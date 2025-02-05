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SON DAKİKA | Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor: 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için ürküten deprem uyarısı: '7.5 büyüklüğünde olacak, 2 dakikaya yakın sürecek'
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için ürküten deprem uyarısı: '7.5 büyüklüğünde olacak, 2 dakikaya yakın sürecek'
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Naci Görür Ege'de sonu gelmeyen depremlerin ardından olası İstanbul depremi için endişe verici bir açıklama yaptı. Görür olası Marmara depreminin 7.5... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T09:44+0300
2025-02-05T09:44+0300
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Naci Görür, olası Marmara depremine ilişkin konuştu ve depremin büyüklüğünün 7.5 olacağını söyledi. Görür depremin süresinin de 2 dakikaya yakın olabileceğine dikkat çekti.İstanbul'da 4 milyon kişi ölümle burun buruna kalabilirProf. Dr. Görür, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. İstanbul'da olası depremin etkisinin çok fazla olacağını belirten Prof. Dr. Naci Görür, "Yaklaşık 4 milyon kişi ölümle burun buruna kalabilir" ifadelerini kullandı.İstanbul depreme hazır mı?İstanbul'da olası deprem hakkında konuşan Naci Görür, "Herkes diyor ki 'Yüzde 60'ı yapı stokunun deprem dirençli değil' diyor. Yanlış beton kullanımı, yanlış kum, yeterince demir kullanılmayışı, iyi mühendislik yapılmayışı, ruhsatı olmayışı veya projesinin uygun olmadığını sayıyorlar. Belediye diyor ki; 'İstanbul'da 1 milyon 100 bin binam var. En az 100 bin binanın deprem direnci yok. Çok ağır hasar alacak diyor. Ölümler çok ağır hasarlı binalardan çıkacak. 100 bin bina her biri 5 katlı olsa, 500 bin kat demektir. Her katta da 4 kişi koyuyorum. 4 kişi 1 milyon daireden 4 milyon insan yapar. 4 milyon insanın kaçı ölebilir? 4 milyonu azalt 500 binden aza düşmez, üstü serbest. Bu ülkede 4 milyon insan depremde tehdit altındadır" ifadelerini kullandı.'7.5 büyüklüğünde olacak, 2 dakika sürecek'Candaş Tolga Işık'ın "6 Şubat depreminin etkilediği illerde 2 sene geçmesine rağmen hayata tam olarak geri dönülmediğini, olası İstanbul depreminden sonra hayatın ne kadar yıl sonra geri dönmesi beklenir?" sorusuna cevap veren Naci Görür, "Marmara Bölgesi'nde olan bir depremin yıkıntıları aşağı yukarı 7.5 yıl sürer. Fayların kırılmasına göre... Adalar fayı en fazla 7, Kumburgaz fayı ise minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretiyor. İkisi birden kırılırsa ortalama 7.5 büyüklüğünde olacak ve yaklaşık 2 dakikaya yakın sürecek. Tek seferde kırılırsa bir dakikadan fazla sürer. Bütün simülasyonlar 7.5 üzerinde yapılıyor. Bu depremin aynı anda olup olmayacağı düşünülebilir. 1766 yılında önce Adalar daha sonra Kumburgaz fayı kırılmış. İstanbul 3 ay arayla 2 tane 7 büyüklüğünde depremden etkilenmiş" ifadelerini kullandı.
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Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul için ürküten deprem uyarısı: '7.5 büyüklüğünde olacak, 2 dakikaya yakın sürecek'

09:44 05.02.2025
© Fotoğraf : KAFA TV YouTubeProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© Fotoğraf : KAFA TV YouTube
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Prof. Dr. Naci Görür Ege'de sonu gelmeyen depremlerin ardından olası İstanbul depremi için endişe verici bir açıklama yaptı. Görür olası Marmara depreminin 7.5 büyüklüğünde olacağını ve yaklaşık 2 dakika süreceğini söyledi. Görür bir kez daha hızla önlem alınması gerektiğini vurguladı.
Naci Görür, olası Marmara depremine ilişkin konuştu ve depremin büyüklüğünün 7.5 olacağını söyledi. Görür depremin süresinin de 2 dakikaya yakın olabileceğine dikkat çekti.

İstanbul'da 4 milyon kişi ölümle burun buruna kalabilir

Prof. Dr. Görür, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. İstanbul'da olası depremin etkisinin çok fazla olacağını belirten Prof. Dr. Naci Görür, "Yaklaşık 4 milyon kişi ölümle burun buruna kalabilir" ifadelerini kullandı.

İstanbul depreme hazır mı?

İstanbul'da olası deprem hakkında konuşan Naci Görür, "Herkes diyor ki 'Yüzde 60'ı yapı stokunun deprem dirençli değil' diyor. Yanlış beton kullanımı, yanlış kum, yeterince demir kullanılmayışı, iyi mühendislik yapılmayışı, ruhsatı olmayışı veya projesinin uygun olmadığını sayıyorlar. Belediye diyor ki; 'İstanbul'da 1 milyon 100 bin binam var. En az 100 bin binanın deprem direnci yok. Çok ağır hasar alacak diyor. Ölümler çok ağır hasarlı binalardan çıkacak. 100 bin bina her biri 5 katlı olsa, 500 bin kat demektir. Her katta da 4 kişi koyuyorum. 4 kişi 1 milyon daireden 4 milyon insan yapar. 4 milyon insanın kaçı ölebilir? 4 milyonu azalt 500 binden aza düşmez, üstü serbest. Bu ülkede 4 milyon insan depremde tehdit altındadır" ifadelerini kullandı.

'7.5 büyüklüğünde olacak, 2 dakika sürecek'

Candaş Tolga Işık'ın "6 Şubat depreminin etkilediği illerde 2 sene geçmesine rağmen hayata tam olarak geri dönülmediğini, olası İstanbul depreminden sonra hayatın ne kadar yıl sonra geri dönmesi beklenir?" sorusuna cevap veren Naci Görür, "Marmara Bölgesi'nde olan bir depremin yıkıntıları aşağı yukarı 7.5 yıl sürer. Fayların kırılmasına göre... Adalar fayı en fazla 7, Kumburgaz fayı ise minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretiyor. İkisi birden kırılırsa ortalama 7.5 büyüklüğünde olacak ve yaklaşık 2 dakikaya yakın sürecek. Tek seferde kırılırsa bir dakikadan fazla sürer. Bütün simülasyonlar 7.5 üzerinde yapılıyor. Bu depremin aynı anda olup olmayacağı düşünülebilir. 1766 yılında önce Adalar daha sonra Kumburgaz fayı kırılmış. İstanbul 3 ay arayla 2 tane 7 büyüklüğünde depremden etkilenmiş" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Şükrü Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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Ege'de deprem hareketliliği, Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'yarım saatte ulaşacak' diyerek 5 yeri uyardı
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