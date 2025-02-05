https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/prof-dr-naci-gorur-turkiyenin-depremde-en-guvenli-sehrini-acikladi-1093386118.html
Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin depremde en güvenli şehrini açıkladı
Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin depremde en güvenli şehrini açıkladı
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Naci Görür, deprem açısından Türkiye'nin en güvenli ve en tehlikeli illerini açıkladı. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T14:22+0300
2025-02-05T14:22+0300
2025-02-05T14:22+0300
türkiye
naci görür
deprem
deprem riski yüksek iller
deprem riski düşük iller
deprem riski
türkiye deprem tehlike haritası
deprem haritası
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Ege Denizi'nde etkisi süren depremler tedirginlik yaratırken, Türkiye'nin aktif fay haritası yeniden gündeme geldi. Prof. Dr. Naci Görür de, Türkiye'nin deprem açısından en güvenli ve en tehlikeli illerini açıkladı. Deprem riski açısından en güvenli il neresi? Depremde en tehlikeli il hangisi?Depremde en güvenli il neresi?Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kafa TV Youtube kanalında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem açısından en güvenli bölgesinin Ankara olduğunu belirtti. Prof. Dr. Görür, "Ankara, Türkiye’de nispeten daha güvenli bir yer. Çünkü, içinden ya da çok yakınından fay hattı geçmiyor" dedi.En tehlikeli bölge neresi?İzmir ve çevresinde 15 aktif fay hattının 7 büyüklüğünde büyük depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Görür, İzmir’deki Bayraklı ve çevresindeki delta bölgelerinin zayıf zemin yapısına sahip olduğunu ve bu alanların deprem dalgalarından en çok etkilenecek bölgeler olduğunu ifade etti.24 şehirde risk yüksekJeoloji Mühendisleri Odası da fay hattının tehdit ettiği 24 ili incelemeye almıştı. 7 ve üzerinde deprem beklenen iller ise şu şekilde sıralanmıştı:"Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Eskişehir, Erzincan, Hakkari, Kütahya, Aksaray, Sakarya, İstanbul, İzmir, Adıyaman, Manisa ve Tekirdağ."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/prof-dr-naci-gorurden-pes-pese-depremler-sonrasi-2-kente-uyari-tsunami-olusmasi-da-muhtemel-1093328087.html
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prof. dr. naci görür, izmir deprem, depremde en güvenli iller, depremde en güvenli yer neresi, depremde en güvenli şehirler, depremde en güvenli il, ankara deprem bölgesi mi,
prof. dr. naci görür, izmir deprem, depremde en güvenli iller, depremde en güvenli yer neresi, depremde en güvenli şehirler, depremde en güvenli il, ankara deprem bölgesi mi,
Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin depremde en güvenli şehrini açıkladı
Prof. Dr. Naci Görür, deprem açısından Türkiye'nin en güvenli ve en tehlikeli illerini açıkladı.
Ege Denizi'nde etkisi süren depremler tedirginlik yaratırken, Türkiye'nin aktif fay haritası yeniden gündeme geldi. Prof. Dr. Naci Görür de, Türkiye'nin deprem açısından en güvenli ve en tehlikeli illerini açıkladı. Deprem riski açısından en güvenli il neresi? Depremde en tehlikeli il hangisi?
Depremde en güvenli il neresi?
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kafa TV Youtube kanalında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem açısından en güvenli bölgesinin Ankara olduğunu belirtti. Prof. Dr. Görür, "Ankara, Türkiye’de nispeten daha güvenli bir yer. Çünkü, içinden ya da çok yakınından fay hattı geçmiyor" dedi.
En tehlikeli bölge neresi?
İzmir ve çevresinde 15 aktif fay hattının 7 büyüklüğünde büyük depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Görür, İzmir’deki Bayraklı ve çevresindeki delta bölgelerinin zayıf zemin yapısına sahip olduğunu ve bu alanların deprem dalgalarından en çok etkilenecek bölgeler olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Ercan da o ili işaret etmişti
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin depreme karşı en güvenilir illerini şöyle sıralamıştı: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Mardin, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.
Jeoloji Mühendisleri Odası da fay hattının tehdit ettiği 24 ili incelemeye almıştı. 7 ve üzerinde deprem beklenen iller ise şu şekilde sıralanmıştı:
"Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Eskişehir, Erzincan, Hakkari, Kütahya, Aksaray, Sakarya, İstanbul, İzmir, Adıyaman, Manisa ve Tekirdağ."