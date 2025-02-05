https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/sahil-guvenlik-komutanligina-uzman-erbas-alinacak-basvuru-sartlari-duyuruldu-1093363193.html

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alınacak: Başvuru şartları duyuruldu

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alınacak: Başvuru şartları duyuruldu

Sputnik Türkiye

Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımıyla ilgili başvuru şartları açıklandı. Şartlara göre en fazla 1998 doğumlu olmak gerekiyor. 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T02:18+0300

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türkiye

sahil güvenlik komutanlığı

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türkiye cumhuriyeti

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Resmi Gazete'de yayımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı ilanına göre, başvurular 10-20 Şubat tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları (1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.Adayların, askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (10 Şubat 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması şartı aranıyor.Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna ise www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

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sahil güvenlik komutanlığı, resmi gazete, türkiye cumhuriyeti