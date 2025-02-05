https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/santorini-adasinda-halk-kaciyor-deprem-firtinasi-durmak-bilmiyor-ege-sabaha-kadar-sallandi-1093367530.html

Santorini Adası’nda halk kaçıyor, deprem fırtınası durmak bilmiyor: Ege sabaha kadar sallandı

Santorini Adası’nda halk kaçıyor, deprem fırtınası durmak bilmiyor: Ege sabaha kadar sallandı

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nde dün gece başlayan depremler sabaha kadar devam etti. En büyüğü 4,5 büyüklüğünde olan sarsıntılar Türkiye ve Yunanistan’da paniğe yol açarken... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T08:27+0300

2025-02-05T08:27+0300

2025-02-05T08:27+0300

türkiye

ege denizi

izmir

afad

deprem

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

kandilli

kandilli rasathanesi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde 5 Şubat sabahı üç ayrı deprem meydana geldi.📌 İlk deprem: Saat 05.16 – 4.0 büyüklüğünde, 7 km derinlikte.📌 İkinci deprem: Saat 05.21 – 4.5 büyüklüğünde, 7 km derinlikte.📌 Üçüncü deprem: Saat 05.28 – 3.5 büyüklüğünde, 7 km derinlikte.Depremler, başta İzmir, Aydın, Muğla ve Çanakkale olmak üzere Türkiye’nin batı kıyılarında hissedildi. Peş peşe gelen sarsıntılar nedeniyle halk tedirginlik yaşarken, yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor.Uzmanlardan tsunami uyarısıDepremlerin ardından uzmanlar, Ege Denizi’nde oluşabilecek bir tsunaminin Türkiye kıyılarını da etkileyebileceğini belirtti. Deprem uzmanları, özellikle büyük ölçekli bir depremin ardından tsunami riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.📌 Uzmanlar, kıyı bölgelerinde yaşayanların dikkatli olması gerektiğini belirtti.📌 Yetkililer, sahil bölgelerindeki acil durum senaryolarını gözden geçiriyor.Ege'deki depremler nedeniyle Yunanistan’ın Santorini Adası'nda halkın güvenli bölgelere kaçışının sürdüğü bildirildi.Yetkililerden açıklama: Deprem fırtınası sürecek mi?📌 AFAD, yaşanan depremlerle ilgili şu açıklamayı yaptı:"Ege Denizi'nde meydana gelen depremler anlık olarak takip edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı tespit edilmemiştir. Bölgede artçı sarsıntılar devam edebilir."📌 Deprem bilimciler, Ege Denizi’nde son dönemde artan sismik hareketliliğin daha büyük bir depremin habercisi olabileceği ihtimaline dikkat çekti.Yetkililer, vatandaşları sakin olmaya ve resmi kurumlardan gelecek bilgilere güvenmeye çağırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/meteorolojiden-19-sehre-sari-kodlu-alarm-istanbulda-yogun-kar-yagisi-hangi-illerde-okullar-tatil-1093364954.html

türkiye

ege denizi

izmir

kandilli

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