https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/prof-dr-naci-gorur-turkiyenin-depremde-en-guvenli-sehrini-acikladi-1093386118.html

Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin depremde en güvenli şehrini açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin depremde en güvenli şehrini açıkladı

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Naci Görür, deprem açısından Türkiye'nin en güvenli ve en tehlikeli illerini açıkladı. 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T14:22+0300

2025-02-05T14:22+0300

2025-02-05T14:22+0300

türkiye

naci görür

deprem

deprem riski yüksek iller

deprem riski düşük iller

deprem riski

türkiye deprem tehlike haritası

deprem haritası

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Ege Denizi'nde etkisi süren depremler tedirginlik yaratırken, Türkiye'nin aktif fay haritası yeniden gündeme geldi. Prof. Dr. Naci Görür de, Türkiye'nin deprem açısından en güvenli ve en tehlikeli illerini açıkladı. Deprem riski açısından en güvenli il neresi? Depremde en tehlikeli il hangisi?Depremde en güvenli il neresi?Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kafa TV Youtube kanalında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem açısından en güvenli bölgesinin Ankara olduğunu belirtti. Prof. Dr. Görür, "Ankara, Türkiye’de nispeten daha güvenli bir yer. Çünkü, içinden ya da çok yakınından fay hattı geçmiyor" dedi.En tehlikeli bölge neresi?İzmir ve çevresinde 15 aktif fay hattının 7 büyüklüğünde büyük depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Görür, İzmir’deki Bayraklı ve çevresindeki delta bölgelerinin zayıf zemin yapısına sahip olduğunu ve bu alanların deprem dalgalarından en çok etkilenecek bölgeler olduğunu ifade etti.24 şehirde risk yüksekJeoloji Mühendisleri Odası da fay hattının tehdit ettiği 24 ili incelemeye almıştı. 7 ve üzerinde deprem beklenen iller ise şu şekilde sıralanmıştı:"Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Eskişehir, Erzincan, Hakkari, Kütahya, Aksaray, Sakarya, İstanbul, İzmir, Adıyaman, Manisa ve Tekirdağ."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/prof-dr-naci-gorurden-pes-pese-depremler-sonrasi-2-kente-uyari-tsunami-olusmasi-da-muhtemel-1093328087.html

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