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Rusya Dışişleri: UAEA, Zaporojye NGS’deki rotasyon prosedürünün değiştirilmesini istedi
Rusya Dışişleri: UAEA, Zaporojye NGS’deki rotasyon prosedürünün değiştirilmesini istedi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) sekreterliğinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ndeki (ZNGS) uzmanların bir... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T23:07+0300
2025-02-05T23:05+0300
dünya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) sekreterliğinin Zaporojye Nükleer Güç Santralindeki (ZNGS) uzmanların bir sonraki rotasyonuna ilişkin prosedürün iki günden az bir süre kala değiştirilmesini önerdiğini; yeni koşulların Rus askeri personeli ve kuruluş çalışanları için kabul edilemez derecede yüksek riskler oluşturduğunu söyledi.Zaharova, “Rusya Federasyonu, Ajans sekreterliği uzmanları ve refakatçilerine, rotasyon şemasının açıklanmasıyla birlikte, önceden güvenlik garantileri sağlamıştı. Ancak, rotasyonun başlamasına iki günden az bir süre kala UAEA sekreterliği, daha önce üzerinde mutabakata varılan ve defalarca test edilen muharebe temas hattını geçme prosedürünün değiştirilmesini önerdi” ifadelerini kullandı.Rus dşplomat, ajans sekreterliği tarafından önerilen planın UAEA personeli ve onların güvenliğini sağlamakla görevli Rus askeri personeli için ‘kabul edilemez derecede yüksek riskler’ taşıdığını belirterek, Rus tarafının Kiev rejiminin provokasyon deneyimini göz önünde bulundurarak eski formata göre rotasyon yapılmasını önermesinin ardından, UAEA’nın çarşamba sabahı rotasyonun iptal edildiğini duyurduğunu kaydetti.Zaharova ayrıca, Rusya’nın, ajans temsilcilerinin ZNGS'de güvenli ve emniyetli bir şekilde kalmalarını ve çalışmalarını sağlamak için UAEA yönetimiyle birlikte çalışmaya devam edeceğini vurguladı.Daha önce Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Ukrayna tarafının ‘yerleşik uygulamaların ötesine geçen’ yeni talepler öne sürmeye çalışması nedeniyle, UAEA yönetiminin ZNGS’de 5 Şubat'ta yapılması planlanan personel rotasyonunu ertelemek zorunda kaldığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/zaporojyede-bir-okul-otobusune-iha-saldirisi-bes-cocuk-yaralandi-1093338724.html
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rusya federasyonu, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), ukrayna, kiev, zaporojye nükleer güç santrali, mariya zaharova, mihail ulyanov
rusya federasyonu, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), ukrayna, kiev, zaporojye nükleer güç santrali, mariya zaharova, mihail ulyanov

Rusya Dışişleri: UAEA, Zaporojye NGS’deki rotasyon prosedürünün değiştirilmesini istedi

23:07 05.02.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) sekreterliğinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ndeki (ZNGS) uzmanların bir sonraki rotasyonuna ilişkin prosedürün değiştirilmesini önerdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) sekreterliğinin Zaporojye Nükleer Güç Santralindeki (ZNGS) uzmanların bir sonraki rotasyonuna ilişkin prosedürün iki günden az bir süre kala değiştirilmesini önerdiğini; yeni koşulların Rus askeri personeli ve kuruluş çalışanları için kabul edilemez derecede yüksek riskler oluşturduğunu söyledi.
Zaharova, “Rusya Federasyonu, Ajans sekreterliği uzmanları ve refakatçilerine, rotasyon şemasının açıklanmasıyla birlikte, önceden güvenlik garantileri sağlamıştı. Ancak, rotasyonun başlamasına iki günden az bir süre kala UAEA sekreterliği, daha önce üzerinde mutabakata varılan ve defalarca test edilen muharebe temas hattını geçme prosedürünün değiştirilmesini önerdi” ifadelerini kullandı.
Rus dşplomat, ajans sekreterliği tarafından önerilen planın UAEA personeli ve onların güvenliğini sağlamakla görevli Rus askeri personeli için ‘kabul edilemez derecede yüksek riskler’ taşıdığını belirterek, Rus tarafının Kiev rejiminin provokasyon deneyimini göz önünde bulundurarak eski formata göre rotasyon yapılmasını önermesinin ardından, UAEA’nın çarşamba sabahı rotasyonun iptal edildiğini duyurduğunu kaydetti.
Zaharova ayrıca, Rusya’nın, ajans temsilcilerinin ZNGS'de güvenli ve emniyetli bir şekilde kalmalarını ve çalışmalarını sağlamak için UAEA yönetimiyle birlikte çalışmaya devam edeceğini vurguladı.
Daha önce Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Ukrayna tarafının ‘yerleşik uygulamaların ötesine geçen’ yeni talepler öne sürmeye çalışması nedeniyle, UAEA yönetiminin ZNGS’de 5 Şubat'ta yapılması planlanan personel rotasyonunu ertelemek zorunda kaldığını belirtmişti.
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