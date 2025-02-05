https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/puskov-usaid-rejim-degisikligi-operasyonlari-icin-elde-tutulacak-1093364421.html
Puşkov: USAID 'rejim değişikliği' operasyonları için elde tutulacak
Puşkov: USAID 'rejim değişikliği' operasyonları için elde tutulacak
Sputnik Türkiye
Rus senatör Aleksey Puşkov, Telegram kanalında ABD'nin Uluslararası Kalkınma Ajansı’nı (USAID) 'rejim değişikliği' operasyonları için elde tutacağını... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T05:33+0300
2025-02-05T05:33+0300
2025-02-05T05:33+0300
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aleksey puşkov
abd
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abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)
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Puşkov, ajansın kapanmasının pek olası olmadığını belirterek, USAID'in Dışişleri Bakanlığı'na devredildiğini ve muhtemelen ABD'nin yurtdışındaki sivil toplum kuruluşlarına ve 'rejim değişikliği' operasyonlarına finansman sağlama aracı olarak kalacağını ifade etti. Puşkov, ajansın tanıttığı 'yeni değerlerin' aslında 'transgender tabanların spontane hareketi' talebi olmadığını, bunun yerine 'toplum bilincine ve kültüre yıkıcı bir gündemi yayma ve entegre etme konusunda iyi finanse edilmiş bir kampanya' olduğunu vurguladı. Ayrıca, ajansın Amerikan vergi mükelleflerinin paralarının nereye gittiğini sürekli olarak açıklamayı reddettiğini belirtti. Amerikalı girişimci Elon Musk, 2 Şubat'ta USAID'i 'suç örgütü' olarak nitelendirerek, 'yok edilmesi gereken bir suç örgütü' ifadelerini kullanmıştı.Musk, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ajansın "Amerika'dan nefret eden radikal solcuların yılan yuvası" olduğunu yazmıştı. Batılı medya, 28 Ocak'ta Trump yönetiminin, ABD'nin diğer ülkelere yardım sağlamayı durdurmasının ardından yaklaşık 60 üst düzey USAID yetkilisini izne gönderdiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/bill-gates-elon-muskin-usaidte-yapilan-isleri-bilmedigini-soyledi-eger-gercekten-bilseydi-boyle-1093362100.html
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aleksey puşkov, abd, elon musk, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), telegram
aleksey puşkov, abd, elon musk, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), telegram
Puşkov: USAID 'rejim değişikliği' operasyonları için elde tutulacak
Rus senatör Aleksey Puşkov, Telegram kanalında ABD'nin Uluslararası Kalkınma Ajansı’nı (USAID) 'rejim değişikliği' operasyonları için elde tutacağını düşündüğünü ifade etti.
Puşkov, ajansın kapanmasının pek olası olmadığını belirterek, USAID'in Dışişleri Bakanlığı'na devredildiğini ve muhtemelen ABD'nin yurtdışındaki sivil toplum kuruluşlarına ve 'rejim değişikliği' operasyonlarına finansman sağlama aracı olarak kalacağını ifade etti.
Puşkov, ajansın tanıttığı 'yeni değerlerin' aslında 'transgender tabanların spontane hareketi' talebi olmadığını, bunun yerine 'toplum bilincine ve kültüre yıkıcı bir gündemi yayma ve entegre etme konusunda iyi finanse edilmiş bir kampanya' olduğunu vurguladı.
Ayrıca, ajansın Amerikan vergi mükelleflerinin paralarının nereye gittiğini sürekli olarak açıklamayı reddettiğini belirtti.
Amerikalı girişimci Elon Musk, 2 Şubat'ta USAID'i 'suç örgütü' olarak nitelendirerek, 'yok edilmesi gereken bir suç örgütü' ifadelerini kullanmıştı.
Musk, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ajansın "Amerika'dan nefret eden radikal solcuların yılan yuvası" olduğunu yazmıştı. Batılı medya, 28 Ocak'ta Trump yönetiminin, ABD'nin diğer ülkelere yardım sağlamayı durdurmasının ardından yaklaşık 60 üst düzey USAID yetkilisini izne gönderdiğini bildirmişti.