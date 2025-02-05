https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/butun-bir-ingiltere-bunu-konusuyor-genclerbirliginin-genc-yildizi-18-yasinda-premier-lig-devine-1093364559.html

Bütün bir İngiltere bunu konuşuyor: Gençlerbirliği'nin genç 'Yıldız'ı 18 yaşında Premier Lig devine transfer oldu

Bütün bir İngiltere bunu konuşuyor: Gençlerbirliği'nin genç 'Yıldız'ı 18 yaşında Premier Lig devine transfer oldu

Sputnik Türkiye

Genç yetenek Baran Yıldız, Premier Lig ekibi Newcastle United’a transfer oldu. Gençlerbirliği Kulübü Genel Menajeri Ali Ekber Düzgün, transferin tamamlandığını... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T06:52+0300

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spor

arda güler

newcastle

premier lig

newcastle united

transfer

baran yıldız

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Türkiye’den genç bir yeteneği kadrosuna kattı. Gençlerbirliği altyapısında yetişen ve Trendyol 1. Lig’de forma giyen Baran Yıldız, İngiliz kulübüyle resmi sözleşmeye imza attı.Transferi duyuran Gençlerbirliği Kulübü Genel Menajeri Ali Ekber Düzgün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Baran Yıldız'ın Newcastle United'a transferi tamamlandı. Resmi imzalar atıldı. Altyapımızdan bir futbolcumuzun Premier Lig’e transfer olması hem kulübümüz hem de oyuncumuz için büyük bir başarı." dedi.'Arda Güler Gibi Avrupa’da başarıyla temsil edecek'Düzgün, genç oyuncunun yeteneğine olan güvenini vurgulayarak, "Umarım Baran Yıldız, Arda Güler gibi Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil eder. Kendisine kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.Bu transfer, Gençlerbirliği altyapısının son yıllarda yetiştirdiği önemli futbolcular arasında yer alan Baran Yıldız için büyük bir adım olarak görülüyor.Baran Yıldız: Kimsenin şüphesi olmasınHenüz 18 yaşında olan ve kariyerinin başında önemli bir sıçrama yapan Baran Yıldız, transfer sonrası yaptığı açıklamada iddialı konuştu."Gideceğim yerde hem Gençlerbirliği’ni hem de Türkiye’yi gururlandıracak işler yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullanan genç yetenek, İngiltere’de kendini kanıtlamak istediğini belirtti.Newcastle United’ın geleceğe yatırımıPremier Lig ekibi Newcastle United, son dönemde genç yeteneklere yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Baran Yıldız transferi de bu stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.Genç futbolcunun İngiltere’de nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olurken, Türkiye’den bir yeteneğin daha Avrupa’nın üst düzey liglerinden birine transfer olması futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

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