https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/putin-belarus-ile-guvenlik-garantilerine-iliskin-anlasmayi-dumaya-sundu-1093400080.html
Putin, Belarus ile güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı Duma'ya sundu
Putin, Belarus ile güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı Duma'ya sundu
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus ile Birlik Devleti çerçevesinde güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı onaylanmak üzere Duma'ya sundu. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T20:52+0300
2025-02-05T20:52+0300
2025-02-05T20:51+0300
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rusya federasyonu
belarus
duma
minsk
nükleer silah
kitle imha silahları
rusya-belarus birlik devleti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus ile Birlik Devleti çerçevesinde güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı onaylanmak üzere Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’ya sundu. Belge, Duma’nın veri tabanına eklendi.Açıklayıcı notta, “Federal yasa taslağı, Rusya Federasyonu ile Belarus Cumhuriyeti arasında 6 Aralık 2024 tarihinde Minsk'te imzalanan Birlik Devleti içinde güvenlik garantilerine ilişkin antlaşmanın onaylanmasını öneriyor” ifadelerine yer verildi.Belgeye göre,Taraflar, Rus nükleer silahlarını, nükleer askeri çatışmaların ve konvansiyonel imha araçlarının kullanıldığı askeri çatışmaların patlak vermesini önlemede önemli bir faktör ve aynı zamanda kullanımı aşırı ve zorunlu bir önlem olan bir caydırıcılık aracı olarak görüyor.Putin'in de belirttiği üzere belge, Rusya ve Belarus topraklarının savunması, egemenliğinin, bağımsızlığının ve anayasal düzeninin korunması, bütünlüğü ve dokunulmazlığının sağlanmasına yönelik karşılıklı müttefik yükümlülüklerini tanımlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/kremlin-zelenskiyin-nukleer-silah-talebi-cilginlik-esiginde-1093386969.html
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rusya federasyonu, belarus, duma, minsk, nükleer silah, kitle imha silahları, rusya-belarus birlik devleti
rusya federasyonu, belarus, duma, minsk, nükleer silah, kitle imha silahları, rusya-belarus birlik devleti
Putin, Belarus ile güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı Duma'ya sundu
Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus ile Birlik Devleti çerçevesinde güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı onaylanmak üzere Duma'ya sundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus ile Birlik Devleti çerçevesinde güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı onaylanmak üzere Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’ya sundu. Belge, Duma’nın veri tabanına eklendi.
Açıklayıcı notta, “Federal yasa taslağı, Rusya Federasyonu ile Belarus Cumhuriyeti arasında 6 Aralık 2024 tarihinde Minsk'te imzalanan Birlik Devleti içinde güvenlik garantilerine ilişkin antlaşmanın onaylanmasını öneriyor” ifadelerine yer verildi.
Rusya ve Belarus, Birlik Devletinin bir üyesine yönelik silahlı saldırıyı, bir bütün olarak birliğe yönelik bir saldırı eylemi olarak değerlendirir;
Rus nükleer silahları, taraflardan birine karşı nükleer silah ya da diğer kitle imha silahları türlerinin kullanılmasına karşılık olarak kullanılabileceği gibi, egemenlik ya da toprak bütünlüğüne yönelik kritik bir tehdit oluşturan konvansiyonel silahların kullanıldığı bir saldırganlık durumunda da kullanılabilir:
Taraflar, Rus nükleer silahlarını, nükleer askeri çatışmaların ve konvansiyonel imha araçlarının kullanıldığı askeri çatışmaların patlak vermesini önlemede önemli bir faktör ve aynı zamanda kullanımı aşırı ve zorunlu bir önlem olan bir caydırıcılık aracı olarak görüyor.
Saldırı eylemlerini önlemek amacıyla, Belarus topraklarında askeri tesisler kurulabilir ve Rus askeri birlikleri konuşlandırılabilir;
Birlik Devleti çerçevesinde Rusya ve Belarus arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi diğer ülkelere yönelik olmayacak, BM Şartı ve uluslararası hukukun genel kabul gören diğer ilke ve normlarına uygun olarak yürütülecek;
Birlik Devleti içerisinde güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma 10 yıllık bir süre için akdedilmiş olup, otomatik olarak yenilenir.
Putin'in de belirttiği üzere belge, Rusya ve Belarus topraklarının savunması, egemenliğinin, bağımsızlığının ve anayasal düzeninin korunması, bütünlüğü ve dokunulmazlığının sağlanmasına yönelik karşılıklı müttefik yükümlülüklerini tanımlıyor.