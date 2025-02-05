https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-iki-yerlesim-yeri-daha-kontrol-altina-alindi-1093383440.html

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: İki yerleşim yeri daha kontrol altına alındı

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: İki yerleşim yeri daha kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Harkov Bölgesi’nde olmak üzere iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Ukrayna ordusunun son... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T13:37+0300

2025-02-05T13:37+0300

2025-02-05T13:33+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birliklerin başarılı eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’nin Novomlınsk yerleşiminin kontrolü ele geçirildi. Ukrayna ordusu 220’den fazla asker ve ABD yapımı M113 dahil üç zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ederek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Baranovka köyünü Ukrayna işgalinden kurtardı. Düşmanın 500’den fazla askeri etkisi hale getirilirken ABD yapımı M113 dahil üç zırhlı savaş aracı imha edildi.Sever (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna güçlerinin bu istikametteki kaybı 30 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna ordusu bu istikamette son bir günde 200 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu da aktif taarruzi eylemlerine devam etti. Bu istikamette 120 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri kararlı eylemler sonucu Ukraynalı ordusunun bu istikametteki kaybı 60 kadar asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı oldu.Ukrayna’nın 157 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı, insansız hava araçlarının üretildiği atölyeler ve depoları, İHA operatörleri ve elektronik harp uzmanları eğitim merkezleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 10 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 57 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/medvedcuk-ukrayna-ve-zelenskiy-trumpin-planlarinda-onemini-yitiriyor--1093369710.html

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