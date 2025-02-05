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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-iki-yerlesim-yeri-daha-kontrol-altina-alindi-1093383440.html
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: İki yerleşim yeri daha kontrol altına alındı
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: İki yerleşim yeri daha kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Harkov Bölgesi’nde olmak üzere iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Ukrayna ordusunun son... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T13:37+0300
2025-02-05T13:33+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birliklerin başarılı eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’nin Novomlınsk yerleşiminin kontrolü ele geçirildi. Ukrayna ordusu 220’den fazla asker ve ABD yapımı M113 dahil üç zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ederek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Baranovka köyünü Ukrayna işgalinden kurtardı. Düşmanın 500’den fazla askeri etkisi hale getirilirken ABD yapımı M113 dahil üç zırhlı savaş aracı imha edildi.Sever (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna güçlerinin bu istikametteki kaybı 30 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusu bu istikamette son bir günde 200 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu da aktif taarruzi eylemlerine devam etti. Bu istikamette 120 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri kararlı eylemler sonucu Ukraynalı ordusunun bu istikametteki kaybı 60 kadar asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı oldu.Ukrayna’nın 157 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı, insansız hava araçlarının üretildiği atölyeler ve depoları, İHA operatörleri ve elektronik harp uzmanları eğitim merkezleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 10 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 57 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/medvedcuk-ukrayna-ve-zelenskiy-trumpin-planlarinda-onemini-yitiriyor--1093369710.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, harkov, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, himars, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, harkov, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, himars, insansız hava aracı (iha), iha

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: İki yerleşim yeri daha kontrol altına alındı

13:37 05.02.2025
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Harkov Bölgesi’nde olmak üzere iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Ukrayna ordusunun son bir gün içerisindeki kaybı bin 100’ün üzerinde gerçekleşti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birliklerin başarılı eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’nin Novomlınsk yerleşiminin kontrolü ele geçirildi. Ukrayna ordusu 220’den fazla asker ve ABD yapımı M113 dahil üç zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ederek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Baranovka köyünü Ukrayna işgalinden kurtardı. Düşmanın 500’den fazla askeri etkisi hale getirilirken ABD yapımı M113 dahil üç zırhlı savaş aracı imha edildi.
Sever (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna güçlerinin bu istikametteki kaybı 30 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusu bu istikamette son bir günde 200 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu da aktif taarruzi eylemlerine devam etti. Bu istikamette 120 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri kararlı eylemler sonucu Ukraynalı ordusunun bu istikametteki kaybı 60 kadar asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı oldu.
Ukrayna’nın 157 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı, insansız hava araçlarının üretildiği atölyeler ve depoları, İHA operatörleri ve elektronik harp uzmanları eğitim merkezleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 10 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 57 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.
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