https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/rusya-yeni-esir-takasini-duyurdu-ukrayna-esaretinde-olan-150-rus-asker-geri-getirildi-1093395424.html
Rusya yeni esir takasını duyurdu: Ukrayna esaretinde olan 150 Rus asker geri getirildi
Rusya yeni esir takasını duyurdu: Ukrayna esaretinde olan 150 Rus asker geri getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında '150'ye 150' formülüne göre yeni bir esir takasının yapıldığı belirtildi. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T17:15+0300
2025-02-05T17:15+0300
2025-02-05T17:23+0300
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rusya savunma bakanlığı
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birleşik arap emirlikleri (bae)
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savaş esiri
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 150 Rus askerin kurtarılarak Rusya’ya geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna ordusundan 150 esir askerin teslim edildiğini bildirdi."5 Şubat tarihinde müzakere süreci sonucunda Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 150 Rus asker geri getirildi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden 150 esir asker teslim edildi" denilen açıklamada, şu anda tüm askerlerin Belarus'ta bulunduğu ve orada gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldığı, serbest kalan askerlere ayrıca yakınlarıyla iletişime geçme imkanı da sağlandığı kaydedildi.Daha sonra tüm askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için Moskova’ya, bakanlığa ait sağlık kuruluşlarına nakledileceği ifade edilen açıklamada, esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) insani arabuluculuk katkısı ile gerçekleştirildiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/rusya-ve-ukraynadan-yeni-esir-takasi-1092709316.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, esir takası, birleşik arap emirlikleri (bae), kiev, esir, savaş esiri
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, esir takası, birleşik arap emirlikleri (bae), kiev, esir, savaş esiri
Rusya yeni esir takasını duyurdu: Ukrayna esaretinde olan 150 Rus asker geri getirildi
17:15 05.02.2025 (güncellendi: 17:23 05.02.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında '150'ye 150' formülüne göre yeni bir esir takasının yapıldığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in kontrolündeki topraklarda esir olarak tutulan 150 Rus askerin kurtarılarak Rusya’ya geri getirildiğini, karşılığında Ukrayna ordusundan 150 esir askerin teslim edildiğini bildirdi.
"5 Şubat tarihinde müzakere süreci sonucunda Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 150 Rus asker geri getirildi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden 150 esir asker teslim edildi" denilen açıklamada, şu anda tüm askerlerin Belarus'ta bulunduğu ve orada gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldığı, serbest kalan askerlere ayrıca yakınlarıyla iletişime geçme imkanı da sağlandığı kaydedildi.
Daha sonra tüm askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için Moskova’ya, bakanlığa ait sağlık kuruluşlarına nakledileceği ifade edilen açıklamada, esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) insani arabuluculuk katkısı ile gerçekleştirildiği vurgulandı.