirtti. Deprem uzmanları, özellikle büyük ölçekli bir depremin ardından tsunami riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.📌 Uzmanlar, kıyı bölgelerinde yaşayanların dikkatli olması gerektiğini belirtti.📌 Yetkililer, sahil bölgelerindeki acil durum senaryolarını gözden geçiriyor.Ege'deki depremler nedeniyle Yunanistan’ın Santorini Adası'nda halkın güvenli bölgelere kaçışının sürdüğü bildirildi.Yetkililerden açıklama: Deprem fırtınası sürecek mi?📌 AFAD, yaşanan depremlerle ilgili şu açıklamayı yaptı:"Ege Denizi'nde meydana gelen depremler anlık olarak takip edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı tespit edilmemiştir. Bölgede artçı sarsıntılar devam edebilir."📌 Deprem bilimciler, Ege Denizi’nde son dönemde artan sismik hareketliliğin daha büyük bir depremin habercisi olabileceği ihtimaline dikkat çekti.Yetkililer, vatandaşları sakin olmaya ve resmi kurumlardan gelecek bilgilere güvenmeye çağırdı.
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Santorini Adası’nda halk kaçıyor, deprem fırtınası durmak bilmiyor: Ege sabaha kadar sallandı

08:27 05.02.2025
© AASon dakika deprem
Son dakika deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AA
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Ege Denizi'nde dün gece başlayan depremler sabaha kadar devam etti. En büyüğü 4,5 büyüklüğünde olan sarsıntılar Türkiye ve Yunanistan’da paniğe yol açarken, uzmanlar olası bir tsunaminin Türkiye kıyılarını da etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Santorini Adası'nda ise depremler nedeniyle halkın kaçışı sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde 5 Şubat sabahı üç ayrı deprem meydana geldi.
📌 İlk deprem: Saat 05.164.0 büyüklüğünde, 7 km derinlikte.
📌 İkinci deprem: Saat 05.214.5 büyüklüğünde, 7 km derinlikte.
📌 Üçüncü deprem: Saat 05.283.5 büyüklüğünde, 7 km derinlikte.
Depremler, başta İzmir, Aydın, Muğla ve Çanakkale olmak üzere Türkiye’nin batı kıyılarında hissedildi. Peş peşe gelen sarsıntılar nedeniyle halk tedirginlik yaşarken, yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor.

Uzmanlardan tsunami uyarısı

Depremlerin ardından uzmanlar, Ege Denizi’nde oluşabilecek bir tsunaminin Türkiye kıyılarını da etkileyebileceğini belirtti. Deprem uzmanları, özellikle büyük ölçekli bir depremin ardından tsunami riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.
📌 Uzmanlar, kıyı bölgelerinde yaşayanların dikkatli olması gerektiğini belirtti.
📌 Yetkililer, sahil bölgelerindeki acil durum senaryolarını gözden geçiriyor.
Ege'deki depremler nedeniyle Yunanistan’ın Santorini Adası'nda halkın güvenli bölgelere kaçışının sürdüğü bildirildi.

Yetkililerden açıklama: Deprem fırtınası sürecek mi?

📌 AFAD, yaşanan depremlerle ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Ege Denizi'nde meydana gelen depremler anlık olarak takip edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı tespit edilmemiştir. Bölgede artçı sarsıntılar devam edebilir."
📌 Deprem bilimciler, Ege Denizi’nde son dönemde artan sismik hareketliliğin daha büyük bir depremin habercisi olabileceği ihtimaline dikkat çekti.
Yetkililer, vatandaşları sakin olmaya ve resmi kurumlardan gelecek bilgilere güvenmeye çağırdı.
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