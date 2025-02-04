https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/zaporojyede-bir-okul-otobusune-iha-saldirisi-bes-cocuk-yaralandi-1093338724.html

Zaporojye’de bir okul otobüsüne İHA saldırısı: Beş çocuk yaralandı

Zaporojye’de bir okul otobüsüne İHA saldırısı: Beş çocuk yaralandı

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’na bağlı Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) bir okul otobüsüne saldırması sonucu beş çocuk ve sürücünün... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T12:20+0300

2025-02-04T12:20+0300

2025-02-04T12:16+0300

ukrayna krizi

rusya

zaporojye bölgesi

ukrayna

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insansız hava aracı (iha)

iha

melitopol

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Zaporojye Valisi Yevgeniy Balitskiy, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun çocuk dolu bir okul otobüsünü hedef aldığını bildirdi.Balitskiy, “Vasilyevsk Belediyesi’nde, düşman İHA’sının bir okul otobüsüne kasıtlı saldırısı tespit edildi. Şu an itibariyle otobüs sürücüsünün ciddi yaralar aldığı biliniyor. Durumu ağır. Beş çocuk daha şarapnel yarası aldı” diye yazdı.Balitskiy, otobüs sürücüsünün Melitopol kentindeki hastaneye kaldırıldığını ekledi.Toplamda otobüste saldırı anında 20 çocuk ve iki refakatçı bulunuyordu. Yaralanan tüm çocuklara tıbbi yardım sağlandı, onlarla psikologlar çalışıyor.Ukrayna ordusunun daha önce de bir okul otobüsünü hedef aldığını kaydeden Balitskiy şunu ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/rus-ilerleyisi-ingilizleri-korkutuyor-starmerden-ukraynaya-askeri-yardimi-artirma-cagrisi--1093333709.html

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zaporojye bölgesi

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rusya, zaporojye bölgesi, ukrayna, ukrayna ordusu, okul otobüsü, insansız hava aracı (iha), iha, melitopol