https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/saglik-bakanligi-duyurdu-aile-hekimligine-geciste-muvafakat-islemleri-genelgesi-revize-edildi-1093402683.html

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri Genelgesi revize edildi

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri Genelgesi revize edildi

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin görev yerlerini belirleyen genelgede değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeye göre, aile hekimleri aynı il içinde olmak kaydıyla... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T23:48+0300

2025-02-05T23:48+0300

2025-02-05T23:48+0300

türkiye

sağlık

sağlık bakanı

sağlık çalışanı

sağlık bakanlığı

aile hekimliği

aile hekimliği çalışanları sendikası

hemşire

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genelge

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Sağlık Bakanlığı'nın yeni genelgesiyle aile hekimleri, aynı il içinde hizmet puanına göre boş bulunan birimleri tercih edebilecek.Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri Genelgesi'nde revize işleminde bulundu. Yeni düzenlemeye göre, aile hekimleri aynı il içinde olmak kaydıyla, hizmet puanına göre boş bulunan aile hekimliği birimlerini tercih edebilecek. Ayrıca, daha önce 45/A statüsünde çalışan ebe ve hemşireler aile hekimliği birimlerinde görev yapamazken, yapılan değişiklikle artık bu birimlerde sözleşmeli olarak çalışabilecekler. Bununla birlikte, sözleşmesi yenilenmeyen veya feshedilen aile hekimleri, yeni bir yerleştirme kapsamında en az 2 yıl geçtikten sonra yeniden sözleşme yapabilecek.

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