https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/putin-belarus-ile-guvenlik-garantilerine-iliskin-anlasmayi-dumaya-sundu-1093400080.html

Putin, Belarus ile güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı Duma'ya sundu

Putin, Belarus ile güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı Duma'ya sundu

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus ile Birlik Devleti çerçevesinde güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı onaylanmak üzere Duma'ya sundu. 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T20:52+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus ile Birlik Devleti çerçevesinde güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı onaylanmak üzere Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’ya sundu. Belge, Duma’nın veri tabanına eklendi.Açıklayıcı notta, “Federal yasa taslağı, Rusya Federasyonu ile Belarus Cumhuriyeti arasında 6 Aralık 2024 tarihinde Minsk'te imzalanan Birlik Devleti içinde güvenlik garantilerine ilişkin antlaşmanın onaylanmasını öneriyor” ifadelerine yer verildi.Belgeye göre,Taraflar, Rus nükleer silahlarını, nükleer askeri çatışmaların ve konvansiyonel imha araçlarının kullanıldığı askeri çatışmaların patlak vermesini önlemede önemli bir faktör ve aynı zamanda kullanımı aşırı ve zorunlu bir önlem olan bir caydırıcılık aracı olarak görüyor.Putin'in de belirttiği üzere belge, Rusya ve Belarus topraklarının savunması, egemenliğinin, bağımsızlığının ve anayasal düzeninin korunması, bütünlüğü ve dokunulmazlığının sağlanmasına yönelik karşılıklı müttefik yükümlülüklerini tanımlıyor.

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rusya federasyonu, belarus, duma, minsk, nükleer silah, kitle imha silahları, rusya-belarus birlik devleti