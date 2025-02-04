https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/zaporojyede-bir-okul-otobusune-iha-saldirisi-bes-cocuk-yaralandi-1093338724.html
Zaporojye’de bir okul otobüsüne İHA saldırısı: Beş çocuk yaralandı
Zaporojye’de bir okul otobüsüne İHA saldırısı: Beş çocuk yaralandı
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) bir okul otobüsüne saldırması sonucu beş çocuk ve sürücünün... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T12:20+0300
2025-02-04T12:20+0300
2025-02-04T12:16+0300
ukrayna krizi
rusya
zaporojye bölgesi
ukrayna
ukrayna ordusu
okul otobüsü
insansız hava aracı (iha)
iha
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Zaporojye Valisi Yevgeniy Balitskiy, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun çocuk dolu bir okul otobüsünü hedef aldığını bildirdi.Balitskiy, “Vasilyevsk Belediyesi’nde, düşman İHA’sının bir okul otobüsüne kasıtlı saldırısı tespit edildi. Şu an itibariyle otobüs sürücüsünün ciddi yaralar aldığı biliniyor. Durumu ağır. Beş çocuk daha şarapnel yarası aldı” diye yazdı.Balitskiy, otobüs sürücüsünün Melitopol kentindeki hastaneye kaldırıldığını ekledi.Toplamda otobüste saldırı anında 20 çocuk ve iki refakatçı bulunuyordu. Yaralanan tüm çocuklara tıbbi yardım sağlandı, onlarla psikologlar çalışıyor.Ukrayna ordusunun daha önce de bir okul otobüsünü hedef aldığını kaydeden Balitskiy şunu ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/rus-ilerleyisi-ingilizleri-korkutuyor-starmerden-ukraynaya-askeri-yardimi-artirma-cagrisi--1093333709.html
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rusya, zaporojye bölgesi, ukrayna, ukrayna ordusu, okul otobüsü, insansız hava aracı (iha), iha, melitopol
rusya, zaporojye bölgesi, ukrayna, ukrayna ordusu, okul otobüsü, insansız hava aracı (iha), iha, melitopol
Zaporojye’de bir okul otobüsüne İHA saldırısı: Beş çocuk yaralandı
Rusya Federasyonu’na bağlı Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) bir okul otobüsüne saldırması sonucu beş çocuk ve sürücünün yaralandığı belirtildi.
Zaporojye Valisi Yevgeniy Balitskiy, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun çocuk dolu bir okul otobüsünü hedef aldığını bildirdi.
Balitskiy, “Vasilyevsk Belediyesi’nde, düşman İHA’sının bir okul otobüsüne kasıtlı saldırısı tespit edildi. Şu an itibariyle otobüs sürücüsünün ciddi yaralar aldığı biliniyor. Durumu ağır. Beş çocuk daha şarapnel yarası aldı” diye yazdı.
Balitskiy, otobüs sürücüsünün Melitopol kentindeki hastaneye kaldırıldığını ekledi.
Toplamda otobüste saldırı anında 20 çocuk ve iki refakatçı bulunuyordu. Yaralanan tüm çocuklara tıbbi yardım sağlandı, onlarla psikologlar çalışıyor.
Ukrayna ordusunun daha önce de bir okul otobüsünü hedef aldığını kaydeden Balitskiy şunu ekledi:
Sivillere ve çocuklara yönelik soğukkanlı ve ilkesiz bir terör eylemi daha. Ukrayna rejimi, kendisi için hiçbir şeyin kutsal olmadığını ve her şeyi yapmaya hazır olduğunu gösteriyor.