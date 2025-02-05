https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/saglik-bakanligi-duyurdu-aile-hekimligine-geciste-muvafakat-islemleri-genelgesi-revize-edildi-1093402683.html
Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri Genelgesi revize edildi
Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri Genelgesi revize edildi
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin görev yerlerini belirleyen genelgede değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeye göre, aile hekimleri aynı il içinde olmak kaydıyla... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T23:48+0300
2025-02-05T23:48+0300
2025-02-05T23:48+0300
türkiye
sağlık
sağlık bakanı
sağlık çalışanı
sağlık bakanlığı
aile hekimliği
aile hekimliği çalışanları sendikası
hemşire
doktor
genelge
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Sağlık Bakanlığı'nın yeni genelgesiyle aile hekimleri, aynı il içinde hizmet puanına göre boş bulunan birimleri tercih edebilecek.Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri Genelgesi'nde revize işleminde bulundu. Yeni düzenlemeye göre, aile hekimleri aynı il içinde olmak kaydıyla, hizmet puanına göre boş bulunan aile hekimliği birimlerini tercih edebilecek. Ayrıca, daha önce 45/A statüsünde çalışan ebe ve hemşireler aile hekimliği birimlerinde görev yapamazken, yapılan değişiklikle artık bu birimlerde sözleşmeli olarak çalışabilecekler. Bununla birlikte, sözleşmesi yenilenmeyen veya feshedilen aile hekimleri, yeni bir yerleştirme kapsamında en az 2 yıl geçtikten sonra yeniden sözleşme yapabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/hekimsen-duyurdu-aile-hekimleri-ve-dis-hekimleri-6-7-8-ocakta-grev-yapacak-1092336940.html
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sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, aile hekimliği, aile hekimliği çalışanları sendikası, hemşire, doktor, genelge
sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, aile hekimliği, aile hekimliği çalışanları sendikası, hemşire, doktor, genelge
Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri Genelgesi revize edildi
Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin görev yerlerini belirleyen genelgede değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeye göre, aile hekimleri aynı il içinde olmak kaydıyla, hizmet puanına göre boş bulunan aile hekimliği birimlerini tercih edebilecek. Ayrıca, 45/A statüsünde çalışan ebe ve hemşireler aile hekimliği birimlerinde sözleşmeli olarak çalışabilecek.
Sağlık Bakanlığı'nın yeni genelgesiyle aile hekimleri, aynı il içinde hizmet puanına göre boş bulunan birimleri tercih edebilecek.
Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri Genelgesi'nde revize işleminde bulundu. Yeni düzenlemeye göre, aile hekimleri aynı il içinde olmak kaydıyla, hizmet puanına göre boş bulunan aile hekimliği birimlerini tercih edebilecek. Ayrıca, daha önce 45/A statüsünde çalışan ebe ve hemşireler aile hekimliği birimlerinde görev yapamazken, yapılan değişiklikle artık bu birimlerde sözleşmeli olarak çalışabilecekler. Bununla birlikte, sözleşmesi yenilenmeyen veya feshedilen aile hekimleri, yeni bir yerleştirme kapsamında en az 2 yıl geçtikten sonra yeniden sözleşme yapabilecek.
Mevcut durumda, sözleşmeli çalışan aile hekimleri, sözleşmesi yenilenmediğinde, sözleşmesi feshedildiğinde veya sözleşmesi kendiliğinden sona erdiğinde herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın yeni bir yerleştirme kapsamında yeniden sözleşme yapabilirken, yapılan düzenlemeyle sözleşmesi yenilenmeyen, sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesi kendiliğinden sona eren aile hekimleri, en az 2 yıl süre geçtikten sonra yeni bir yerleştirme kapsamına dahil edilebileceklerdir.