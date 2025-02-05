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HSK kararıyla 1075 hakim ve savcının ataması yapıldı
HSK kararıyla 1075 hakim ve savcının ataması yapıldı
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Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla 1075 hakim ve savcının ataması gerçekleştirildi. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
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Hakim ve savcı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 985 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 90 idari yargı hakim adayı, 30 Ocak'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.
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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), türkiye, haberler, son dakika, atama
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), türkiye, haberler, son dakika, atama

HSK kararıyla 1075 hakim ve savcının ataması yapıldı

00:31 05.02.2025 (güncellendi: 01:12 05.02.2025)
© AAHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla 1075 hakim ve savcının ataması gerçekleştirildi.
Hakim ve savcı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 985 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 90 idari yargı hakim adayı, 30 Ocak'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.
Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.
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