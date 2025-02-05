Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri Genelgesi revize edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Simit 20 TL'ye çıktı, denetimler başladı: Esnaf mı suçlu, maliyetler mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depreminin kayıp çocukları: ‘Bakanlık ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Memnun kalmadığımız hizmete bile “servis ücreti” adı altında bahşiş veriyoruz'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya Tersine Dönse Bile Asla İşinden Olup Aç Kalmayacak 17 Meslek Sahibi
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elon Musk ABD'nin yapay zeka stratejileriyle ilgili yaklaşımını duyurdu
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
118 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
17:40
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/saglik-bakanligi-duyurdu-aile-hekimligine-geciste-muvafakat-islemleri-genelgesi-revize-edildi-1093402683.html
Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri Genelgesi revize edildi
Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri Genelgesi revize edildi
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin görev yerlerini belirleyen genelgede değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeye göre, aile hekimleri aynı il içinde olmak kaydıyla... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T23:48+0300
2025-02-05T23:48+0300
türkiye
sağlık
sağlık bakanı
sağlık çalışanı
sağlık bakanlığı
aile hekimliği
aile hekimliği çalışanları sendikası
hemşire
doktor
genelge
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089847383_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8b2159321ba4fa85c6ac508a696f35e5.jpg
Sağlık Bakanlığı'nın yeni genelgesiyle aile hekimleri, aynı il içinde hizmet puanına göre boş bulunan birimleri tercih edebilecek.Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri Genelgesi'nde revize işleminde bulundu. Yeni düzenlemeye göre, aile hekimleri aynı il içinde olmak kaydıyla, hizmet puanına göre boş bulunan aile hekimliği birimlerini tercih edebilecek. Ayrıca, daha önce 45/A statüsünde çalışan ebe ve hemşireler aile hekimliği birimlerinde görev yapamazken, yapılan değişiklikle artık bu birimlerde sözleşmeli olarak çalışabilecekler. Bununla birlikte, sözleşmesi yenilenmeyen veya feshedilen aile hekimleri, yeni bir yerleştirme kapsamında en az 2 yıl geçtikten sonra yeniden sözleşme yapabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/hekimsen-duyurdu-aile-hekimleri-ve-dis-hekimleri-6-7-8-ocakta-grev-yapacak-1092336940.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089847383_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d5ed446989ed0c7d91023cafe0c7453d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, aile hekimliği, aile hekimliği çalışanları sendikası, hemşire, doktor, genelge
sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, aile hekimliği, aile hekimliği çalışanları sendikası, hemşire, doktor, genelge

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri Genelgesi revize edildi

23:48 05.02.2025
© AAAile hekimi
Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AA
Abone ol
Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin görev yerlerini belirleyen genelgede değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeye göre, aile hekimleri aynı il içinde olmak kaydıyla, hizmet puanına göre boş bulunan aile hekimliği birimlerini tercih edebilecek. Ayrıca, 45/A statüsünde çalışan ebe ve hemşireler aile hekimliği birimlerinde sözleşmeli olarak çalışabilecek.
Sağlık Bakanlığı'nın yeni genelgesiyle aile hekimleri, aynı il içinde hizmet puanına göre boş bulunan birimleri tercih edebilecek.
Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri Genelgesi'nde revize işleminde bulundu. Yeni düzenlemeye göre, aile hekimleri aynı il içinde olmak kaydıyla, hizmet puanına göre boş bulunan aile hekimliği birimlerini tercih edebilecek. Ayrıca, daha önce 45/A statüsünde çalışan ebe ve hemşireler aile hekimliği birimlerinde görev yapamazken, yapılan değişiklikle artık bu birimlerde sözleşmeli olarak çalışabilecekler. Bununla birlikte, sözleşmesi yenilenmeyen veya feshedilen aile hekimleri, yeni bir yerleştirme kapsamında en az 2 yıl geçtikten sonra yeniden sözleşme yapabilecek.

Mevcut durumda, sözleşmeli çalışan aile hekimleri, sözleşmesi yenilenmediğinde, sözleşmesi feshedildiğinde veya sözleşmesi kendiliğinden sona erdiğinde herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın yeni bir yerleştirme kapsamında yeniden sözleşme yapabilirken, yapılan düzenlemeyle sözleşmesi yenilenmeyen, sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesi kendiliğinden sona eren aile hekimleri, en az 2 yıl süre geçtikten sonra yeni bir yerleştirme kapsamına dahil edilebileceklerdir.

acil - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
SAĞLIK
Hekimsen duyurdu: Aile hekimleri ve Diş Hekimleri 6-7-8 Ocak'ta grev yapacak
3 Ocak, 23:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала