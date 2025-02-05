https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/hsk-karariyla-1075-hakim-ve-savcinin-atamasi-yapildi-1093361599.html

HSK kararıyla 1075 hakim ve savcının ataması yapıldı

HSK kararıyla 1075 hakim ve savcının ataması yapıldı

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla 1075 hakim ve savcının ataması gerçekleştirildi. 05.02.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

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Hakim ve savcı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 985 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 90 idari yargı hakim adayı, 30 Ocak'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), türkiye, haberler, son dakika, atama